Rungtynių MVP išskyręs Žibėnas: „Jautėsi atkrintamųjų režimo įsijungimas“

Vilniaus „Rytas“ užsitikrino antrąją vietą LKL reguliariajame sezone, tačiau Giedrius Žibėnas norėtų, jog komanda nepradėtų rungtynių taip, kaip pradėjo pirmadienį.

Sostinės ekipa savo aikštėje 102:98 palaužė Alytaus „Wolves“ bei turi kišenėje namų aikštės pranašumą ketvirtfinalyje ir pusfinalyje.

Iš kitos pusės, „Ryto“ treneris turėjo vėl progą permąstyti, su kokiais sunkumais susidūrė jo vadovaujama komanda: 55 svečių taškai per pirmą pusę, nesustabdytas Ahmadas Caveris ir braškanti komandinė tvirtybė.

„Sakyčiau, komandinė pergalė, – spaudos konferenciją pradėjo Žibėnas. – Perlaužėme rungtynes antroje pusėje fiziškumu. Skiriame ne kažkam kitam šią pergalę, o fanams. Svarbios rungtynės, pagaliau susirinko vėl visa arena.

Jautėsi atkrintamųjų režimo įsijungimas. Norisi ir toliau eiti į rungtynes rimtai ir ruoštis toliau atkrintamosioms. Gera pergalė.

Tik tai turint namų aikštelės pranašumą pirmajame ir antrajame etapuose, norisi, kad namų rungtynėse nepradėtume taip, kaip šiandien pradėjome. Pradėjome labai minkštai, daug buvo pigių taškų, kas leido jiems tikrai gerai pasijausti, ir tokių naivių pagalbų nuo pagrindinių metikų. Dėl to sunkiai atrodėme gynyboje, bet po didžiosios pertraukos keli taktiniai pakeitimai ir žaidėjų fiziškumas nulėmė pergalę.“

„Rytui“ iki atkrintamųjų pradžios lieka dvejos rungtynės reguliariajame sezone. Žibėno uždavinys per šį laiką – sulipdyti komandą, į kurią per sezoną atvyko trys nauji žaidėjai. Nekalbant apie tai, kad komanda likusiai sezono daliai neteko Martyno Echodo.

Rungtynių žaidėjas EFF 25 Jaime Echenique Taškai 20 Taiklumas 8-9 Atkovoti kamuoliai 5 Rezultatyvūs perdavimai 1

„Su Jaime (Echenique) papildymu mūsų tikslas yra apžaisti juos iki atkrintamųjų, – „Ryto“ augimo skausmus sezono pabaigoje aiškino Žibėnas. – Mes tą toliau darome ir kiekvienose rungtynėse augame, aiškindamiesi kiekvieną situaciją: kaip iš jos išeiti, kaip tobulėti.“

Taip pat vilniečių treneris išskyrė, kuo pasikeitė „Wolves“ žaidimas, kai komandos vairą perėmė Kęstutis Kemzūra.

„Jie buvo ir taip kieta gynyboje komanda. Prie trenerio Kemzūros matosi, jog ta gynyba dar aštresnė, nėra lengva jiems mesti šimtą taškų, jeigu pasižiūrėsite, atėjus Kęstui, kiek jie praleidžia“, – kalbėjo „Ryto“ vairininkas.

Be to, Žibėnas skyrė dėmėsio Justinui Gorhamui, kuris su 9 taškais ir 10 naudingumo balų nebuvo labai išskiskiriantis žaidėjas statistikos protokole, bet trenerio akį patraukė begaliniu noru.

„Uff... greičiausiai šiandienos rungtynių MVP“, – sakė Žibėnas.

– Kaip paaiškinti Ahmado Caverio dominavimą pirmoje pusėje?

– Manau, kad daug kas nuo mūsų gynybos rungtynėse priklausė, nes pirmoje pusėje atidavėme per daug. Mes jau buvome nudegę vienose rungtynėse su „vilkais“, kai taip pradėję, daugiau nebegrįžome. Šiandien pradėjome rungtynes – tokia pati istorija. Sakau, namų pranašumą turime, tai norisi jį tvirčiau valdyti.

– Kaip galėtumėte paaiškinti, kad komanda visą sezoną prieš stipresnes komandas praleidžia apie 50 taškų per pirmą pusę?

– Kažkur varžovų nuvertinimas, kažkur dėmesio stoka rungtynėms, kažkur gal mes dar neišaiškinę pilnai, nes žaidėjų kaita vyko, atvyko trys nauji. Kažkur mes gal neišsiaiškinę pilnai kiekvienos situacijos. Tačiau su Jaime (Echenique) papildymu mūsų tikslas yra apžaisti juos iki atkrintamųjų. Mes tą toliau darome ir kiekvienose rungtynėse augame, aiškindamiesi kiekvieną situaciją: kaip iš jos išeiti, kaip tobulėti.

– Po pertraukos atrodėte kita komanda. Kiek karštą pokalbį turėjote ilgosios pertraukos metu?

– Žinote, karšti pokalbiai yra biškį senamadiškas reikalas. Tiesiog žaidėjai žino rungtynių svarbą, žino, kad mūsų fanai šiandien tikėjosi labai geros kovos. Mes jautėmės nepatogiai patys prieš save. Tai per ilgąją pertrauką buvo aiškinimas, kur galima kažką pakeisti, kur prisitaikyti ir nebūti tokiems užsispyrusiems su savo planu A.

