Iš Šmito patarimų gavęs Maksvytis: „Bus daug žaidimo atviromis kortomis“

Nuotr.: LKL

Kauno „Žalgiris“ trečiadienį išvykoje pradeda Eurolygos ketvirtfinalio seriją su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama „Barcelona“.

Prieš laukiančias Eurolygos atkrintamąsias „Žalgirio“ vyr. treneris Kazys Maksvytis aptarė auklėtinių skaudžią praėjusią tarpusavio akistatą, „Barcelonos“ įspūdingą formą, pasikeitusį emocinį foną žalgiriečių rūbinėje bei „Barcelonos“ sprendimą neįsileisti Kauno sirgalių į savo areną.

„Laukia įdomi ketvirtfinalio serija. Visi treniruojamės ir žaidžiame krepšinį dėl tokių emocijų, – spaudos konferencijoje kalbėjo Maksvytis. – Varžovas – ne iš lengviausių. Ruošiamės, reaguojame į pastarąsias rungtynes tiek tarpusavio, tiek Ispanijos lygoje. Galiu pasakyti, kad „Barcelona“ dabar yra pergalių kelyje. Nemažai pergalių iš eilės iškovojo tiek Eurolygoje, tiek Ispanijoje. Nežinau situacijos dėl jų traumuotų žaidėjų. Manau, kad laukia įdomios rungtynės. Mes esame pasiruošę rungtynėms.“

Pirmo serijos mačo pradžia – trečiadienį 21 val.

– Treneri, ar nėra taip, kad sudėtinga susidaryti vaizdą iš pastarųjų ACB lygos rungtynių apie „Barceloną“, nes buvo saugomi lyderiai. Ar galima pasakyti, kad jie mėtė pėdas?

– Turbūt kaip ir mes, taip ir jie taupo lyderius. Kažkas turėjo ir sveikatos problemų. Pastarosiose rungtynėse nežaidė Nikola Kaliničius, Cory Higginsas ir Alexas Abrinesas. Manome, kad jie vienus taupė, o kitus gydė, todėl visi bus. Tas pats Janas Vesely jau buvo grįžęs ir geriausios formos žaidė prieš „Gran Canaria“. Tai buvo jų neblogos rungtynės, kurias kontroliavo nuo pradžios iki galo. Nesvarbu, kad žaidė ne visos sudėties. Tai – karštas varžovas, kuris yra geroje formoje.

– Jums tai pirmosios atkrintamosios Eurolygoje. Ar keičiasi kažkiek mikroklimatas rūbinėje?

– Keičiasi, iš vienos pusės mums lengviau, atsikratėme spaudimo. Visoms komandoms yra lengviau, kai tu esi tas underdog'as, o ne privalai laimėti. Taip buvo, kai kovojome dėl išėjimo į atkrintamąsias. Stipri komanda ir treneris, kuris bus paruošęs gerą planą prieš mus. Ta rutina kažkiek pasikeitė, kažkiek nusikratėme tą psichologinį spaudimą. Bet iš kitos pusės, jeigu jau čia esame, tai norisi sudalyvauti rimtai.

– Praėjusius du sezonus „Barcelona“ buvo arti sensacijos ketvirtfinalyje tiek prieš „Bayern“, tiek prieš „Zenit“. Kiek ta psichologija gali būti svarbi šioje serijoje?

– Per žingsnį yra per žingsnį (šypsosi). Vis tiek jie pasiekė savo tikslus. Manau, kad viskas svarbu. Šį kartą psichologija vaidina didesnį vaidmenį negu reguliariojo sezono rungtynėse. Reikia laimėti vienas rungtynes čia ir dabar. Nesvarbu, su kokiais žaidėjais ar kokiomis gynybos sistemomis, pataikai ar nepataikai tą dieną. Tiesiog turi laimėti tašką. Iš kitos pusės, stipresnei komandai tokia serija – paranki. Iš penkerių rungtynių, jeigu jų prireiks, bus lengviau išsiaiškinti stipresnę komandą. Bet mes neturime, ko prarasti, ruošiamės, grįžome ir visi treniruojamės.

– Ar visi bus pasiruošę pirmosioms rungtynėms?

– Pažiūrėsime.

– Ar galite patikslinti Cavanaugh ir Tayloro traumų situacijas?

– Galbūt žais abu, galbūt nė vienas iš jų. „Barcelona“ skaito spaudą, mes nenorime šį kartą atversti visų kortų. Turbūt pranešime likus valandai iki rungtynių tiksliausią informaciją.

