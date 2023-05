Apmaudo neslėpęs „Maccabi“ treneris: „Nežinau, ar laimėjo geresnė komanda“

Nuotr.: Alfonso Cannavacciuolo/GettyImages

Po pralaimėtų penktųjų ketvirtfinalio rungtynių Tel Avivo „Maccabi“ treneris Odedas Kattashas neslėpė nusivylimo. Jo treniruojamas klubas 86:97 apmaudžiai krito prieš Donato Motiejūno atstovaujamą „Monaco“ ekipą ir pralaimėjo seriją 2-3.

Rungtynių žaidėjas EFF 24 Jordan Loyd Taškai 21 Taiklumas 4-7 Atkovoti kamuoliai 2 Rezultatyvūs perdavimai 1

„Labai skauda, nes buvome arti, – sakė „Maccabi“ specialistas. – Turėjome 3 taškų persvarą (ketvirtajame kėlinyje), bet padarėme keletą klaidų paeiliui. Antroje pusėje atlikome pakeitimus ir daug geriau laikėmės, bet iš to ir kyla nusivylimas.“

Tel Avivo klubas buvo arčiausiai finalo ketverto nuo 2014 m., kai laimėjo trofėjų.

„Monaco“ atėjo su spaudimu, agresija, sugebėjimais ir daug pinigų, – pabrėžė Kattashas. – Jaučiu, kad mes šiek tiek per daug to norėjome. Negali kaltinti žaidėjų dėl per didelės motyvacijos.“

„Nežinau, ar laimėjo geresnė komanda, bet turime gerbti „Monaco“, – pridūrė Kattashas. – Jie nusipelnė patekti į finalo ketvertą. Turime pasimokyti iš šios patirties ir sugrįžti. Mačiau savo žaidėjų kovingą dvasią ir norą. To labai norėjau sau ir gerbėjams. Mes sukūrėme gerų dalykų ateičiai.“

Šio sezono pradžioje Kattashas į Tel Avivą sugrįžo po 14 metų pertraukos. Jis trumpai stovėjo prie „Maccabi“ vairo 2007-2008 metų sezoną, bet atsistatydino sausį.

Gegužės 19 dieną pusfinalyje vyksiančiame Kaune „Monaco“ kausis su Pirėjo „Olympiakos“.