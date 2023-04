Maskoliūnas – apie Šarą ir patirtį „Barcoje“, pribloškusį Ulanovą ir žveją Šmitą

Darius Maskoliūnas nemanė, jog Edgaras Ulanovas taip transformuosis į visišką „Žalgirio“ lyderį, bet neabejojo, kad Rolands Šmits sėkmingai pritaps žaliai-baltų gretose. Treneris geriausiais žodžiais atsiliepė apie dviejų sezonų patirtį Katalonijoje ir išreiškė tikėjimą, jog Šarūnui Jasikevičiui su kolektyvu pavyks nutraukti Eurolygos titulo prakeiksmą. Nuotr.: Autoryste - BNS | BasketNews Iliustracija Nuotr. Autoryste - BNS | BasketNews Iliustracija







Darius Maskoliūnas su pasimėgavimu stebi Eurolygos atkrintamųjų startą, kuriose didžiausias dėmesys – dviem poroms. Vienoje iš jų kovoja specialisto geriausiu Eurolygos treneriu laikomo Željko Obradovičiaus treniruojama Belgrado „Partizan“ ir Madrido „Real“. Kitoje serijoje – jonaviečio dviejų buvusių komandų akistata: Kauno „Žalgiris“ prieš „Barceloną“. 2020 metais iš „Žalgirio“ kartu su Šarūnu Jasikevičiumi į „Barceloną“ persikėlęs Maskoliūnas Katalonijoje praleido dvejus metus. Ispanijos grandas per juos abukart laimėjo Eurolygos reguliarųjį sezoną ir ketvirtfinalyje susitiko su aštuntąja turnyro komanda. Šiemet „Barca“ užėmė antrąją vietą, kuri suvedė su septintoje pozicijoje likusiu „Žalgiriu“. Praėjusios abi serijos truko iki pat lemiamų, penktųjų, rungtynių, kai į atlapus kibo Sankt Peterburgo „Zenit“ ir Miuncheno „Bayern“, ir jos galop laimingai baigėsi būtent katalonams. Šįkart Šaro treniruojamai „Barcai“ kąsti ruošiasi Eurolygoje stebuklą sukūręs „Žalgiris“. Nors abiejų komandų sudėties pajėgumas ryškiai skiriasi, Maskoliūnas tiki, jog žalgiriečiai gali turėti savųjų argumentų. „Kad serija gali užsitęsti, pati „Barcelona“ pastaruosius du sezonus įrodė žaisdama su komanda, kuri buvo aštunta, – bendraudamas su tinklalapiu BasketNews kalbėjo Maskoliūnas. – Argumentai tokie, kad „Žalgiris“ jau dabar pats save išsikėlė į tokias aukštumas, jog jie yra ramūs psichologiškai. Jiems reikia atvažiuoti ir daryti savo darbą. Prie jų demonstruojamo kovingumo nuėmus įtampą, kuri matėsi paskutiniuose 5-6 turuose, kai reikėjo trūkš-plyš laimėti, ir jie sugebėjo padaryti tai. Kodėl gi ne?“ Maskoliūnas pernai paliko „Barcelonos“ štabą ir pastaruosius metus mėgaujasi krepšinį stebėdamas iš šalies. Treneris su lietuviškuoju Barselonos kolektyvu abusyk pasiekė Eurolygos finalo ketvertą, bet jame triumfuoti taip ir nepavyko: 2021 m. finale nusileista Stambulo „Anadolu Efes“, o 2022 m. pusfinalyje suklupta prieš Madrido „Real“ ir finišuota trečioje vietoje. Darius Maskoliūnas dvejus metus dirbo „Barcelonos“ štabe Nuotr. BNS Buvęs žalgirietis viliasi, jog šiemet „Barcelona“ galiausiai nutrauks prakeiksmą. „Šiais laikais laimėti Eurolygą yra be proto sunku, kai žaidžiamos vienos rungtynės. Be proto sunku. Serija – kitokia specifika, gali suklupti, o finaliniame ketverte yra sunku. Kažkaip tikiu, jog „Barcelonai“ turėtų būti viskas gerai. Kaip sakoma, trečias kartas nemeluoja“, – pasakojo jis. Pačiam specialistui dviejų sezonų kelionė su „Barca“ buvo turtinga nuotykių ir patirties. „Nuostabūs metai aukščiausio lygio klube su geriausiais žaidėjais, – sakė Maskoliūnas. – Pažinta ir dirbta su daug iškilių asmenybių, nemažai ir laimėta. Taip, nepavyko laimėti Eurolygos, bet iškovotas ACB titulas ir dvi Karaliaus taurės. Daug įsimintinų akimirkų, kurios įstrigs visam gyvenimui. Vien pabuvimas tokio lygio klube, kurį turbūt žino kiekvienas, yra kaip svajonės išsipildymas. Nuostabūs dveji metai, kurie, sakykime, ne iki galo uždaryti titulais. Iš profesinės pusės teko dirbti su geriausiais žaidėjais. Momentais ne tu juos mokai, o tu mokaisi iš jų tiek bendravimo, tiek krepšinio suvokimo prasme. Daug visokiausių niuansų, kurie man, kaip treneriui, tik prideda patirties.“ Tinklalapyje BasketNews – išsamus pokalbis su Maskoliūnu apie įspūdingą „Žalgirio“ žygį, esmines komandos figūras, Katalonijoje augantį Roką Jokubaitį ir Barselonoje mylimą Šarūną Jasikevičių. – Kiek buvo tikėjimo, jog „Žalgiris“ šiemet gali šitaip patriukšmauti Eurolygoje? – BasketNews paklausė Maskoliūno.