– Ilgesnėje serijoje galingesniam varžovui yra lengviau parodyti savo stiprumą. Ši serija atrodo kaip Dovydas prieš Galijotą. Kaip motyvuojate savo žaidėjus?

– Viskas paprasta. Turime maksimaliai pasiruošti ir smogti bei laimėti pirmąsias rungtynes. Laimėsi pirmąsias rungtynes, eisime į antrąsias. Visą Eurolygos sezoną mes turime neblogą back-to-back procentą. Esame pakankamai jauni ir fiziški. Tikiuosi, kad šis faktorius, kuris buvo visą sezoną, suveiks ir šioje serijoje. Mes dar kažkiek nusimetame naštą, nes esame Dovydas.

– Ar apie šią seriją teko kalbėtis su Šarūnu Jasikevičiumi?

– Ne, neteko.

– Kiek svarbu iš Ispanijos grįžti bent su viena pergale?

– Svarbu yra grįžti bent su viena pergale, bet mes žinome, kaip žaidžiame savo arenoje. Galbūt ir galima grįžti be pergalių, bet turime laimėti abejas rungtynes namuose. Eisime iš rungtynių į rungtynes, bandysime panaudoti savo energiją ir fiziškumą bei parodyti tikrą veidą. Be abejo, emocinę patirtį turi „Barcelona“. Jie du sezonus buvo per plauką, bet pateko į kitą etapą. Mes tos patirties turime mažiau, bet bandysime pasinaudoti savo ginklais.

– Pastarajame tarpusavio mače „Žalgirį“ kankino aukšti perdavimai. Kas nepavyko tose situacijose?

– Manau, kad tose rungtynėse buvome gana per daug nuspėjami. Bandėme vieną gynybos sistemą, bet varžovas prisitaikė. Tada bandėme gelbėtis – keitėme gynybos sistemą, bet varžovas pamatė, kad mes gelbėjamės ir vėl išnaudojo situaciją. Iš kitos pusės, tai gera pamoka. Kažkokias išvadas pasidarėme iš to.

– Kiek manote efektyviai gali veikti „Žalgirio“ žemas penketas su Rolandu Šmitu penktoje pozicijoje prieš „Barceloną“?

– Iš vienos pusės, juos šiek tiek tai išmuša iš komforto zonos. Galbūt tada negali taikyti tradicinės gynybos prieš metančius aukštaūgius, kai išplečiame aikštelę. Iš vienos pusės, norisi ūgio, fiziškumo, bet iš kitos pusės, nesinori keisti sėkmingo mažo penketo. Parengsime rungtynių planą ir bandysime jį išnaudoti.

– Jūsų komandoje anksčiau trys žaidėjai kartu su Jasikevičiumi žaidė atkrintamosiose. Ar bandėte klausti Šmito patarimo, kaip reiktų žaisti prieš Jasikevičiaus komandą?

– Klausėme, kaip jų treneris pasielgtų tam tikrose situacijose.

– Ar Šarūnas Jasikevičius atima iš jūsų netikėtumo faktorių apie tokius žaidėjus kaip Karolį Lukošiūną ir Dovydą Giedraitį?

– Be abejo, pagal žaidimo stilių, atrodo, kad galime žaisti su „Barcelona“, bet nelabai džiaugiamės, nes žinome, kad treneriai paruoš gerą planą. Jie gerai žino mūsų žaidėjus, kaip ir mes juos. Mūsų keliai yra ne kartą susikirtę. Būtų buvę lengviau žaisti prieš kitą komandą, prieš kurią būtume turėję didesnį netikėtumo faktorių. Šį kartą bus daug žaidimo atviromis kortomis.

– „Barcelona“ neįsileidžia Kauno klubo sirgalių į savo namų areną ir jau dabar pardavinėja bilietus į finalo ketvertą. Ar tai galima priimti asmeniškai?

– Galima priimti kaip įvertinimą. Jie prisibijo, kad mūsų fanai užpildys „Barcelonos“ areną ir ją uždominuos. Nemažai jų buvo mūsų reguliariojo sezono rungtynėse. Per atkrintamąsias tas skaičius dar galėjo išaugti. Jie užbėgo įvykiams už akių, nes nori turėti savo aikštelės pranašumą. Dėl to buvo padarytas toks žingsnis. Dėl finalo ketverto bilietų... Neperšokęs griovio nesakyk: „Op!“.