Maksvytis: „Aštuntokas žaidė prieš devintoką-dešimtoką“

Kazys Maksvytis trečiadienio vakarą sausakimšoje Nemuno salos arenoje nėrėsi iš kailio, tačiau jo auklėtiniai turėjo pripažinti Eurolygos favoritų pranašumą. Kauniečiai žūtbūtiniame mūšyje 66:77 krito prieš „Barceloną“ ir pralaimėjo ketvirtfinalio seriją iki trijų pergalių sausu rezultatu 0-3.

Po septynių žaidimo minučių pirmajame ketvirtyje, kai „Žalgirio“ puolimas ypač strigo, Maksvytis sušaukė komandą į minutės pertraukėlę, kurioje paskatino kauniečius pasidaryti nuotrauką su „Barcelonos“ žvaigždėmis ir keliauti namo.

„Nepasakyčiau, kad nenusiteikę. Kaip čia jums paaiškinti? Aštuntokas žaidė prieš devintoką-dešimtoką, – sakė Maksvytis. – Esate mokykloje kovoje prieš dešimtoką? Aš esu, kartais pavykdavo, kartais ne – gaudavau nuo dešimtokų pamokų. Mes irgi bandėme žaisti lygiai su tuo dešimtoku.

Nemanyčiau, kad buvome nenusiteikę, tiesiog blogi sprendimai. Kur reikėjo veržtis – metėme tritaškius, kur reikėdavo atakuoti – per daug anksti sugaudavome kamuolį. Aš manyčiau, tai daugiau nulėmė patirtis ir psichologiniai dalykai negu kažkoks išgąstis ar nenusiteikimas.“

„Barcelona“ trečią sezoną paeiliui pateko į finalo ketvertą, kuris šiemet vyks Kaune.

„Sveikinimai „Barcelonos“ komandai, jie šią seriją laimėjo 3-0 ir buvo geresnėje formoje negu mes, – spaudos konferencijoje kalbėjo Maksvytis. – Jie nusipelnė keliauti į finalo ketvertą.“

– Iki ilgosios pertraukos „Barcelona“ pelnė 29 taškus, tačiau vien trečiajame kėlinyje surinko 32. Kas sugriuvo po ilgosios pertraukos?

– Gynyba ir sugriuvo, 32 taškai... Kažkiek praradome fiziškumą antroje rungtynių pusėje. Gavome neplanuotus taškus iš Tomašo Satoransky, ypatingai iš Mike'o Tobey. Turbūt rungtynių lūžis įvyko, kai jis primetė mums tritaškių iš ten, kur neturėjome padėti ir nesitikėjome tų metimų. Jie perlaužė rungtynes, bandėme kabintis, bet neužteko jėgų.

Rungtynių žaidėjas EFF 20 Jan Vesely Taškai 14 Taiklumas 5-11 Atkovoti kamuoliai 3 Rezultatyvūs perdavimai 2

– Trečiąjį ketvirtį iš starto penketo pradėjo tik Arnas Butkevičius. Ar likę nepateisino jūsų lūkesčių, ar tai buvo prisitaikymas prie rungtynių?

– Paprasčiausiai atkrintamosios, todėl nėra laiko bandymams. Į aikštę ėjo tie, kurie mūsų manymu pirmoje pusėje žaidė geriausiai. Trečiojo kėlinio pradžia nebuvo bloga.

– Kas lėmė tuščią Rolando Šmito seriją?

– Man atrodo, kad daugiausiai – psichologija.

– „Žalgiris“ tragiškai atakavo iš toli šioje serijoje. Ar tai geras „Barcelonos“ gynybos rezultatas?

– Ir tas, ir tas. Manau, kažkiek „Barcelona“, kažkiek ir mes. Savo aikštelėje turėjome ir gerų metimų, ypatingai, kai jau kabinomės į rungtynes. Prametėme tiek gerus tritaškius, tiek lengvus metimus iš po krepšio. „Barca“ juos sumetė, o mes nesumetėme.

– Ar šiandien nesuvėlavote į aikštelę išleisti Lauryną Birutį, kuris per trumpą laiką pelnė 6 taškus?

– Grįžęs iš Barselonos jis kažkiek negalavo – turėjo prieš porą dienų temperatūros. Nusprendėme laikyti jį prie tam tikrų situacijų. Dabar žiūrint į rungtynes, taip, galbūt reikėjo jam daugiau duoti minučių vietoje Rolando.

– Serija 0-3 ir dabar jaučiasi daug kartėlio, bet įvertinus visą sezoną turbūt pozityvo galima rasti daugiau?