– Nevaidinsiu. Mano artima aplinka žino ir visiems sakiau, kad 10-12 vieta „Žalgiriui“ būtų neblogas rezultatas. Dabar rezultatas yra daugiau negu geras. Faktas, kad per paskutinius 4-5 turus, kai matėsi galimybė patekti į aštuntuką, emocijos sukilo į aukštumas. Šaunuoliai žalgiriečiai, įrodė, kad galima pasiekti tokį rezultatą. – Kas labiausiai traukė jūsų akį per lemiamą „Žalgirio“ atkarpą?

– Kovingumas ir gynyba. Užsivedimas, ypatingai žaidžiant namuose. Jų šeštas žaidėjas – arena, kurioje teko būti ne vienose rungtynėse. Atmosfera kažkiek nusilpsta per prastesnį sezoną, bet šiemet arena jiems duoda energijos ir žalgiriečiai atidirba savo pasiaukojimu ir kovingumu. Kiek jie ištraukė rungtynių namuose, realiai žiūrint, iš beviltiškų situacijų. Didžiulė pagarba komandai ir treneriams. – Stebint iš šalies į šio sezono „Žalgirio“ naują kolektyvą, kokios dar detalės pavertė jį tokį sėkmingą?

– Vienareikšmiškai reikia pradėti nuo trenerio. Kazys ir jo štabas šaunuoliai, ką padarė. Tai – fantastinis darbas. Faktas, kad viskas prasideda nuo trenerio. Kita dalis – rūbinė. Ulė tvirtai laiko rūbinę kaip kapitonas ir net neleidžia niekam atsipalaiduoti. Ir toliau – charakteriai. Suėjo vyrukai, nėra žvaigždžių ar kažko panašaus, kaip kitose komandose turi burti iš kavos tirščių, kokioje nuotaikoje atsikels mano didysis žaidėjas. „Žalgiryje“ visi žino savo tikslą. Faktas, jiems yra kažkiek lengviau, nes nuo paskutinės vietos atsispirti yra lengviau psichologiškai – kiek kyli, tiek yra gerai. O kai jau pamatai, kiek gali kilti, tada jau automatiškai užauga sparnai. Matosi chemija komandoje, vienas už kitą eina pasiaukojančiai. Kol Keenanas Evansas nesusitraumavo, buvo du išreikšti lyderiai – jis ir Ulė kaip kapitonas, ypatingai pirmoji sezono pusėje buvo labai svarbi. Aišku, visas sezonas yra svarbus, bet patys įsivaizduojate, kad neaišku, kokia būtų ta chemija komandoje, jeigu pradžioje būtų buvusi gilesnė duobė ir kaip būtų reikėję kapstytis iš jos. – Po Evanso traumos pirmasis įspūdis buvo toks, jog tai galimai nulems „Žalgirio“ sezoną. Kaip jūs žiūrėjote į situaciją?

