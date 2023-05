Naudingai žaidęs Motiejūnas ir „Monaco“ – per žingsnį nuo finalo ketverto

Nuotr.: Seffi Magriso/GettyImages

Varžovų fanų siutinti „Monaco“ susigrąžino namų aikštės pranašumą Eurolygos ketvirtfinalyje.

Rungtynių žaidėjas EFF 16 Donatas Motiejūnas Taškai 9 Taiklumas 4-5 Atkovoti kamuoliai 6 Rezultatyvūs perdavimai 2

Saša Obradovičiaus auklėtiniai svečiuose 83:78 (22:16, 19:16, 19:25, 23:21) nugalėjo Tel Avivo „Maccabi“.

Serijoje iki trijų pergalių „Monaco“ išsiveržė į priekį 2-1. Kitos rungtynės taip pat bus žaidžiamos Tel Avive, o jei reikės lemiamam mačui bus grįžtama į Monaką.

Pirmąjį mačą 79:67 laimėjo „Maccabi“, o kitose rungtynėse „Monaco“ revanšavosi 86:74.

Geras rungtynes sužaidė „Monaco“ lietuvis Donatas Motiejūnas. Centras per 22 minutes pasižymėjo 9 taškais (3/4 dvit., 1/1 trit.), 6 atkovotais kamuoliais, 2 rezultatyviais perdavimais, 1 klaida, 1 perimtu kamuoliu, 3 pražangomis ir 16 naudingumo balų.

Motiejūnas kartu su Mike'u Jamesu buvo naudingiausi svečių komandos žaidėjai.

Dar prieš rungtynes neišvengta kelių incidentų, kurios sukėlė „Maccabi“ aistruoliai. „Monaco“ negalėjo ramiai atvykti į areną, nes varžovų fanai blokavo komandos autobusą.

Be to, „Monaco“ ekipos lyderis Jamesas buvo pasitiktas konfeti lietumi. Apskritai visų rungtynių metu fanai vis paleisdavo į aikštę juostas.



„Monaco“ visą mačą pirmavo, nors didžiausias pranašumas tesiekė 10 taškų (39:29 ir 41:31). „Maccabi“ tik pirmajame ir antrajame kėliniuose buvo pavykę išlyginti rezultatą.



Svečių ekipai Jamesas per 32 minutes surinko 21 tašką (3/8 dvit., 4/11 trit., 3/4 baudų), 3 atkovotus kamuolius, 4 rezultatyvius perdavimus bei 16 naudingumo balų.



Tel Avivo komandai Wade'as Baldwinas per 33 minutes pelnė 16 taškų (3/8 dvit., 1/3 trit., 7/11 baudų), atkovojo 8 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus bei surinko 24 naudingumo balus.



„Maccabi“: Bonzie Colsonas 17 (6/7 dvit.), Wade'as Baldwinas 16 (3/8 dvit., 7/11 baud., 8 atk. kam., 6 rez. perd.), Lorenzo Brownas 12 (5/8 dvit., 0/5 trit.), Johnas Dibartolomeo 9 (3/7 trit.), Jarellas Martinas 7 (5 atk. kam.).

„Monaco“: Mike'as Jamesas 21 (3/8 dvit., 4/11 trit., 4 rez. perd.), Jordanas Loydas 15 (3/6 trit.), Elie Okobo 12 (6/8 baud., 4 rez. perd., 3 per. kam.), Johnas Brownas 11 (5/10 dvit., 5 atk. kam.), Donatas Motiejūnas (6 atk. kam.) ir Alpha Diallo (7/8 baud.) po 9.