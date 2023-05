Be dviejų žaidėjų laimėjęs „Žalgiris“ paliko intrigą dėl 5 vietos

Nuotr.: LKL

Du pagrindinės sudėties žaidėjus pailsinęs Kauno „Žalgiris“ (27-4) beveik įgyvendino reguliariojo sezono pagrindinį uždavinį.

Kazio Maksvyčio auklėtiniai savo aikštėje 92:78 (30:13, 19:22, 26:27, 17:16) nugalėjo Utenos „Uniclub Casino – Juventus“ (18-15).

„Žalgiriui“ liko dar du mačai reguliariajame sezone: su Jonavos „CBet“ ir Panevėžio „7bet-Lietkabeliu“. Jei pavyks laimėti bent vienas rungtynes, žaliai balti užbaigs reguliarųjį sezoną pirmi.

Utenos komandai tai buvo paskutinės reguliariojo sezono rungtynės. Donaldo Kairio auklėtiniams reikia tikėtis, jog jonaviečiai pralaimės „Žalgiriui“. Tokiu atveju jie išlaikys penktą poziciją. LKL turnyrinę lentelę rasite čia.



Šiose rungtynėse Maksvytis išsivertė be dviejų pagrindinės sudėties žaidėjų. Neregistruotas buvo Laurynas Birutis, nuo suolo nepakilo Edgaras Ulanovas.

Žalgiriečiai pranašumą krautis pradėjo jau pirmajame kėlinyje. Ketvirčio pabaigoje šeimininkai laimėjo atkarpą 12:0, o apskritai pranašumas išaugo iki 17 taškų (30:13).

Atrodė, kad mačas baigėsi jau pirmajame kėlinyje, bet uteniškiai sugebėjo atsitiesti. Trečiajame kėlinyje jie sugebėjo priartėti iki vienženklio skirtumo (52:60).

Vilčių teikė ir 5:0 atkarpėlė ketvirtajame kėlinyje, po kurios uteniškiai vėl buvo prisiartinę iki 8 taškų (69:77). Vis tik „Žalgiris“ smogė spurtu 12:2 ir užtikrintai laimėjo.

Kauno komandai Achille Polonara per 16 minučių pelnė 10 taškų (1/1 dvit., 2/2 trit., 2/3 baudų), atkovojo 6 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus bei surinko 17 naudingumo balų.



Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Isaiah Tayloras, per 18 minučių pelnęs 12 taškų (3/8 dvit., 1/1 trit., 4/4 baudų)). Jis taip pat atkovojo 1 kamuolį, atliko 5 rezultatyvius perdavimus bei surinko 9 naudingumo balus.



Utenos ekipos gretose labiausiai išsiskyrė Reggie Lynchas, kurio sąskaitoje per 20 minučių buvo 14 taškų (5/7 dvit., 0/1 trit., 4/4 baudų), 8 atkovoti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai bei 23 naudingumo balai.



„Žalgiris“: Isaiah Tayloras (3/8 dvit., 5 rez. perd.), Kevarriusas Hayesas (5/8 dvit., 6 atk. kam.) ir Rolands Šmits (2/7 dvit., 2/5 trit., 6 atk. kam.) po 12, Arnas Butkevičius ir Achille Polonara (2/2 trit., 6 atk. kam.) po 10, Karolis Lukošiūnas 9 (3/4 trit.), Dovydas Giedraitis 8 (3 per. kam.).



„Uniclub Casino – Juventus“: Brandonas Brownas 17 (3/3 trit.), Gintautas Matulis 15 (4/5 trit.), Reggie Lynchas 14 (5/7 dvit., 8 atk. kam.), Jonathanas Davisas 12 (2/3 trit.), Žygimantas Skučas 9, Justinas Alstonas 7.