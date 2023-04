Mirotičiaus nublokštas Butkevičius griebėsi už nugaros: „Pirminis skausmas – didžiulis“

Nuotr.: zalgiris.lt

Arnas Butkevičius ketvirtajame kėlinyje pastatė kūną prieš prakertantį Nikola Mirotičių, kuris įsirėžė į Kauno „Žalgirio“ puolėją ir pelnė du taškus.

Lietuvis stengėsi užsiimti poziciją ir išprovokuoti „Barcelonos“ žvaigždės pražangą. Tačiau teisėjų švilpukai tylėjo – jie nefiksavo nei pražangos puolime, nei gynyboje.

Parkritęs Butkevičius susiėmė už nugaros ir pakirstas skausmo kelias akimirkas nesikėlė nuo parketo. Atsistojęs Mirotičius priėjo prie gulinčio žalgiriečio, paskui pribėgo ir Rokas Jokubaitis.

Butkevičius pakilo ir tęsė rungtynes, bet po kito momento vėl ėmėsi už nugaros.

„Buvo vėl tas pats suaštrintas skausmas. Kovojau dėl kamuolio, gavau į nugarą, nežinau, su koja ar alkūne, vėlgi į tą pačią vietą, – tinklalapiui BasketNews po nesėkmės 81:89 sakė puolėjas. – Yra tokia gan skausminga vieta nugaros apačioje. Būtent nusileidau ant jos. Pirminis skausmas – didžiulis, paskui atrodo, jog viskas gerai. Dažniausiai kitą dieną pasijaučia viskas. Matysime, bet atrodo, jog viskas tvarkoje.“

Komandos draugai ir Kazys Maksvytis apeliavo teisėjams į susidūrimą su Mirotičiumi kaip praleistą švilpuką. Butkevičius tuomet jau turėjo keturias pražangas, iš kurių dvi buvo užsidirbtos prieš Alexą Abrinesą, po vieną fizinėje kovoje gavo prieš Vesely ir Mirotičių.

Po pirmojo triuškinamo pralaimėjimo žalgiriečiai sureagavo ir davė fizinę kovą, bet dažnai tose akistatose kentėjo dėl pražangų.

„Negaliu komentuoti teisėjų darbo, bet agresyvumo lygis atitiko varžovų lygį, – kalbėjo Butkevičius, per 28 minutes pelnęs 7 taškus, atkovojęs 2 kamuolius ir atlikęs 2 rezultatyvius perdavimus. – Kartais galbūt patys buvome per agresyvūs, bet turbūt nereikia nieko norėti, žaidžiame svečių arenoje. Reguliariajame sezone dėl to yra kovojama, kad įgytum namų aikštės pranašumą, kur atsiranda spaudimas iš fanų.“

Rungtynių žaidėjas EFF 33 Jan Vesely Taškai 26 Taiklumas 10-14 Atkovoti kamuoliai 6 Rezultatyvūs perdavimai 2

„Faktas, kad pirmosios rungtynės visai nebuvo tokios, kokių mes norėjome, – tęsė jis. – Net nebuvo panašu į tai, kam ruošėmės ir ką norėjome išpildyti. Šitose rungtynėse buvo kitas vaizdas, bent jau agresijos prasme nuo pat pradžių. Aišku, kokybės dar trūko ir jie stipriai baudė mus dėl to, ypač pirmoje pusėje.“

Pirmajame serijos mače Sertačas Šanli buvo rezultatyviausias su 17 taškų (4/6 dvit., 2/3 trit.), o antrajame siautėjo jau kitas centras Janas Vesely. Priešingai nei Šanli – neatakuojantis iš toli.

„Barcelonos“ čekas per 26 minutes sumetė 26 taškus (10/13 dvit., 0/1 trit., 6/6 baud.), atkovojo 6 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 6 pražangas ir užfiksavo 33 naudingumo balus. Tai buvo geriausios puolėjo rungtynės šį sezoną.

„Nemažai nesusišnekėjimo, – komentavo Butkevičius. – Vėlgi, ką minėjau dėl kokybės, būtent jos ir trūko, jog ne visada teisingai surotuojame, kaip norime. Aišku, kartais yra ir tam tikros rizikos, ties kuo norime surizikuoti kai kuriose vietose, bet šįkart ir tai ne visą laiką pasiteisino. Daugiausiai galėtume pasimokyti iš nesusikalbėjimo gynyboje, kas turi perimti žemyn kertantį žmogų. Matėme, jog buvo lengvų taškų ir dėjimais, ir vidutiniais metimais. Neturėtų būti to.“

Dabar serija bent vienoms rungtynėms keliasi į Kauną, kur trečiadienį bus žaidžiamos trečiosios rungtynės. Tiesa, Eurolygoje fiksuoti atkrintamųjų rezultatai – absoliučiai nepalankūs „Žalgiriui“.

Iki šiol nė vienai komandai nepavyko laimėti serijos, kurioje iki trijų pergalių atsiliko 0-2.

Tačiau savų sirgalių užnugaris „Žalgiriui“ – ypatingai reikšmingas. Maksvyčio auklėtiniai reguliariajame sezone savo aikštėje laimėjo 13 iš 17 rungtynių, tarp kurių 73:72 buvo nugalėta ir „Barcelona“.

Apskritai Šarūno Jasikevičiaus treniruojamas Katalonijos grandas Kaune laimėjo tik sugrįžęs pirmąsyk – 2020 m. gruodį pasiekė pergalę 73:62.

Praėjusį sezoną Nemuno saloje suklupo 84:91.

Butkevičiaus tikinimu, savų fanų faktorius ir pademonstruotas kitas veidas antrajame susitikime teikia vilčių.

„Nesvarbu, nežiūrime į istoriją, – bendraudamas su tinklalapiu BasketNews pabrėžė „Žalgirio“ puolėjas. – Pamatėme, kad galime žaisti kitaip, galime kovoti. Grįžtame į namų areną, kur patys žinome, kaip žaidžiame visą sezoną. Žinome, kaip sirgaliai lauks šitų rungtynių. Turime tęsti savo darbą ir dar dėti žingsnį į priekį.“

Trečiadienį vyksiančių rungtynių Kaune startas – 20 valandą.

