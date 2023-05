„Wolves“ nebijantis Bičkauskis: „Tikrai bus kovinga serija“

Nuotr.: LKL

Lietuvos krepšinio lygoje („Betsafe-LKL“) jau šį vakarą startuoja atkrintamųjų etapas. Penktadienį į kovas stos trys ketvirtfinalio poros, tarp kurių – Jonavos „CBet“ ir Alytaus „Wolves“. Šias rungtynes tiesiogiai stebėkite 18:30 per Go3.

Jonaviečiai reguliariajame sezone su 18 pergalių ir 15 pralaimėjimų liko šešti. Tik nepalankus tarpusavio balansas neleido jiems aplenkti tiek pat mačų laimėjusios Utenos „Uniclub Casino – Juventus“.

Tarpusavio mačuose „CBet“ pralaimėjo visus tris kartus.

„Aišku, sezono eigoje buvo rungtynių, kurias galėjome laimėti. Buvo ir pratęsimų, ir pralaimėjimų keliais taškais, bet visumoje viskas neblogai. Vis dalijomės 5–6 vietas, bet „Uniclub Casino – Juventus“ turėjo pranašumą prieš mus. Nematau nieko blogo, 6 vieta Jonavai – neblogas pasiekimas“, – LKL.lt svetainei reguliarųjį sezoną reziumavo Dovis Bičkauskis.

Dabar Jonavos ekipos kelyje – „Wolves“ klubas, kuris išgyveno permainų ir žaidėjų, ir trenerių tarpe – Rimą Kurtinaitį keitė Kęstutis Kemzūra. Reguliarųįj sezoną alytiškiai baigė treti (23-10), už nugaros su tiek pat pergalių palikę Panevėžio „7bet-Lietkabelį“.

Kas atrodo palankiau „CBet“? Bičkauskis šypsosi, kad tai galimai yra dabartiniai oponentai, kuriuos šį sezoną pavyko nugalėti dukart. Tiesa, pastarąjį sykį pergalė buvo iškovota kovo 13 dieną (99:94), o trečio turo susitikimą balandžio 2 dieną jau laimėjo „Wolves“ (85:74).

„Gal „Wolves“ atrodo parankesni dėl to, kad prieš juos laimėjome du kartus iš trijų. Bet nuo to momento praėjo daug laiko, daug kas toje komandoje pasikeitė. O „7bet-Lietkabeliui“ pralaimėjome visus kartus, dėl to jie atrodo neparankesni.

Prieš visas pirmo ketverto komandas reikia rimtai žaisti, atiduoti jėgas, jei norime kažką įrodyti. Kitą vertus, neturime ko prarasti. Matome, kokie jų žaidėjai, koks biudžetų skirtumas. Atiduosime, ką galime, matysime, kas iš to išeis“, – kalbėjo Bičkauskis.

Pasak jo, po reguliaraus sezono komandos viena apie kitą jau žino daug, vis tik Virginijus Šeškus turi patirties dar kažkuo nustebinti varžovus.

„Kaip galime laimėti? Tai gal netikėtumais, bandysime nustebinti tiek gynyboje, tiek puolime, treneris kažką paruoš. Visi vieni kitus žinome, nieko naujo nepridėsi, belieka kažkuo stebinti“, – šypsojosi „CBet“ gynėjas.

Nors optimizmo Jonavos komandoje ir yra nemažai, „Wolves“ atrodo išties grėsmingas varžovas, priešakyje turintis „Betsafe-LKL“ reguliaraus sezono MVP Ahmadą Caverą.

„Žaidėjai atlaisvėjo, įgijo daugiau pasitikėjimo. Matėsi, kad kai kurie sezono pradžioje žaidė ne taip pasitikėdami savo jėgomis, dabar galbūt kai kurie nori įrodyti naujam treneriui, kad gali žaisti visi. Jų rotacija didelė, konkurencija – irgi nemaža, „Wolves“ sezono eigoje sustiprėjo“, – pripažino Bičkauskis.

Tuo tarpu Jonavos ekipa savo pakilimą išgyveno prieš kelis mėnesius, kai žaidė Citadele KMT finale ir ten metė kovą Kauno „Žalgiriui“. Vėliau sekė duobelė ir Bičkauskis neslepia – tai buvo būtent mažesnės rotacijos kaina.

„Šiemet kažkiek pakišo koją rotacija. Tuo metu, kai žaidėme Citadele KMT finalo ketverte, buvome pakylėtų nuotaikų, geros formos, galbūt natūralu, kai nėra didelės rotacijos, kažkiek pasėda baterijos. Atėjo atkrintamųjų metas, treneris pamažino krūvius, treniruotės – trumpesnės ir efektyvesnės, bandome išsikapanoti iš situacijos. Atkrintamosiose bus kitas nusiteikimas, kita energija, rotacijos mažiau ar daugiau, jau tiek įtakos neturės“, – sakė jis, pridėjęs, kad žaisti pasiruošę visi „CBet“ nariai.

Praeitą sezoną Šeškus neslėpė apmaudo, kad kai kurių žaidėjų, ypač lyderio Emmanuelio Lecomte'o, nusiteikimas kišo koją ketvirtfinalio serijoje. Tada „CBet“ nusileido „Šiauliams“ rezultatu 1-3.

Bičkauskis pabrėžia – šiemet nuotaikos „CBet“ rūbinėje visai kitos.

„Visi patys suprantame, koks dabar etapas. Sezono metu Šeškus mums numesdavo juokų, kad tik nepasigadintume situacijos, bet patys viską suvokiame. Šiemet komanda kitokia nei pernai, visi nori eiti, žaisti vienas už kitą, atiduoti jėgas, nėra savanaudžių. Manau, tikrai bus kovinga serija. Bent aš taip tikiuosi“, – šyptelėjo jis.

Pirmosios serijos iki dviejų pergalių rungtynės Alytuje šį vakarą prasidės 18.30 val. Jas stebėkite Go3 platformoje.

Nors serija iki dviejų, o ne trijų pergalių „CBet“ atrodo palankesnė, prognozuoti jos baigties Bičkauskis neskuba, tačiau turi pažadą žiūrovams.

„Prognozuoti nenoriu. Noriu eiti ir atiduoti, ką galiu. Tai galiu patikinti ir už komandos draugus: kovosime kaip lygūs su lygiais, tikrai nepasiduosime, kausimės iš visų jėgų“, – užtikrintas buvo jis.