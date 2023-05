„Žalgiris“ katalonams neprilygo: Šaras – finalo ketverte Kaune

linkiu siandien sekmes zalgiriui. is kitos puses pabusiu labai nepopuliarus bet mesiu siek tiek akmeni i fanu darza. zalgiris sito ketvirtfinalio laike 4 metus. akivaizdu kad tai didelis ivykis komandai. klubas matosi tikrai pasistenge, pagamino ir isdalino 15k maikuciu, pagerintas pristatymas, papildomi ekranai ir pan. o kaip pasiruose sitam ivykiui fanai? niekaip. mes sakome esame geriausi ar vieni geriausiu fanu europoje. lyginames su oly, fener, partizan, macabi fanais. bet ar matete kokius posterius macabi ir partizan buvo pasidare? gaila bet viskas ka klubo fanu grupuote pasiruose tai atejo be dzemperiu kad tilptu uzsimauti ant kedes esancias maikes. taip, kai visa arena sokineja ir skanduoja zalia balta yra ispudinga, bet pasigendu didesnes sventes kurimo is green white boys. ir kazkoks didziulis posteris per puse arenos yra tik vienas is pavyzdziu. taip kaip selsta kitu klubu fanai nuo pirmos sekundes ir absoluciai niekas arenoje nesedi mums reiktu dar pasimokinti. esame gana kuklus ir konservatyvus. kitos tokios sventes vel gali tekti palaukti.