„7bet-Lietkabelis“ užtikrintai susitvarkė su „Gargždais“

Lengvą pergalę Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) įsirašė Panevėžio „7bet-Lietkabelis“ (21-10), kuris išvykoje 86:65 (25:9, 26:17, 13:18, 22:21) sutriuškino „Gargždus“ (6-26).

Rungtynių žaidėjas EFF 22 Gediminas Orelikas Taškai 16 Taiklumas 5-6 Atkovoti kamuoliai 3 Rezultatyvūs perdavimai 3

„Betsafe-LKL“ debiutantai jau prieš susitikimą žinojo, kad liks 11-oje pozicijoje. Jiems dar liko rungtynės su Vilniaus „Rytu“.

Tuo tarpu panevėžiečiai kovoja dėl trečios pozicijos su Alytaus „Wolves“ (21-10). Tarpusavio pranašumas priklauso alytiškiams, kurie lieka treti. Panevėžio klubas dar sužais su Pasvalio „Pieno žvaigždėmis“ ir Kauno „Žalgiriu“.

„7bet-Lietkabelio“ gretose pirmuosius taškus pajėgiausioje Lietuvos lygoje pelnė 17-metis Nikas Stuknys. Jis per 6 minutes pasižymėjo 2 taškais (1/1 dvit.), 2 rezultatyviais perdavimais, 1 atkovotu kamuoliu ir 4 naudingumo balais.

Panevėžio ekipa galingai pradėjo rungtynes ir visiškai suvaržė šeimininkų puolimą – 25:9. Antrojo ketvirčio pradžia vėl buvo palanki svečiams, kuriems tritaškį smeigė Kristianas Kullamae, o keturis taškus pridėjo Gabrielius Maldūnas – 32:14. Šeimininkai nepasidarė išvadų ir po dviejų kėlinių buvo triuškinami – 26:51.

Ernestas Jonkus, Julius Kazakauskas ir Šarūnas Beniušis pabandė užkurti savo ekipą – skirtumas greitai mažėjo (41:55), tad į tai reagavo Nenadas Čanakas. Po pertraukėlės „7bet-Lietkabelis“ puolimą gaivino ir neleido varžovams pelnyti taškų (62:41), o prieš paskutines 10 minučių pirmavo 62:44.

Prieš akis buvo visas kėlinys, kuris nieko nebekeitė ir intrigos nekėlė.

Be to, šeimininkai vertėsi be Giedriaus Staniulio.

Panevėžio ekipos gretose labiausiai išsiskyrė Gediminas Orelikas, kurio sąskaitoje per 15 minučių buvo 16 taškų (1/2 dvit., 4/4 trit., 2/4 baudų), 3 atkovoti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai bei 22 naudingumo balai.Gargždų komandai Joshas Newkirkas per 32 minutes pelnė 23 taškus (7/10 dvit., 2/5 trit., 3/4 baudų), atliko 6 rezultatyvius perdavimus bei surinko 24 naudingumo balus.„Gargždai“: Joshas Newkirkas 23 (7/10 dvit., 2/5 trit., 6 rez. perd.), Šarūnas Beniušis 13 (6/10 dvit., 7 atk. kam.), Julius Kazakauskas 11 (2/3 trit., 6 atk. kam., 8 rez. perd.), Ernestas Jonkus 9.„7bet-Lietkabelis“: Gediminas Orelikas 16 (4/4 trit.), Paulius Murauskas 14 (4/4 dvit., 11 atk. kam.), Nikola Popovičius 10 (4/7 dvit., 6 atk. kam.), Jordenas Duffy 8 (2/4 trit., 8 rez. perd.), Željko Šakičius ir Kristianas Kullamae (4 rez. perd.) po 7.