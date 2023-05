„CBet“ per pratęsimą išvargo pergalę Pasvalyje

Nuotr.: LKL

Sunkią pergalę pasiekę Jonavos „CBet“ (17-14) krepšininkai išlieka kovoje dėl penktosios pozicijos Lietuvos krepšinio lygos (LKL) reguliariajame sezone.

Rungtynių žaidėjas EFF 24 Goran Huskic Taškai 16 Taiklumas 6-10 Atkovoti kamuoliai 5 Rezultatyvūs perdavimai 7

Virginijaus Šeškaus auklėtiniai svečiuose 100:98 (14:23, 29:21, 18:20, 28:25, 11:9) palaužė Pasvalio „Pieno žvaigždes“ (8-24).

Likus minutei svečiai turėjo 2 taškų deficitą (83:85). Labai svarbius taškus įvertė Jeffas Garrettas, pelnęs dvitaškį su pražanga (86:85).

Kitoje atakoje Evaldas Šaulys prarado kamuolį, o jonaviečiai nuskuodė į puolimą. Glynnas Watsonas nepataikė, bet Goranas Huskičius nuėmė kamuolį, atmetė vėl Watsonui, kurį jau teko varžovams bauduoti. Amerikietis pataikė abu metimus (88:85).

Baudų metimų loterijoje „Pieno žvaigždėms“ nusišypsojo sėkmė. Jaredas Cunninghamas pataikė abi baudas, o Watsonas vieną prametė. Lemiamoje atakoje Martynas Pacevičius gudriai išvengė gynybos pančių, įkirto į baudos aikštelę ir dėjimu išplėšė pratęsimą (89:89).

Pratęsime „CBet“ patraukė Watsonas, pataikęs svarbias baudas (97:93). Likus 35 sekundėms Cunninghamas nepataikė iš po krepšio ir daugiau šeimininkai į pergalę nepretendavo.

Jonaviečiai pergalėmis susilygino su Utenos „Uniclub Casino – Juventus“, tačiau neturi tarpusavio pranašumo. „CBet“ reguliariajame sezone dar žais su Kėdainių „Nevėžiu-Optibet“ ir Kauno „Žalgiriu“.

Pasvalio ekipa jau prieš šias rungtynes dėl nieko nekovojo, nes žino, jog iš 10 pozicijos nei pakils, nei nusileis.

Jonavos ekipa laimėjo visus 5 šio sezono susitikimus su „Pieno žvaigždėmis“. Dukart komandų keliai susidūrė Karaliaus Mindaugo taurėje, triskart – LKL.

Jonavos ekipos gretose labiausiai išsiskyrė Goranas Huskičius, kurio sąskaitoje per 29 minutes buvo 16 taškų (6/9 dvit., 0/1 trit., 4/5 baudų), 5 atkovoti kamuoliai, 7 rezultatyvūs perdavimai bei 24 naudingumo balai.



Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Watsonas, per 32 minutes pelnęs 19 taškų (3/7 dvit., 1/5 trit., 10/11 baudų). Jis taip pat atkovojo 4 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus bei surinko 22 naudingumo balus.



Pasvalio komandai Martynas Pacevičius per 28 minutes pelnė 13 taškų (4/5 dvit., 0/1 trit., 5/6 baudų), atkovojo 10 kamuolių, atliko 3 rezultatyvius perdavimus bei surinko 24 naudingumo balus.



„Pieno žvaigždės“: Jaredas Cunninghamas 26 (2/8 dvit., 5/9 trit., 7/9 baud., 5 kld.), Rihards Kuksiks 20 (5/11 trit., 4 rez. perd.), Evaldas Šaulys (3/5 trit.) ir Martynas Pacevičius (4/5 dvit., 5/6 baud., 10 atk. kam.) po 13, Martynas Zigmantavičius 9 (3/8 dvit., 6 rez. perd.), Julius Jucikas 8 (4/5 dvit.).

„CBet“: Glynnas Watsonas 19 (3/7 dvit., 1/5 trit., 10/11 baud., 4 per. kam.), Edvinas Šeškus 17 (5/11 dvit., 2/4 trit., 6 atk. kam.), Goranas Huskičius 16 (6/9 dvit., 5 atk. kam., 7 rez. perd.), Jeffas Garrettas 14 (3/6 trit., 14 atk. kam., 2 blok.), Martins Laksa (2/4 trit.) ir Aurimas Majauskas (4/4 dvit.) po 13, Dovis Bičkauskis 7 (5 rez. perd.).