– Nėra, ko slėpti – turbūt daug kas galvojo, kad bus labai sunku iškritus pagrindiniam žaidėjui. Bet jie iškelta galva išlipo iš tos situacijos ir tik didžiausia pagarba jiems. Galiu pasakyti sąžiningai, galvojau ir toliau galvoju, jog Isaiah Tayloras nėra įžaidėjas. Jis – atakuojantis, draskantis gynėjas, bet nėra kūrėjas, o dar jam prisidėjo ir traumos. Tayloras momentais duoda naudos komandai ir matosi, kad gerai įsiliejo į kolektyvą. Aišku, kai yra gerai, galima girti visus (šypsosi). Ir Paulius Motiejūnas parodė greitą reakciją atvežti du žaidėjus į komandą. Puikiai žinome, kokia yra situacija rinkoje ir kaip yra sunku rasti tinkamą žaidėją. Edgaras Ulanovas tapo „Žalgirio“ veidu Nuotr. Edgaras Ulanovas Facebook – Jums teko matyti Taylorą praėjusį sezoną ACB lygoje žaidžiantį Mursijos UCAM komandoje. Ar jus nustebino, kaip atakuojantis gynėjas prisitaikė prie reikiamo vaidmens „Žalgiryje“?

– Kažkiek tai taip. Mano galva, jis buvo visiškai ne tokio stiliaus žaidėjas, koks reikalingas „Žalgiriui“. Aišku, situacija padiktavo jiems šitą sprendimą ir kaip matome, jog neprašovė. Faktas, kad Isaiah prisitaikė prie jam skirto vaidmens, kuris gal būtų dar didesnis, jeigu ne traumos. Smulkios traumos, bet jos pastoviai išmuša jį tiek iš ritmo, tiek iš bendro konteksto. – Pasitraukus Pauliui Jankūnui, šito „Žalgirio“ veidu staigiai tapo Edgaras Ulanovas – nuo jo trykštančių emocijų iki lyderystės aikštelėje. Kokį įspūdį jums palieka Edgaro transformacija?

– Pasakysiu sąžiningai, niekada iki tol negalėjau pagalvoti, kad jis gali būti tokio stiliaus komandos vedlys ir kapitonas. Labai džiaugiuosi už Edgarą, kad jis – komandos veidas tiek emocinis, tiek savo lyderyste. Ypatingai pirmoje sezono pusėje jis traukė rungtynes ant savo pečių. Galbūt dabar yra minimalus pasėdimas, nes nėra lengva visą sezoną žaisti taip, kaip jis atrodė pirmoje pusėje. Esu žiauriai pozityviai nustebęs, kad čia yra tas pats Ulė. Vadinasi, kiek jis dar viduje savęs turėjo to, ko neparodė mums dirbant su juo, ir kiek jis dabar atsiskleidė prie Kazio. – Kokios prasiskleidusios savybės jums kelia žavesį?

– Jis kalba, rodo emocijas, užvedinėja kitus. Nesakau, kad Edgaras bijodavo imtis lyderystės, bet jis konkrečiai paėmė ir savo rankose laiko komandos vadžias būdamas aikštėje. Man jo transformacija buvo kažkiek netikėta, bet ji yra labai vertinga ir kokybiška komandai, ir labai džiaugiuosi už jį. – Kitam komandos vedliui Kaziui Maksvyčiui tai – debiutas modernioje Eurolygoje. Ar jums pačiam galvoje kilo klausimų, kaip pasiseks šiam kolegai, kuris į naują iššūkį pasinėrė iškart po nepasisekusio Europos čempionato?

– Visada žiūri ir galvoji. Matai komandos sudėtį, su kokiais žaidėjais pasirašė sutartis, matai, kaip komplektuojasi kitos komandos. Pripažinkime, sezono pradžioje žiūrint į visų komandų sudėtis nesimatė, jog „Žalgiris“ gali būti septintas, patekti į aštuntuką. Kaziui po nepasisekusio čempionato buvo milžiniškas spaudimas iš visų pusių ir kaip jis gerai su štabu susitvarkė su tuo, ir kur išvedė komandą. Tada tik nusiimi kepurę ir pasakai malačius. Rolands Šmits spindi „Žalgiryje“ Nuotr. D.Lukšta – Jums gerai pažįstamas Rolands Šmits ryškiai sužibo persikėlęs iš „Barcelonos“. Ar asmeniškai tikėjotės kažko panašaus?