Žaidėjai teisingai sureagavo, labai gerą koncentraciją atsinešė ir mes padarėme antroje pusėje didelius stop'us bei perlaužėme rungtynes. Padėjo ir keli savalaikiai keitimai, turiu ir vėl duoti trenerių štabui kreditų. Tačiau tai yra komandinė pergalė.

– Po pertraukos pristabdėte Caverį. Ką pakeitėte?

– Artėja atkrintamosios, nenoriu taktikų per konferencijas šnekėti. Tegul varžovai analizuoja, renkasi. Negaliu per daug išsiplėsti. Tiesiog pirmoje pusėje mūsų taktika neveikė.

– Justinas Gorhamas ėmė kamuolius, darė juodą ir nematomą darbą. Ką galite pasakyti apie jo atsidavimą?

– Uff... greičiausiai šiandienos rungtynių MVP. Žaidėjas, kuris nereikalauja kamuolio. Žaidėjas, kuris niekada nekalbės, kad negauna palietimų kamuolio puolime. Žaidėjas, kuris švęs stop'ą ir atiduos savo visą sielą ir kūną gynyboje. Kažkur gal jo varžovai negerbs, pavyzdžiui tolimais metimais. Labai džiaugiamės šiuo pasirašymu ir Justinas duoda mums labai daug energijos.

– Jaime Echenique atrodo vis geresnis. Kiek esate nustebęs jo įsiliejimu?

– Seniai neatsimenu tokio žaidėjo, kuris turėtų tiek klausimų per treniruotes, po treniruočių, prieš treniruotes. Dėl to mes ir tobulėjame, kad jis to nebijo. Jis domisi, jis nori komandai padėti, jis nori būti dar geresnis. Atvažiavo labai alkanas, motyvuotas, kur abejojome, ar bus tokių sezono metu motyvuotų žaidėjų. Šiuo metu jis duoda labai daug mums puolime ir su kiekvienomis rungtynėms padaro daugiau namų darbų, kad pažintų lygą, pažintų žaidėjus ir duotų dar daugiau komandai su gynyba.

– Tai galima sakyti, jog pataikėte su šiuo pirkiniu?

– Bus matyti. Žinote, mes jį ėmėme atkrintamosioms ir norime tą jo formą matyti 10 iš 10 balų.

– Įmanoma optimaliai paruošti naują komandos darinį iki atkrintamųjų?

– Aš manau, kad įmanoma, bet svarbiausia, jog sveiki visi būtų. Tas yra svarbiausia ir manau, kad daug dalykų išsiaiškinę esame. Daug dalykų kiekvienose rungtynėse gauname, ekstra pamokų gauname. Manau, kad tai yra natūralus procesas komandos. Iki atkrintamųjų būsime pasiruošę.

– Lukas Uleckas tapo X faktoriumi, nors sezonas jam – labai sunkus. Kiek ilgai jo tokio laukėte?

– Gal Lukas atsivertė komandos tvarkaraštį ir pamatė, kad atkrintamosios, įjungė tą mygtuką pagaliau (šypsosi).

Iki Luko kartais neprieina kamuolys, šiandien jis buvo paliktas per daug laisvas ir čia yra Lukas, jis baus. Kažkur gal sužaidžia prastesnes rungtynes, bet tai nereiškia, jog nuo to jis yra blogesnis žaidėjas.

– Kokius pokyčius „Wolves“ komandoje išvydote, kai komandos vairą perėmė Kęstutis Kemzūra?

– Jie buvo ir taip kieta gynyboje komanda. Prie trenerio Kemzūros matosi, jog ta gynyba dar aštresnė, nėra lengva jiems mesti šimtą taškų, jeigu pasižiūrėsite, atėjus Kęstui, kiek jie praleidžia.

Tikrai nebuvo šiandien lengva, tikrai nėra lengva priimti pirmą perdavimą. Aišku, puolime turi labiau taikinius, yra žaidėjų išnaudojimas, missmatchų ieškojimas. Daug patirties turintis treneris, tai žino kaip vesti komandą.

– Antrajame kėlinyje Fosteris numojavo Fridrikssoną ir ėmėsi dengti Caverį. Ar tai yra kažkas, ką išmoko iš Igno Brazdeikio?

– Tikrai ne. Kartais būna vadinamosios scramble situacijos ir žaidėjai kartais turi greitai atsirinkti, ką dengti. Tokiame lygyje nėra „palauk“. Turime reaguoti greitai, kartais ir žaidėjai prisiima tai asmeniškai. Gal jam įmetė, jis nori atsakyti tuo pačiu. Čia jau palikime žaidėjams, kartais mes žalią šviesą duodame. Tik nesinori per daug laisvės gynyboje. Gynyboje norisi drausmės, o puolime – daugiau laisvės.

– Antroje pusėje jums prie kojų nukrito Jeffery Tayloras ir atrodė, jog kažką piktai leptelėjo.

– Ne, aš ne jam sakiau. Teisėjams sakiau, kad mano nuomone, tai yra flopinimas. Jeffui tai nepatiko. Tai yra normalus rungtynių epizodas, tokių epizodų būna n. Mes, treneriai, tikrai žaidėjų nekalbiname, tiesiog pasakome teisėjams, kad atkreiptų dėmesį. Čia yra mūsų darbas, nieko daugiau.