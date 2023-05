Trečia tokia serija: Vezenkovą sulaikiusi „Fenerbahče“ išplėšė lemiamą mačą

Nuotr.: Tolga Adanali/Euroleague Basketball via Getty Images

Po mačo Stambule paaiškėjo, kad Eurolygos atkrintamosiose 3 iš 4 serijų prireiks lemiamų rungtynių.

Rungtynių žaidėjas EFF 16 Tyler Dorsey Taškai 16 Taiklumas 6-13 Atkovoti kamuoliai 3 Rezultatyvūs perdavimai 2

Stambulo „Fenerbahče“ savo aikštėje 73:69 (18:17, 14:16, 16:16, 25:20) palaužė Pirėjo „Olympiakos“.

Serijoje iki trijų pergalių rezultatas tapo lygus (2-2). Lemiamas susitikimas bus žaidžiamas gegužės 9 d. (antradienį) Pirėjuje.

Penktosios rungtynės yra reikalingas ir kitose dviejose serijoje. Gegužės 10 d. (trečiadienį) dėl bilieto į Kauną aiškinsis „Monaco“ ir Tel Avivo „Maccabi“, Madrido „Real“ ir Belgrado „Partizan“.

Eurolygos atkrintamųjų medį rasite čia. Eurolygos tvarkaraštį rasite čia. Finalo ketvertas vyks gegužės 19-21 dienomis Kaune.

Vienintelė pasibaigusi serija yra tarp „Barcelonos“ ir Kauno „Žalgirio“. Katalonai užtikrintai susitvarkė su Kazio Maksvyčio auklėtiniais, laimėdami seriją 3-0.

Likus 3 minutėms Moustapha Fallo bauda sumažino „Olympiakos“ deficitą iki minimumo (61:62). „Fenerbahče“ patempė puolėjų duetas: Nigelas Hayesas-Davisas sumetė baudas, o Dyshawnas Pierre'as pataikė iš toli (67:61).

Netrukus Tyleris Dorsey ir Dyshawnas Pierre‘as tritaškiais dar labiau artino Turkijos ekipą prie pergalės, bet Shaquielle‘as McKissicas atsakydavo tuo pačiu (69:73). Galop „Oly“ pritrūko laiko išsigelbėjimui ir šeimininkai šventė pergalę.



Prasčiausias sezono rungtynes sužaidė „Olympiakos“ vedlys Saša Vezenkovas. Jo sąskaitoje per 30 minučių buvo 2 taškai (1/1 dvit., 0/5 trit.), 4 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai ir 0 naudingumo balų.

Bulgaro kukliausi taškų ir naudingumo rodikliai šiame Eurolygos sezone atitinkamai siekė 4 ir 6.

Visas rungtynes virė kieta ir gynybinė kova, o tai iliustravo, jog nė viena komanda nebuvo pasiekusi dviženklio pranašumo. Didžiausią rungtynių persvarą turėjo „Fenerbahče“, kurią įgijo pačioje mačo pabaigoje (70:63 ir 73:66).

Stambulo ekipai itin padėjo tritaškių taiklumas – 9 iš 18 metimų (50 proc.) pasiekė tikslų. Šiuo atžvilgiu „Olympiakos“ buvo kur kas prastesni (7/25 trit., 28 proc.).

Stambulo komandai Dorsey per 27 minutes pelnė 16 taškų (4/7 dvit., 2/6 trit., 2/4 baudų), atkovojo 3 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus bei surinko 16 naudingumo balų.



Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Pierre'as, per 36 minutes pelnęs 17 taškų (2/6 dvit., 4/6 trit., 1/2 baudų). Jis taip pat atkovojo 4 kamuolius, atliko 1 rezultatyvų perdavimą bei surinko 15 naudingumo balų.



Pirėjaus ekipos gretose labiausiai išsiskyrė McKissicas, kurio sąskaitoje per 18 minučių buvo 20 taškų (4/8 dvit., 3/4 trit., 3/3 baudų), 5 atkovoti kamuoliai bei 23 naudingumo balai.



„Fenerbahče“: Dyshawnas Pierre'as 17 (4/6 trit.), Tyleris Dorsey 16 (4/7 dvit., 2/6 trit.), Nigelas Hayesas-Davisas 12 (3/4 trit.), Johnathanas Motley 9 (4/6 dvit., 4 rez. perd.), Carsenas Edwardsas 8 (4/4 dvit.).



„Olympiakos“: Shaquielle'as McKissicas 20 (4/8 dvit., 3/4 trit., 5 atk. kam.), Isaiah Canaanas (2/5 trit., 3 per. kam.) ir Moustapha Fallas (5/7 dvit., 7 atk. kam.) po 12, Thomasas Walkupas 8 (2/4 trit.).