Naujokas „Wolves“ gretose: atvyksta Lietuvoje žaidęs aukštaūgis

Nuotr.: Promitheas Patras

Po atliktų išsamių tyrimų paaiškėjo, kad „Wolves“ vidurio puolėjo Erico Bucknerio patirtai peties traumai gydyti prireiks operacijos, todėl amerikiečio sezonas pasibaigė anksčiau laiko. Jį komandos sudėtyje pakeis Lietuvos krepšinio fanams puikiai pažįstamas jo tautietis Jerai Grantas.

Jerai Grant Komanda: Alytaus Wolves

Pozicija: C, PF Amžius: 33 Ūgis: 203 cm Svoris: 106 kg Gimimo vieta: Merilandas, JAV

„Ericui iškritus dėl traumos, buvome priversti ieškoti pastiprinimo prieš pat svarbiausias sezono kovas, – apie komandos naujoką kalbėjo klubo krepšinio operacijų vadovas Algimantas Bružas. – Ieškojome žaidėjo, kurio įsiliejimas į komandą neužtruktų ir pridėtų jos žaidimui papildomų opcijų. Būtent toks yra Jerai Grantas, kuris ne vienerius metus yra žaidęs Lietuvoje, tad žino, ko tikėtis, ir gerai supranta, koks krepšinis čia yra žaidžiamas. Jerai šį sezoną demonstravo solidų žaidimą ir pagelbės statant kokybiškas užtvaras, užbaigiant atakas baudos aikštelėje ar jos prieigose bei kovojant dėl kamuolių. Esame laimingi, kad jis sutiko mums pagelbėti svarbiausiu sezono metu.“

206 cm ūgio Grantas šį sezoną vilkėjo Kyjivo „Budivelnyk“, kurį „Wolves“ įveikė Šiaurės Europos krepšinio lygos (ENBL) ketvirtfinalio serijoje, marškinėlius. Su aukštaūgiu pasirašyta sutartis iki „Betsafe-LKL“ čempionato pabaigos.



Dėl karo savo šalyje negalėjusiai rungtyniauti „Budivelnyk“ komandai jis FIBA Europos taurės turnyre rinko po 12,9 taško, atkovojo po 7,6 kamuolio ir atliko po 1,5 rezultatyvaus perdavimo per rungtynes, aikštėje praleisdamas po 27,7 minutės.



Tuo tarpu Balkanų lygoje žaidėjo renkama statistika buvo šiek tiek kuklesnė – 9,9 taško ir 6,3 atkovoto kamuolio per 19,7 minutės.



Per savo karjerą 34-erių Grantas su pertrauka tris sezonus atstovavo Klaipėdos „Neptūnui“, padėdamas uostamiesčio komandai 2016 m. iškovoti Lietuvos vicečempionų apdovanojimus. Taip pat, jis žaidė Australijos, Italijos, Latvijos, Izraelio, Venesuelos, Prancūzijos ir Graikijos pajėgiausiose lygose, yra sukaupęs didžiulę europinių turnyrų patirtį.



Savo ruožtu, tik šių metų pradžioje į Lietuvą atvykęs Buckneris iškart tapo svarbia „Wolves“ komandos mechanizmo detale. Visas 12 šalies čempionate savo žaistų rungtynių vidurio puolėjas pradėjo starto penkete ir jose vidutiniškai rinkdavo po 8,7 taško bei atkovodavo po 5 kamuolius per 21,5 minutės.



ENBL turnyre jis pelnydavo po 11,6 taško, o po krepšiais sugriebdavo po 8,7 kamuolio per 24,5 minutės.

„Vos prisijungęs prie komandos Ericas mums padėjo kaunantis dėl pergalių, todėl laukėme tyrimų rezultatų, vildamiesi, kad operacijos neprireiks, o jis sugrįš į rikiuotę prasidėjus svarbiausioms sezono kovoms. Deja, medikų išvados nuliūdino. Dėkojame Ericui už jo indėlį, apgailestaujame dėl patirtos traumos ir linkime kuo greičiau sugrįžti į aikštelę“, – sakė klubo prezidentas Rimantas Kaukėnas.

„BasketNews.lt podkastas“: