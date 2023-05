Tayloras – apie „Wolves“ trenerių kaitą ir geriausių draugų peštynes Eurolygoje

Nuotr.: LKL

Alytaus „Wolves“ klube toliau plušantis Jeffery Tayloras vis dar išgyvena savo buvusio klubo Madrido „Real“ pergales ir nesėkmes, tačiau visai neseniai per televizorių stebėjo, kaip jo geri bičiuliai įsivėlė į košmarišką incidentą.

Kai septynis sezonus praleidi Madride ir 33-ejų darai šuolį į tik besikuriantį klubą Lietuvoje, gali kilti sunkumų. Pradedant nuo gyvenimo sąlygų, oro, maisto ir baigiant paprasčiausiu faktu, jog esi nebe Eurolygoje, o Lietuvos krepšinio lygoje (LKL).

Vis tik Tayloras ir toliau mėgaujasi aukščiausio lygio krepšiniu.

„Žiūriu labai daug krepšinio, – po rungtynių Vilniuje su „Rytu“ BasketNews atviravo Tayloras. – Europos taurė, Eurolyga man labai įdomu. Stengiuosi žiūrėti viską, ypač „Real“ rungtynes.“

Net nereikia klausti, ką Tayloras palaiko Eurolygos atkrintamosiose. Švedas buvo tapęs vienu iš tų žaidėjų, be kurio komandos branduolys tiesiog neįsivaizduojamas. Tačiau net ir jis negalėjo patikėti tuo, kas nutiko antrajame Karališkojo klubo mače su Belgrado „Partizan“.

„Real“ atsilieka 80:95, tiksi paskutinė mačo minutė. Sergio Llullas užsimoja į Keviną Punterį ir pataiko maždaug į tarpukojį. Kas nutiko po to? Džananas Musa parverčiamas ant žemės Mathiaso Lessorto, Guerschonas Yabusele dziudo veiksmu parverčia Dante Exumą bei dar daugybė kibirkščių, kurios virto net 21 diskvalifikacine pražanga.

Akivaizdu, jog Tayloras per metus ilgai brandintų pažinčių nepaleido. Kokią jis turi nuomonę apie šį konfliktą, įėjusį į istoriją kaip vienos brutaliausių muštynių Europos krepšinio istorijoje?

„Neturiu daug, ką pasakyti. Žinau, kad Sergio Llullas nėra nešvarus žaidėjas, – BasketNews sakė Tayloras. – Liūdna, kad taip nutiko. Rungtynėse būna daug emocijų.

Esu tikras, kad jie buvo nepatenkinti, jog pralaimi antras rungtynes namuose iš eilės. Daug aistros, daug skirtingų jausmų. Tačiau tokie dalykai nutinka. Liūdna, bet nutinka.“

Taip pat Tayloras norėjo ištransliuoti žinutę specifiškai apie Yabusele, kuris susilaukė daug neigiamų reakcijų už savo veiksmus prieš Exumą.

„Manau, kad emocijos veržėsi abiejose komandose. Yabu išplatino atsiprašymą, o aš viešai galiu pasakyti, kad jis yra puikus vyrukas. Tai, kas nutiko su Exumu, nėra jam būdinga. Visi tie vyrukai yra konkurencingi, emocijos veržėsi per kraštus ir nutiko bloga situacija. Jie buvo nubausti, Yabu praleis penkerias rungtynes, buvo ir kitų suspendavimų. Manau, kad viskas buvo išspręsta.

Iš savo pusės, kaip buvęs Madrido „Real“ žaidėjas, galiu pasakyti, kad jie visi nėra nešvarūs žaidėjai. Jie yra puikūs vyrukai, tiesiog išsiveržė emocijos“, – kalbėjo 33-ejų „Wolves“ puolėjas.

Iš kitos pusės, Tayloras sutinka su sankcijomis, kurias didžiausiems peštukams pritaikė Eurolyga.

Yabusele šį sezoną jau nebežais, nes gavo penkerių rungtynių diskvalifikaciją, Punteris praleis du mačus, o Gabrielis Deckas ir Lessortas – po vieną.

Toks Tayloro požiūris kertasi su viešojoje erdvėje vyraujančia nuomone, jog Eurolygos sankcijos kaip tik yra per švelnios. Be to, jos kuria tokias situacijas, kai „Partizan“ tik pralaimėję trečiąsias rungtynes galėtų turėti Punterį finalo ketverte.

„Manau, kad dauguma sankcijų buvo teisingos. Tiesiog nelaimė, jog taip apskritai nutiko abiem pusėms. „Partizan“ žaidė gerai, „Real“ prieš save turi 0-2 deficitą.

Labai nedėkinga situacija. Žaidėjai praleis rungtynes, nors trečiose rungtynėse norėtume išvysti sudėtis su visais žaidėjais“, – sakė Tayloras.

„Real“ vyksta į Belgradą, kur turi laimėti dukart, o po to reikėtų dar laimėti ir namuose. Vien pastarasis veiksmas šioje serijoje kol kas buvo per sunkus.

Tayloras situacijos nedramatizuoja ir mato, jog „Real“ dar gali sukurti intrigą serijoje.

„Viskas yra įmanoma. Nemanau, kad kažkas tikėjosi, jog „Partizan“ laimės du kartus Madride. Krepšinyje viskas įmanoma.

„Partizan“ yra gerame ritme. Žinoma, Kevinas Punteris jiems yra labai svarbus žaidėjas ir buvo vienas lemtingų faktorių pirmose dvejose rungtynėse. Kaip ir sakiau, gaila, jog abi pusės neturės visų savo žaidėjų“, – sakė švedas.

„Manau, kad jie žaidžia solidų sezoną ir yra ten, kur dažniausiai ir būna, – apie „Real“ sezoną tęsė Tayloras. – ACB lygoje jie beveik visą sezoną buvo pirmi, Eurolygoje jie visada buvo trejetuke. Manau, kad sezonas geras.

Gaila, jog savo lygio jie neparodė pastarosiose dvejose Eurolygos ketvirtfinalio rungtynėse. Tačiau toks krepšinis. Iš kitos pusės, reikia parodyti pagarbą „Partizan“ – jie žaidė tikrai gerą krepšinį.“

Krypdamas nuo Eurolygos, Tayloras pažvelgė ir į savo asmeninę situaciją – šiuo metu jo atstovaujami „Wolves“ ruošiasi LKL atkrintamosioms.

Gruodžio pabaigoje į Lietuvą atvykęs puolėjas pripažino, jog tada turėjo visai kitokį vaizdinį savo galvoje apie Lietuvos krepšinį.

„Stengiuosi žiūrėti į artimiausias rungtynes, neįsismarkauti ir mėgautis patirtimi čia. Turiu puikius komandos draugus, stengiuosi koncentruotis į tai, ką bandome padaryti šį sezoną. Pabaigiame reguliarųjį sezoną trečioje vietoje, eisime į atkrintamąsias ir žiūrėsime, ką galime padaryti.

Lietuvos lyga yra labai konkurencinga, fiziška. Gerokai fiziškesnė nei maniau, kad bus. Daug komandų žaidžia labai kietai ir stengiasi išmušti tave iš vėžių. Apibendrinus, tai yra gera lyga ir smagu čia žaisti“, – sakė Tayloras.

Taip pat jam teko susidurti su situacija, kurią jis patyrė vos antrą sykį profesionalo karjeroje – trenerio kaita. Dar svarbiau, jog pirmą kartą karjeroje Tayloras turėjo taikytis prie naujo trenerio jau sezono metu.

Pirmą kartą trenerių kaitą jis patyrė dar Šarlotės „Hornets“ komandoje. 2012-13 m. ekipai vadovavo Mike‘as Dunlapas, o vėliau iki pat 2018 m. – Steve‘as Cliffordas. Pats Tayloras ten žaidė 2012-15 m.

„Real“ klubą net 11 metų treniravo Pablo Laso, o Tayloras ten žaidė 2015-22 m. „Wolves“ komandoje jis savo etapą pradėjo su Rimu Kurtinaičiu, o dabar tęsia darbus su Kęstučiu Kemzūra.

„Pagarba keliauja treneriui Rimui Kurtinaičiui. Jis yra geras treneris, geras žmogus, – savo reakciją apie trenerių pasikeitimą apibūdino Tayloras. – Dabar turime kitą trenerį, kitą sistemą, bet Kęstutis taip pat yra puikus treneris. Stengiamės sulipdyti savo žaidimą. Manau, kad žaidžiame gan neblogą krepšinį, bet šiandien negalėjome pasiimti atšokusių kamuolių gynyboje. Jie paėmė gal 21 kamuolį puolime. Tačiau mes varžomės ir galime tai daryti su bet kuria lygos komanda, jei tik pavyks išgvildenti savo žaidimą.“

„Wolves“ pirmadienį 98:102 nusileido Vilniaus „Rytui“, tačiau Tayloro entuziazmas nekrito. Jis tiki, jog ši komanda jau pirmajame sezone gali nuveikti kažką ypatingo.

„Mano tikėjimas didžiulis. Kai žaidžiame gerai, darome tai, ką turime daryti, atsikovojame kamuolius, ypač išpildome gynybą, tai galime varžytis su bet kuo LKL. Tačiau turime žaisti teisingai, o ypatingai taisyti atkovotus kamuolius gynyboje“, – sakė Tayloras.

Varžytis net ir su „Žalgiriu“?

„Kas žino, – svarstė puolėjas. – Negali galvoti taip toli. „Žalgiris“ yra gera komanda, bet turime atlikti reikiamus dalykus iki susitikimo su jais.“