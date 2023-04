Miško Ražnatovičius – apie Motiejūno šansus žaisti „Žalgiryje“ ir žinutę Grigoniui

kazkaip labai idomiai vos tik rusu klubai ismesti is eurolygos, red star ir partizan pasidaro turtingi klubai. taip, zvezda jau seniau turejo vidutini zalgirio lygio biudzeta, partizan ne viena sezona lose su stipria sudetim eurocupe. bet niekas nesirase facu vidury sezono uz 1.5milijono. net motiejunas atsimenu juokesi kai partizan pasirase leday, kurucs, punteri ir sake kad ju biudzetas 10 lemu. kur as lenkiu.. sitas serbi biudzetu modelis nera tvarus. partizan atveju jie renka po 20k ziurovu per rungtynes ir balandzio menesi pareiskia kad skola 7milijonai euru. tada fanai greit sunesa dar 700k. tokiu gm gali buti bet kas. tik tai reikstu greita bankrota. zalgiris irgi gali rasytis zaidejus uz 20 milijonu kisenej turedami 11 ir paskui sakyti kad esame skolingi. taip tiesa sakant jau ir yra buve. kas dengs partizano ir zvezda skolas nesiimu prognozuoti, bet jiems toks blykstelejimas yra laikinas. tai ne vokietija, prancuzija ar ispanija. galima atsiminti kur dabar yra cibona ir pan. tokiu atveju adrijos regione buvo ne vienas kai soka aukstai bet krenta zemai.