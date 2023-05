Eurolygą vėžiu pavadinęs Žiemelis: apie „Wolves“ pradžią „kaime“ ir filipiniečio naudą

Nuotr.: Lukas Balandis/BNS

Alytaus „Wolves“ klubą įkūręs verslininkas Gediminas Žiemelis paatviravo apie komandos ateitį bei kritikavo Eurolygą.

Žiemelis sudalyvavo „YouTube“ kanalo „Proto industrija“ laidoje, kurioje sulaukė klausimų apie „Wolves“ ateitį.

„Avia Solutions Group“ savininkas atvirai rėžė Eurolygai, kuri, remiantis verslininko skaičiais, sugeneruoja per menkas pajamas klubų išgyvenimui.

„Visų pirma, aš įsidėsiu į CV, kad esu krepšinio menedžeris ir akcininkas, – apie motyvaciją įkurti krepšinio klubą pradėjo Žiemelis. – Norint praeiti compliance'us (liet. atitiktis) toje pačioje NBA, tai yra viena iš sąlygų. Niekada šito nesakiau, bet apie tai pagalvojau.

Antra, krepšinio klubas padidins arenos vertę kartais, nes namų komanda atneša papildomo pelno. Visi akcininkai nepraras pinigų. Trečia, krepšinis yra kaip verslas, bet kartu ir hobis. Ten yra visiškai verslas, o aš apjungiu.

Europos krepšinis yra dideliame vėžyje. Eurolyga yra vėžys. Kodėl? Todėl, kad pagrindinės lygos pajamos išsivysčiusiose šalyse – Europoje ir JAV – yra transliacijos teisių pardavimas ir rėmimas. Duosiu pavyzdį: NBA už transliacijos teises gauna 2,6 mlrd. per metus. Planas 2024 m. jų kontrakto, kadangi tai yra seniausias kontraktas iš visų JAV lygų, pasirašytas 2014 m., yra 8 mlrd.

Ką NBA daro su tais pinigais? Išdalina lygiomis dalimis 30-čiai klubų. Dėl to visi klubai yra pelningi, nes yra algų kepurė.

Eurolyga neturi transliacijos teisių. Jos yra atiduotas antrinei įmonei, kur 51 procentas priklauso „AMG International Media Group“, kuri ir perka tas teises. Ji pati kiek nori, tiek ir susimoka. Taigi, Eurolyga per metus gauna 42 mln. Kai NBA gaus 8 mlrd., o čia 42 mln., tai yra 200 kartų mažiau.“

Verslininkas pridėjo, kad, jo žiniomis, daugiausiai iš bilietų Europoje uždirba Tel Avivo „Maccabi“.

„Real“ ir „Barcelonos“ biudžetai yra po 42 mln. eurų, o pajamų jie surenka po 10 mln. Tai reiškia, jog yra po 30 mln. eurų nuostolį nešantys klubai. Ir jie yra turtingiausi.

Jie negali finansuoti iš futbolo. Čia yra Europos krepšinio vėžio pasėkmė. Turėtų transliacijos teises parduodama lyga sumokėti, bet futbolo klubai jiems duoda tuos pinigus, nes vėliau jie moka mažiau mokesčių už futbolą, jei remia skirtingas sporto šakas. Turbūt jie nesurenka net pusės iš bilietų.

Daugiausiai Europoje iš bilietų surenka „Maccabi“. Jeigu gerai pamenu, tai 12 mln. eurų. „Žalgiris“, jei tiksliai pamenu, iš abonementų ir bilietų apie 6 mln. Teisybės dėlei, rezultatas yra geras“, – kalbėjo Žiemelis.

Kalbėdamas apie „Wolves“ ateitį Žiemelis daug vilčių dėjo į „Avia Solutions Group“ areną, kurioje klubas turėtų žaisti nuo kito sezono.

„Persikels į Vilnių, su arena jie (BasketNews past. „Wolves“) gaus gerokai daugiau pajamų, – teigė Žiemelis. – Aš galvoju, kad jie produktą pakankamai neblogą daro, ką bešnekėtų, kaip bebandytų trukdyti kai kurie veikėjukai. Viskas einasi neblogai, o sportinė dalis – galima diskutuoti.