– Be abejo, grįžtant prie serijos, visi žaidėjai išplaukė, o mes, treneriai, irgi galėjome daugiau pridėti. Bet yra kaip yra, „Barcelona“ buvo per stipri. Na, o imant visą sezoną, tai – geri prisiminimai, gerai kovojanti komanda, nuostabūs sirgaliai. Nesvarbu, ar laikomės žaidimo plano, bet kaunamės iki galo. Jeigu kalbant apie Eurolygos sezoną, tai kažkiek nuslūgus emocijoms, prisiminimai bus geri.

– Ką jums kaip treneriui davė ši serija?

– Patirties. Geriausiai mokaisi iš savo patirties ir klaidų. To negali nei nusipirkti, nei gauti. Turi tai praeiti.

– Po antrųjų rungtynių nenorėjote komentuoti teisėjų darbo, ar norite tai padaryti šiandien?

– Ne, nenoriu. Iš savo pusės turėjome rezervą, kurį galėjome išnaudoti geriau.

– Tai buvo paskutinės „Žalgirio“ rungtynės Eurolygoje. Kiek manote ši komanda pasikeis žiūrint į kitą sezoną?

– Manau, kad pasikeis. Kažkiek reikėtų sureaguoti – išlaikyti tokį patį fiziškumą bei pridėti gal kelis labiau metančius žaidėjus. Matome, kad ir šioje serijoje trūko geresnio pataikymo procento. Šiose rungtynėse su +70 taškų – geriau sužaidus namuose – galima ir laimėti. Dabar karštai nesinori, bet pakeitimų tikrai bus.

– Ar prieš sezoną tikėjotės, kad pasieksite atkrintamąsias ir kad Laurynas Birutis bus vienas pagrindinių „Žalgirio“ vidurių puolėjų?

– Visų pirma, jeigu apie komandą, tai žinoma, tikėjau. Dėl to ir atėjau čia, turėjome viziją ir formavome komandą. Laurynas buvo vienas iš tų faktorių, kurie mums pridėjo tiek LKL, tiek Eurolygoje. Žiūrint į tai, kaip jis atsineša... Jeigu prisimenant sezono pradžią, tame pačiame LKL turėjo 12 minučių ir 15 taškų (vidurkius). Grubiai tariant, tokiu ritmu žaidė. Po to tai persikėlė į Eurolygą. Be abejo, kad Laurynu tikėjome, bet kad jis bus geriausias ir pagrindinis vidurio puolėjas... Laurynas sunkiai dirbo ir to nusipelno.

– Kuris žalgirietis jūsų akimis labiausiai patobulėjo nuo sezono starto iki dabar?

– Tai turbūt ir bus Laurynas.

– Jūsų kolega Šarūnas Jasikevičius užsiminė, kad Arno Butkevičiaus turbūt norėtų visos Eurolygos komandos. Kaip jis augo visą sezoną jūsų akimis?

– Arną treniruoju ne pirmą sezoną, žinau, ką jis gali. Daug tokio nematomo darbo. Daug kas abejojo mūsų sprendimu pasirašyti Arną, nes neva jis panašaus stiliaus kaip Ulanovas. Bet projektavome savo sudėtį su Arnu ir galvojame, kad jis mums labai gerai spaus kamuolį, dengs kelių pozicijų žmones, bus geras, kai keisimės ginamaisiais. Ta mūsų projekcija ir spėjimai pasitvirtino.

– Ar po Eurolygos sezono jau galite įtarti, kurių iš žaidėjų neturėsite komandoje kitą sezoną?

– Ne, nežinau, ateitis parodys, pažiūrėsime.

– Ar prieš Madrido „Real“ būtumėte turėje daugiau šansų laimėti seriją?

– Dabar atrodo, kad taip, bet būtų neteisinga taip sakyti „Real“ atžvilgiu. „Barcelona“ atėjo į atkrintamąsias geros formos su geru ritmu, pataikymo procentu, puolimu ir gynyba. Ji mums buvo per stipri.

– Ketvirtajame kėlinyje Butkevičius kietai stabdė Roką Jokubaitį. Ar pagyrėte jį, ar gal to nebereikėjo daryti, nes laukia rinktinė?

– Čia nėra rinktinės. Čia – „Žalgiris“ ir „Barcelona“. Jie yra priešai ir priešingose barikadų pusėse. Aišku, nuaidėjus galutiniam švilpukui, jie yra Lietuvos rinktinės žaidėjai.

– Ką matote favoritus laimėti Eurolygą?

– Palinkėjau „Barcelonai“ sėkmės, kad jie laimėtų. Viskas keičiasi, jeigu prieš tai atrodė, kad „Olympiakos“ ir „Barcelona“ laimės, tai dabar vienu metu pasirodė „Partizan“, bet pralaimėjo pastarąsias rungtynes. Aš statyčiau ir norėčiau, kad laimėtų „Barcelona“.

