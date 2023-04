„Partizan“ arenos direktorius įspėjo Belgrado fanus

„Štark“ arenos vykdomasis direktorius Goranas Grbovičius teigė, kad jei Belgrado sirgaliai trečiosiose serijos rungtynėse elgsis netinkamai, tribūnos bus ištuštintos per 45 minutes, o ketvirtas mačas bus žaidžiamas be žiūrovų.

Nuotr.: Partizan Mozzart Bet/Dragana Stjepanovic

Po įvykusių muštynių „WiZink Center“ arenoje Eurolygos žaidėjai ir treneriai baiminasi, kaip susiklostys trečiosios ketvirtfinalio rungtynės tarp Madrido „Real“ ir Belgrado „Partizan“. Kilus diskusijoms dėl „Real“ krepšininkų saugumo Belgrade, „Štark“ arenos vykdomasis direktorius Goranas Grbovičius pasiuntė žinutę sirgaliams.

„Jei įvyks incidentas, į aikštę bus mėtomi daiktai arba, neduok Dieve, kas nors dėl to bus sužeistas, visos tribūnos bus ištuštintos per 45 minutes, o ketvirtas mačas bus žaidžiamas be žiūrovų. Būkite supratingi“, – bendraudamas su „Mozzart Sport“ pabrėžė Grbovičius.

„Nėra jokių abejonių, kad „Štark“ arena vėl bus sausakimša, – pridūrė jis. – Jei likusios Eurolygos ketvirtfinalių serijos bus stebimos, tai ši bus po mikroskopu. Patikėkite, jie lauks bent menkiausios klaidos, kad galėtų skirti baudą.“

Grbovičius paaiškino, kaip Eurolyga prižiūri tvarką rungtynėse.

„Eurolyga turi savo darbuotojus, kurie dalyvauja rungtynėse, tai – normalu, – dėstė Belgrado arenos vadovas. – Kai pranešėjas paprašo sirgalių pasitraukti nuo praėjimo, tai nėra atsitiktinumas. Nieko nėra atsitiktinio. Kažkas iš Eurolygos darbuotojų praneša apie tai. Dabar įsivaizduokite, kokia bus kontrolė ir kiek akių bus nukreipta į Belgradą esant tokiai įtampai.“

„Partizan“ treneris Željko Obradovičius buvo pirmasis, kuris po rungtynių Ispanijoje ramino savo komandos sirgalius, norėdamas užbėgti įvykiams už akių Belgrade.

„Noriu, kad mūsų fanai suprastų, jog tai – dalis sporto, žaidėjai pasikalbėjo tarpusavyje ir čia viskas turi ir pasibaigti, – sakė Željko. – Per šias dvejas rungtynes sulaukėme nuostabaus „Real“ priėmimo. Visi tai juto, tikiu, kad ir jūs tai jaučiate.“

„Manau, kad Belgrade mes turime atsakyti tuo pačiu. Nė vienas „Real“ narys neturi jaustis nepatogiai, – tęsė Eurolygos legenda. – Turime pasiųsti gražią žinutę iš Belgrado, kaip buvo visą sezoną. Pakartosiu, noriu, kad po rungtynių reikėtų kalbėti tik apie jas.“

Trečiosios serijos rungtynės vyks antradienį 21.30 val. Belgrade. Serijoje iki trijų pergalių 2-0 pirmauja „Partizan“.