– Kai „Žalgiris“ pasirašė sutartį su juo, iškart jam sakiau, kad tai bus labai geras sprendimas, kad jis tikrai padės komandai. Kalbėjome, jog Rolandui trūksta stabilumo, kad jis išliktų lygyje, kurį kartais pademonstruoja. Nebuvo abejonių, jog jis bus labai naudingas. Esu daug matęs žaidėjų, bet pagal tai, kiek Rolands dirba, jis tikrai patenka tarp trijų sunkiausių dirbančių krepšininkų. Koks jo užsivedimas ir noras. Visiškai tikiu, jog Rolands galėjo rasti komandą Ispanijoje, kur turi vietinio žaidėjo statusą, ką šios šalies komandos labai vertina. Bet jis pasirinko komandą, kaip įsivaizduoju, kur norėjo gauti didesnį vaidmenį. Sakoma, kad gal norėjo išlįsti iš Nikola Mirotičiaus šešėlio, bet jis pas mus „Barcoje“ žaisdavo užtektinai minučių. Rolands priėmė riziką, kuri ryškiai pasiteisino. Jis žiauriai tiko į darbininkų ir kovotojų „Žalgirį“. Būtent tai ir demonstruoja. Įsivaizduoju, kad Pauliui Motiejūnui bus sudėtinga išlaikyti jį po šio sezono. Duok Dieve, kad klystu. Nežinau, kokį kontraktą jie yra pasirašę, bet manau, kad ispanai tai tikrai norės grąžintis jį atgal. – Atrodo, kad Rolands visiškai lengvai pritapo ir rūbinėje dėl savo paprastumo.

– Jis – ramus, geras bičas. Nežinau, ką blogo galima pasakyti apie Rolandą. Žinote, kokie būna žvejai. Jis gi – žvejys: kantrus, išlauks momento, netriukšmaus, nešūkaus. Rolands laukia, jam reikia pagauti žuvytę, tai va jis ją ir gaudo (šypsosi). – Kokį bendrą vaizdą susidarėte apie šio sezono „Barceloną“?

– Faktas, kad jų žaidimas banguoja. Momentais nežaidžia tokio krepšinio, kokio Šaras nori, kad demonstruotų. Vėlgi, kalbi apie šituos dalykus, bet pasižiūri, jog „Barca“ Eurolygoje liko antra, galėjo būti ir pirmoje vietoje, o ACB užima pirmąją vietą. Kur dar reikia būti aukščiau? Kur dar gali būti geriau? (šypsosi) Taip, žaidimas banguoja, bet kiekvienai komandai taip atsitinka, ypatingai žinant traumų problemas. Sezonas pradėtas be Miro, paskui amerikietiški kalneliai su Cory Higginsu. Yra daug žaidimo niuansų, kurie susideda iš to, jog jie neturi visos pastovios sudėties, išgryninto branduolio. Dabar ateina kertinių rungtynių laikas. Viskas pasirodys. – Kalbant apie užimamas vietas, lyg ir nebebūtų, kur stipriai kilti aukštyn. Bet turbūt pačios sudėties potencialas ir rezervas dar yra didelis?

– Galima imti kiekvieną žaidėją paeiliui ir kuris iš jų šį sezoną atrodo pastovus ir stabilus? Turbūt būtų sunku vertinti. Gal dabar žiūriu iš savo praeities, nes buvo ir praeitas sezonas, kai mes kelis mėnesius ėjome kaip sviestu patepti. Bet po to Eurolygos finalo ketvertas ir ACB finalas gavosi tokie, kokie neturėjo gautis. Dabar bangavimas prieš svarbiausius mačus, bet gal kaip tik artimiausiu metu pagaus bangą, kuri turi būti lemiamu metu. Jeigu jie pagaus bangą, tada bus sunku suvaldyti. Šarūnas Jasikevičius Nuotr. Erikas Ovčarenko/BNS – „Barcelona“ praėjusius du sezonus Eurolygos ketvirtfinalyje turėjo vargo iki pat lemiamųjų penktųjų rungtynių, pernai buvo užsikirtimas ir ACB finale. Kokios išvados susidėliojo po tos patirties, kad komanda svarbiausiu metu nepademonstravo savo potencialo?