Bet mes parodėme, kad per šešis mėnesius galima padaryti labai stipraus lygio klubą. Taip, mes permokame, mes į kaimą prisikvietėme Eurolygos žaidėjus. Kodėl jie turėjo čia važiuoti? Mes Europos neturime, nes mus paliko pirmus už brūkšnio.“

Iš kitos pusės, kol kas klubas turi tik mažą fanų bendruomenę Alytuje, nors čia bus žaidžiama tik šį sezoną. Kaip „Wolves“ tikisi suvilioti Vilniaus krepšinio fanus?

„Yra metodikos visos. Kita Vilniaus komanda (BasketNews past. „Rytas“) kiek turi fanų? 2 tūkstančius? Nes daugiau į areną netelpa. Tai kur gali ateiti dar 8 tūkstančiai, jeigu jie mylėtų tą komandą? Jie gi neatėjo su mumis ir nepasirašė su arena, kad dviese naudotumėmės. Čia yra pasiūlos klausimas.

Yra geras pasakymas: „Your business is supply driven. As much you supply, as more you have demand“ (liet. Jūsų verslas priklauso nuo pasiūlos. Kuo daugiau pasiūlos, tuo didesnė paklausa). Todėl turi būti geras produktas, nes čia yra produktas. Turi būti komfortiška, įskaitant tai, jog bus geras renginys ir pergalės. Derbiai, visa kita, drama. Gal ir gerai, kad pralošė „CBet“, drama didesnė. Kai visą laiką laimi – nebeįdomu.

Areną su vidine rekonstrukcija mes baigsime gegužės mėnesį. Ji bus moderniausia Lietuvoje. Mums nereikia tų 20 tūkst. vietų. Jeigu miestui nereikia, tai ir mums nereikia, nes mes pajamas galime padidinti keldami bilietų kainas. Tavo pajamos nepriklauso nuo vietų skaičiaus. Tavo pajamos priklauso nuo vietų skaičiaus kart bilieto kaina“, – sakė Žiemelis.

Be to, Žiemelis išskyrė „Wolves“ augimą socialiniuose tinkluose, kuriuos bendruomenė stipriai sieja su pirmu filipiniečiu Europoje Juanu Gomezu de Liano.

„Mes šiandien turime 116 tūkst. followerių feisbuke, – sakė Žiemelis. – „Žalgiris“ turi 230 tūkst. Gali sakyti: „O, čia filipiniečiai“. Tai jūs padarykite filipinietį, ko jūs jo nepadarote? Mes metų pabaigoje followerių turėsime 200 tūkst. Tai čia yra metų darbas. Darysime šou, susikviesiu į areną, ką noriu. Paskui juos ateis kiti žmonės. Pas mus VIP lounge'ai bus kaip „Michelin“ restoranai.“

Prieš kelerius metus Žiemelis buvo prabilęs, jog norėtų įsigyti NBA komandą. Šios svajonės jis nepaleidžia, tačiau pradelstas laikas jam gali kainuoti.

„Egzistuoja (planas), – paklaustas, ar dar yra vilčių tapti NBA klubo savininku, sakė Žiemelis. – Tik kova su laiku. Manau, po 2024 m. naujo NBA kontrakto su transliacijomis teisėmis visų komandų kainos padvigubės, nes paprasčiausiai jos daugiau pinigų uždirbs.

Kodėl transliacijų teisės brangsta? Nes „Apple“ žengė į transliacijos teisių supirkimą ir nori būti vienintelis kanalas 2030 metais. Todėl tais metais bus apeinama kabelinė televizija. Dabar yra laikas, nes vėliau visos komandos pasikels transliacijos teisių pajamas.“

Gali kilti klausimas, kodėl Žiemelis pasuko būtent į krepšinį. Verslininkas tai aiškino per savo prizmę.

„Aš neturiu jokio hobio, – sakė Žiemelis. – Vienas patarimas buvo iš amerikiečio, kad einant tolyn susigalvok hobį. Jei neturėsi hobio, tai turėsi psichologinių problemų, tu negali pailsėti be verslo. O aš neturiu hobio. Golfą bandžiau žaisti – neįdomu. Tenise reikia daug treniruotis, tada visiems praloši – irgi negaliu žaisti. Negali gi būti patrankų mėsa. Gali pralošti, bet tai turi būti sąžininga.“