„Barcos“ supančiotas Šmits: apie slogią seriją ir sezoną Eurolygoje

Rolands Šmits pasidžiaugė sėkmingu Kauno „Žalgirio“ sezonu Eurolygoje, bet pats dar nespėjo suvokti, kas jam neleido sužaisti geresnės serijos su „Barcelona“.

Kazio Maksvyčio auklėtiniai trečiadienį 66:77 krito namuose prieš katalonus ir seriją baigė be pergalių.

„Skausmingas pralaimėjimas, – BasketNews kalbėjo Šmits. – Manau, kad galėjome laimėti rungtynes, bet apibendrinus – jie buvo tiesiog geresni už mus.“

Šmitui serija buvo labai sunki.

Pirmasis mačas – 19 minučių, 2 taškai ir 0 naudingumo balų. Antrasis – 24 minutės, 8 taškai ir 5 naudingumo balai. Trečiasis – 13 minučių, 0 taškų ir 3 naudingumo balai.

Akivaizdu, jog „Žalgiris“ prieš „Barceloną“ turėjo išspausti iš savęs daugiau, bet šioje serijoje faktiškai funkcionavo be vieno kertinių savo žaidėjų.

Reguliariajame sezone Šmito statistika per vid. 23 minutes siekė 10,3 taško, 4,8 atkovoto kamuolio ir 10 naudingumo balų. Be to, Maksvytis reguliariojo sezono pabaigoje surado puikiai veikiantį startinį penketą, kai latvis pasislinkdavo į centro poziciją.

Kas nutiko Šmitui šioje serijoje?

„Nežinau“, – nukirto puolėjas iš Valmieros.

Krepšininkas nepanoro ir gilintis, kas labiau lėmė jo prastą žaidimą: psichologija ar žaidybinio plano detalės.

„Manau, kad viskas buvo gerai. Tiesiog taip nutiko“, – kalbėjo Šmits.

Maksvytis spaudos konferencijoje pateikė atsakymą, kas galėjo sutrukdyti latviui šioje serijoje.

„Man atrodo, kad daugiausiai – psichologija“, – sakė Maksvytis.

Apibendrindamas visą seriją, puolėjas išskyrė du dalykus: žalgiriečių klaidas ir „Barcelonos“ gynybą.

Rungtynių žaidėjas EFF 20 Jan Vesely Taškai 14 Taiklumas 5-11 Atkovoti kamuoliai 3 Rezultatyvūs perdavimai 2

Kauniečiai tik antrajame mače permetė 80 taškų ribą. Pirmajame susitikime jie liko su 69 taškais, o trečiadienį sumetė dar mažiau – 66.

„Barselonoje mes nežaidėme gerai, nepadarėme to, ką turėtume daryti. Prieš „Barcą“ tokių klaidų negali būti. Jei darome klaidas, tai iškart gauname tritaškį“, – pralaimėjimo priežastis serijoje prieš „Barcą“ aiškino Šmits.

„Jie žaidė labai gerą, fizišką gynybą, – tęsė latvis. – Pirmajame mače buvome nepasiruošę kautis. Antrasis mačas buvo bent jau geresnis. Trečiasis mačas – tiesiog „Barca“.

Maksvytis prieš seriją kalbėjo, jog mieliau būtų žaidęs prieš kitą varžovą, o ne būtent Šarūno Jasikevičiaus vadovaujamą „Barcą“. To priežastis – nuodugnus vienas kito pažinojimas. Ar Šmits palaikytų tokią nuomonę po serijos?

„Sunku pasakyti. Jaučiau prieš seriją, kad šis varžovas mums tinka. Tačiau, kaip ir sakiau, nepadarėme savo darbo.

Apibendrinus, esu laimingas dėl komandos, sugebėjome pasiekti atkrintamąsias“, – sakė Šmits.

Iš kitos pusės, puolėjas nežadėjo liūdėti dėl viso sezono ir pasidžiaugė pasiektu rezultatu.

„Esu labai laimingas, kad pasiekėme atkrintamąsias ir kaip žaidėme. Visi šioje komandoje turi kovotojų mentalitetą ir buvome laimingi iki pat šiandien. Dabar reikia koncentruotis į kitas rungtynes“, – sakė Šmits.

O ar pavyks po tiek emocijų sėkmingai persikelti į LKL atkrintamąsias?

„Žinoma, – nesudvejojo latvis. – Tai yra dar vienas titulas. Visi žaidėjai žino, kad jį turime pasiekti.“