– Daug detalių, daug analizių daryta ir žiūrėta, ir galvota. Vienas iš tokių faktorių sakyčiau, jog eini iš favorito pozicijos, o atvažiavusiam priešininkui yra žymiai lengviau žaisti prieš tave. Tikrai nedrįsčiau teigti, jog būna varžovo neįvertinimas ar atsipalaidavimas. Tokių dalykų tikrai nėra ir nebuvo, o juolab prie Šaro sunkiai įsivaizduoju tai. Gal ta etiketė kažkiek prisideda, bet vėlgi, žaidi „Barcelonoje“ ir ta etiketė tau jau yra priklijuota ant nugaros tik atvykus. Niekada nenusiimsi, nes tai – elitinis klubas, kuris bus favoritas bet kuriose rungtynėse. – Jasikevičius yra minėjęs, kad pačioje Barselonoje susidomėjimas iš aplinkos nėra didelis reguliariojo sezono metu. Jūs pats dirbote klube dvejus metus, ar per tą laiką pajautėte, jog kiltų didesnis spaudimas prasidėjus būtent lemiamoms kovoms?

– Sezono tikslai visada būna tie patys, jie nesikeičia. Kiek yra rungtynių, tikslas jose – vienas: visąlaik stengtis būti čempionu. Nėra svarstomi patekimai į Eurolygos finalo ketvertą ar reguliariojo sezono laimėjimai. Viskas link titulo. Negalėčiau teigti, kad spaudimas stipriai padidėja jau atėjus į atkrintamąsias, bet dėmesys buvo ir bus. Aišku, jo negali lyginti su Kauno „Žalgiriu“, į kurį koncentruojasi visa Lietuva ir tik ten yra koncentruotas dėmesys. „Barcelona“ – futbolo klubas ir ten yra dėmesys į futbolą. Negaliu sakyti, kad krepšinis yra neįdomus ir niekas juo nesidomi. Taip nėra, bet tos proporcijos yra nesulyginamos ir nepamatuojamos, kas susiję su futbolu. – Persikėlus į Barseloną su Roku Jokubaičiu padirbote dar metus, dabar sezoną matote jį „Barcelonoje“ iš šalies. Kaip šitas vaikinas progresuoja elitinėje kompanijoje?

– Man labai patinka Rokas, labai myliu tą vaiką. Jis kaip asmenybė lyg magnetas prie savęs traukia žmones tiek vyresnius, tiek savo amžiaus. Rokas yra iš tų žmonių, kuriam įėjus į rūbinę visi myli jį, todėl jam visur yra lengva. Kas susiję su profesija, jis stengiasi, daug dirba papildomai ir progresas matosi. Rokas žaidžia „Barcelonoje“ ir tai – aukščiausia vieta. Gauna savo minutes, kurias gerai išnaudoja. Pasitaiko duobelių, bet jis dar yra labai jaunas žaidėjas. Šią dieną matau Roką kaip vienintelį įžaidėją Lietuvoje, kuris gali žaisti tokiame lygyje. Kam jau kam, bet Rokui tik geriausios kloties, ir žinau, kad jam viskas bus gerai. Rokas Jokubaitis antrą sezoną rungtyniauja „Barcelonoje“ Nuotr. Partizan Mozzart Bet/Dragana Stjepanovic – Rokas gauna dėmesio ir iš NBA, kur girdisi kalbos apie norą pasikviesti jį pas save. Matant ryškėjantį Roko žaidimo profilį, jūsų nuomone, jis formuojasi labiau Europai ar visgi vertėtų pasimėginti save ir už Atlanto?

