Apie rinktinę prakalbęs Jokubaitis: „Dalyvausiu 100 proc.“

„Barcelona“ trečiadienio vakarą 77:66 įveikė Kauno „Žalgirį“ ir tiesiausiu keliu žengė į Eurolygos finalo ketvertą. Rokas Jokubaitis po finalinės sirenos užsiliko ant „Žalgirio“ arenos parketo. Dar būdamas 16-os į „Žalgirio“ sistemą persikėlęs mažeikiškis pasibaigus rungtynėms padėkojo į areną susirinkusiems sirgaliams.

„Iš pradžių buvo jauduliuko, apšilime, grojant himnui. Bet dėl to ir žaidžiame krepšinį, dėl tokių emocijų, – kalbėjo 22-ejų lietuvis. – Įspūdinga atmosfera, labai smagu čia žaisti. „Žalgirio“ fanai – nuostabūs, manau, kad visi „Žalgirio“ žaidėjai turėtų jiems padėkoti.“

Gynėjas pripažino, kad jaudulį jautė ne tik jis, bet ir abi ekipos. Pirmoji mačo pusė baigėsi rezultatu 29:26 „Barcelonos“ naudai. Katalonai per ją suklydo 10 kartų.

„Matėsi iš mūsų žaidimo, darėme kvailas klaidas, pametėme daug kamuolių, nesukrito metimai, – apie komandos jaudulį kalbėjo Jokubaitis. – Per pirmąją pusę buvome sumetę tik 29 taškus, jie – 26, tai reiškia, kad jaudinomės ir mes jie. Prireikė laiko, bet antroje pusėje tikrai susiėmėme, žaidėme gerą krepšinį ir turime bilietą į finalo ketvertą.“

Antrą sezoną katalonų gretose žaidžiantis gynėjas „Žalgirio“ arenoje per 23 minutes pasižymėjo 11 taškų (3/5 dvit., 1/4 trit., 2/3 baud.), 4 atkovotais kamuoliais, 4 rezultatyviais perdavimais, klaida ir 14 naudingumo balų.

Iš viso Jokubaičio rodikliai serijoje su Kauno klubu siekė 10,7 taško, 2,7 atkovoto kamuolio, 3,3 rezultatyvaus perdavimo bei 14,7 naudingumo balo.

– Rokai, 10 klaidų per pirmąją mačo pusę. Iš kur jos atėjo, ir ką treneris akcentavo per pertrauką?

– Mes žinojome, kad šitas rungtynes laimime ir būna 3-0, turime porą laisvadienių. Tai buvo mūsų mintyse, viską norėjome daryti su dviguba energija, bet tas nepavyko. Treneris per ilgąją pertrauką tikrai nepagyrė už tai. Susitvarkėme, gynyba buvo nebloga ir antroje pusėje buvo visai kitoks žaidimas.

Rungtynių žaidėjas EFF 20 Jan Vesely Taškai 14 Taiklumas 5-11 Atkovoti kamuoliai 3 Rezultatyvūs perdavimai 2

– Kaip pačiam sekėsi susitvarkyti su sirgalių spaudimu?

– Iš pradžių buvo jauduliukas, apšilime, grojant himnui. Bet dėl to ir žaidžiame krepšinį, dėl tokių emocijų. Įspūdinga atmosfera, labai smagu čia žaisti. „Žalgirio“ fanai – nuostabūs, manau, kad visi „Žalgirio“ žaidėjai turėtų jiems padėkoti.

– Ar tikitės sulaukti lietuvių palaikymo finalo ketverto metu?

– Sunkus klausimas, girdėjau, kad sulauksime, girdėjau ir, kad žmonės dabar šiek tiek nusisuko nuo mūsų po tų įvykių Barselonoje. Vis tiek tikiuosi, kad bus lietuvių, kurie palaikys. Matysime, mes atvažiuosime daryti savo darbo, tas faktas, kad žaidžiame Kaune yra dar smagesnis, bet tiesiog einame dirbti savo darbo.

– Minėjai, kad sulaukei nemalonių „Žalgirio“ fanų žinučių po antrųjų rungtynių. Ar šiandien dar niekas nerašė?

– Manau, kad bus tų žinučių. Rungtynių metu ir replikų girdėjau. Bet čia yra atkrintamosios. Tai krepšinis, visi laimingi nebus. Manau, kad nereikia į tai kreipti dėmesio, o tiesiog dirbti savo darbą.

– Artėja vasara, kokios mintys dėl rinktinės?

– Kaip matėte, šią vasarą galime būti nukraujavę. Nežinau, kiek ten yra teisybės, bet ta rinktinė gali būti kiek kitokia. Aš dalyvausiu 100 proc., nežinau, kaip kiti. Rinktinė yra ta vieta, kur labai smagu ginti šalies garbę, laukiu to.

– Ar NBA negali sumaišyti planų?

– Prioritetą teikiu rinktinei.

– Kaip vertini burtus?

– Grupė kaip ir gera, bet toliau turėsime graikus ir JAV, iš karto skamba sudėtingiau. Bet jei nori patekti į aštuntuką pasaulio čempionate, turi nugalėti visus. To ir važiuosime.

– Pusfinalyje susitiksite su „Real“ ir „Partizan“ poros nugalėtoju. Kaip manai, ar serija užsitęs iki penktųjų rungtynių?

– Aš galvoju, kad prasitęs. Dabar grįžta Lessortas, Tavaresui bus sunkiau. Bet, kaip „Real“ žaidė vakar prie visų sirgalių... Tikrai gali būti, kad prireiks penktųjų rungtynių.

– Ką komandos viduje kalėjote apie šią pergalę ir visą seriją?

– Darbas dar nebaigtas. Yra šioks toks džiaugsmas, bet suprantame, kad sunkumai dar laukia. Pastaraisiais metais turėjome sunkumų atkrintamosiose, tai dabar yra tokia atgaiva. Sutvarkėme reikalus anksčiau, minimalus džiaugsmas. Bet vėl kibsime į darbą.

