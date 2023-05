„Monaco“ į finalo ketvertą atvedęs Obradovičius: „Šis vakaras amžinai liks širdyje“

Nuotr.: AFP/Scanpix

Trečiadienio vakaras „Monaco“ klubui buvo istorinis. Praėjusį sezoną Eurolygoje debiutavusi komanda antrajame sezone stipriausiame Senojo žemyno turnyre žengė į finalo ketvertą.

Rungtynių žaidėjas EFF 24 Jordan Loyd Taškai 21 Taiklumas 4-7 Atkovoti kamuoliai 2 Rezultatyvūs perdavimai 1

Monako ekipą tarp keturių stipriausiųjų atvedė Saša Obradovičius, kuriam toks pasiekimas trenerio karjeroje taip pat yra pirmasis. Serbas po rungtynių spinduliavo geromis emocijomis.

„Negaliu apibūdinti, koks dabar esu laimingas. Labai pavargau, ši serija pareikalavo labai daug emocijų, – po pergalės 97:86 prieš „Maccabi“ kalbėjo specialistas. – Tai istorinė naktis man, istorinė naktis Monakui, istorinė naktis žaidėjams. Atlikome nuostabų darbą, kaip ir pernai, kai patekome į aštuntuką. Vos per dvejus metus pasiekėme labai daug. Tokios komandos kaip „Maccabi“ ir „Olympiakos“ to laukia ilgai, visas Prancūzijos krepšinis to laukė ilgai.

Nusipelnėme to, visus metus žaidėme su pakilimais ir nuosmukiais, bet mėgavomės rungtyniaudami. Šis vakaras buvo ypatingas, sirgaliai buvo su mumis, jautėme tai. Atmosfera vedė mus į tokią sėkmę. Liko dar du mačai, nenustojame svajoti.“

Obradovičius toli gražu nėra vienintelis finalo ketverto patirties neturintis „Monaco“ atstovas, tarp keturių stipriausių Europos komandų nėra buvęs nė vienas komandos krepšininkas.

Lemiamame susitikime naudingiausiai nugalėtojų gretose rungtyniavo Jordanas Loydas, kuris pelnė 21 tašką ir surinko 24 naudingumo balus. Amerikietis po laimėjimo taip pat buvo labai laimingas.

„Šiuo metu aš esu be žado, – neslėpė gynėjas. – Niekas prieš sezoną nemanė, kad pateksime į finalo ketvertą, niekas nemanė, kad laimėsime šią seriją. Džiaugiuosi, kad šis klubas sulauks užsitarnautos pagarbos.

Fanai to nusipelnė, jie visą sezoną rodė meilė mums. Priėmėme šį iššūkį, pasitikėjome savimi, sirgaliai pridėjo mums jėgų. Esu labai susijaudinęs, net nežinau, ką pasakyti, tai – beprotiška.“