– Sunku pasakyti, nes iš karto bus lyginama, kaip mūsų aukščiausio lygio žaidėjai Europoje pasibandė NBA, kur galima svarstyti ir diskutuoti pasisekė ar ne. Bet jeigu žmogus turi svajonę ir turi tam galimybę, ar tu nesieksi svajonės? Sieksi ir manau, kad Rokas sieks. Tik negaliu pasakyti ar asmeniškai Roko svajonė yra žaisti NBA. Jis pats greitu metu atsakys sau į šitą klausimą ir priims sprendimus. Ar dabartinėje situacijoje sakyčiau, jog Rokui žūtbūt reikia veržtis į NBA? Manyčiau tikrai ne. Daug priklauso nuo situacijos, kur pateksi, pas kokį trenerį, į kokią komandą ir kiek komandai būsi reikalingas. Rokas gali atsisukti ir pasižiūrėti, iš „Barcos“ išvažiavo jaunas ir perspektyvus Leandro Bolmaro, kuris sakyčiau netgi labiau yra tinkantis NBA. Ir nieko, pamėtytas iš vienos komandos į kitą, ir dabar nusileido Tenerifėje. Įsivaizduoju, kad šitie atvejai irgi yra pavyzdžiai jam. Prie viso to, Rokas yra tikrai galvotas vaikis, jis mato ir jaučia. Labai labai viskas priklauso nuo situacijos, kur ir kaip, ir kodėl važiuoti ten. Net neabejoju, Rokas priims teisingą sprendimą. – Su Šarūnu Jasikevičiumi dvejus metus pradirbote Barselonoje, dabar šį sezoną matote jį iš stebėtojo perspektyvos. Kaip atrodo bendras vaizdas stebint jau būnant nebe viduje, kaip Šaras veda komandą į priekį?

– Faktas, kad jis tobulėja su kiekvienu sezonu. Kiekvienas treneris turi savo braižą, su kuriuo eina per sezonus, Šaras lygiai taip pat. Aiškiai matosi, kad jis stengiasi pritaikyti prie to, ką turi ir su kokiais žaidėjais žaidžia. Bet tai nėra nieko naujo, lygiai tas pats buvo Kaune ir nuo pradžios Barselonoje. Darai viską, jog išnaudotum 100 proc. žaidėjų potencialą. Kaip pasiseka padaryti tai, parodo sezono eiga ir rezultatai. Negalėčiau teigti, jog yra stipriai mažiau emocijų, bet patys matote, jog lyginant su praeitais sezonais, jis jau tikrai žymiai mažiau emocionalesnis. Gal mažiau rodo emocijų, bet viduje, įsivaizduoju, kaip virė, taip ir verda, ir virs iki kol dirbs treneriu. Gal dėl to, jog apsiprato su pozicija, su vaidmeniu ir tuo, kad yra „Top 3“ ar „Top 5“ tarp trenerių. Rodo žymiai daugiau solidumo. Iš jo povyzos ir emocijų tikrai matosi, kad jis ten jau yra. – Baigiantis Šaro kontraktui vis daugiau kalbų apie ateitį, bet akivaizdu, jog rezultatai nėra blogi. Komanda pastaruosius dvejus metus žaidė Eurolygos finalo ketverte, kai iki tol buvo užsitęsusi sausra, bet turbūt vietiniams jau galop norisi ilgai laukiamo Eurolygos titulo. Iš jūsų patirties, ką pajautėte Katalonijoje, kiek ta meilė Šarui jau galbūt persipina su spaudimu, jog visgi reikalingas trofėjus?

– Negaliu teigti, kas susiję su šiuo sezonu, nes nesu viduje. Kad žmonės mylį jį, tai yra net nekvestionuojama. Kas susiję su spaudimu, pasirašant kontraktą Barselonoje tu jau žinai, kad gauni ir gausi to. Kalbų apie ateitį buvo ir bus. Jos atsiranda po prastesnio periodo, pralaimėtų 2-3 rungtynių. Faktas, jog titulai šitam klubui – labai svarbūs. Akivaizdu, kad nelaimėjus titulų kalbos paaštrėja. Sezone dar liko du svarbiausi titulai – Eurolyga ir ACB. Manau, kad jiems bus viskas gerai. Tada visos kalbos tyliai nutyla ir žmogus toliau dirba, kaip dirbo.

