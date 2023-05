Lemiamu metu Filadelfijoje prabilęs Tatumas išplėšė septintąjį serijos mačą

Jaysonas Tatumas ketvirtajame kėlinyje per keturias minutes įmetė 4 tritaškius ir išgelbėjo „Celtics“ sezoną. Bostono klubas išvykoje 95:86 nugalėjo „76ers“ ir išlygino serijos rezultatą – 3-3.

Nuotr.: AP-Scanpix

Bostono „Celtics“ bent jau vienoms rungtynėms pratęsė savo sezoną Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA). Joe Mazzullos auklėtiniai išvykoje 95:86 (29:22, 21:21, 21:30, 24:13) palaužė Filadelfijos „76ers“ ir išplėšė lemiamas serijos rungtynes Rytų konferencijos pusfinalyje.

Rungtynių žaidėjas EFF 25 Marcus Smart Taškai 22 Taiklumas 8-15 Atkovoti kamuoliai 7 Rezultatyvūs perdavimai 7

Rezultatui serijoje esant 3-3, septintosios rungtynės Bostone numatomos naktį iš sekmadienio į pirmadienį.

Antrajame kėlinyje „Celtics“ turėjo 16 taškų persvarą (44:28), bet ilgai jos neišsaugojo ir lemiamame ketvirtyje kova jau vyko taškas į tašką.

Įpusėjus ketvirtajam kėliniui šeimininkai turėjo 2 taškų pranašumą (83:81), bet tada prasidėjo Jaysono Tatumo šou. Puolėjas iš pradžių smeigė du tritaškius paeiliui (87:83), nors iki tol iš pirmųjų savo 15 metimų rungtynėse buvo pataikęs 1.

Tatumo solo nesibaigė – likus 113 sekundžių dar vienas jo tritaškis įtvirtino svečių pranašumą (92:84), o po jo „Celtics“ vairininkas netrukus išnaudojo paskutinę savo minutės pertraukėlę, kuri buvo iškalbinga.

„Aš tave myliu“, – Mazzulla pasakė Tatumui.

Netrukus po minutės pertraukėlės Tatumas atsidėjoko treneriui ir smeigė ketvirtą tritaškį per 4 minutes bei uždarė rungtynes – 95:84.

Iš viso Tatumas per 43 minutes pelnė 19 taškų (1/10 dvit., 4/11 trit., 5/5 baud.), atkovojo 9 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, blokavo 2 metimus ir 4 sykius suklydo. Per ketvirtąjį kėlinį jis įmetė 16 taškų.

„Celtics“ yra tokioje pačioje situacijoje, kaip buvo pernai, kai Rytų konferencijos pusfinalyje atsilikinėjo 2-3 prieš Milvokio „Bucks“, bet išvykoje išlygino seriją. Galiausiai Bostono klubas namie žengė į konferencijos finalą.

Bostono ekipos gretose rezultatyviausias buvo Marcusas Smartas, kurio sąskaitoje per 41 minutę buvo 22 taškai (5/7 dvit., 3/8 trit., 3/4 baud.), 7 atkovoti kamuoliai ir 7 rezultatyvūs perdavimai.

Jayson Tatum Komanda: Boston Celtics

Pozicija: SF Amžius: 25 Ūgis: 203 cm Svoris: 93 kg Gimimo vieta: JAV

Filadelfijos komandai Tyrese'as Maxey per 40 minučių pelnė 26 taškus (6/11 dvit., 3/9 trit. 5/6 baud.), atkovojo 5 kamuolius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus.

„76ers“ siekia pirmo konferencijos finalo nuo 2001 m., bet jų trenerio Doco Riverso statistika septintosiose serijos rungtynėse neskamba gerai – jis pralaimėjo 9 kartus – keturiais sykiais daugiau nei bet kas kitas.

Sezono MVP Joelis Embiidas šeimininkams surinko 26 taškus (9/17 dvit., 0/2 trit., 10/10 baud.), 10 atkovotų kamuolių, 3 blokus ir 4 klaidas.

„76ers“: Tyrese'as Maxey (6/11 dvit., 3/9 trit., 5/6 baud., 5 atk. kam., 3 per. kam.) ir Joelis Embiidas (9/17 dvit., 8/8 baud., 10 atk. kam., 3 blok., 4 kld.) po 26, Jamesas Hardenas 13 (4/10 dvit., 0/6 trit., 5/5 baud., 7 atk. kam., 9 rez. perd., 3 per. kam., 5 kld.), P.J. Tuckeris 8 (2/7 trit., 3 per. kam.).

„Celtics“: Marcusas Smartas 22 (5/7 dvit., 3/8 trit., 7 atk. kam., 7 rez. perd.), Jaysonas Tatumas 19 (1/10 dvit., 4/11 trit., 5/5 baud., 9 atk. kam., 6 rez. perd., 2 blok., 4 kld.), Jaylenas Brownas 17 (5/10 dvit., 6 atk. kam., 4 rez. perd., 4 kld.), Malcolmas Brogdonas 16 (4/6 trit., 6 atk. kam., 4 kld.), Robertas Williamsas 10 (4/7 dvit., 9 atk. kam., 2 blok.), Derrickas White'as 9 (3/5 trit.).