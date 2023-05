Prie varžovų taikęsis Maksvytis – apie neplanuotą Lukošiūno faktorių ir atmosferą Prienuose

Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS

Kauno „Žalgiris“ Lietuvos krepšinio lygos (LKL) ketvirtfinalio starte vargo beveik pusketvirto kėlinio, tačiau per mažiau nei 4 minutes pataikė 7 tritaškius ir galiausiai palaužė Kėdainių „Nevėžio-Optibet“ pasipriešinimą.

Kėdainių klubas beveik visą mačą taikė zoninę gynybą, kas lėmė 43 „Žalgirio“ išmestus tritaškius, iš kurių tikslą pasiekė 16.

Po mačo „Žalgirio“ vyr. treneris Kazys Maksvytis būtent ir išskyrė varžovų zoninę gynybą bei ketvirtojo kėlinio spurtą.

„Iškovojome pergalę ne tokią lengvą, kaip gali atrodyti rezultate, – spaudos konferenciją pradėjo Maksvytis. – Kažkiek galime pateisinti žaidėjus, po ilgo sezono žaidėme kas dvi dienas ir dabar buvome davę jiems poilsio. Trūko ritmo. Didžiąją rungtynių dalį varžovai laikėsi zoninės gynybos dėka.

Gaila, kad taip vėlai, bet svarbu, jog pradėjome išvis žaisti su žaidėjais, kurie geriau pataiko ir judina kamuolį. Nubaudėme ties rizikomis, kurias jie prisiėmė.“

Dviejų svarbių spurtų iniciatoriumi tapo Karolis Lukošiūnas. Jis iš pradžių smeigė tris tritaškius trečiojo kėlinio pabaigoje, o po to dar du pridėjo lemiamoje atkarpoje ir per 16 minučių surinko 15 taškų.

Maksvytis atskleidė, jog iš pradžių neplanavo didelių minučių Lukošiūnui, bet turėjo prisitaikyti prie varžovų ir snaiperis tam puikiai tiko.

„Nusprendėme nelaukti ir mesti Lukošiūną į aikštę. Jis nebuvo planuotas mūsų rotacijoje su tiek daug minučių, bet taikėmės prie varžovų, matėme, kad stringame su pataikymu ir Karolis yra tas pasirinkimas. Jis eilinį kartą gavo tą šansą ir jį išnaudojo“, – sakė Maksvytis.

– Ar nebuvo problema tai, kad Eurolygoje niekas praktiškai nesigina zonine gynyba, ir žaidėjai nėra įpratę?

– Be abejo. Gera treniruotė, atakuojant zoną. Pabaigoje laikėme tuos žaidėjus, kurie geriau žaidžia prieš zoną.

Rungtynių žaidėjas EFF 26 Laurynas Birutis Taškai 15 Taiklumas 5-7 Atkovoti kamuoliai 10 Rezultatyvūs perdavimai 0

– Ketvirtajame kėlinyje jau buvote įgiję dviženklį pranašumą, bet jį išbarstėte per kelias minutes. Ar žaidėjai atsipalaidavo per anksti?

– Manau, kad atsipalaidavo žaidėjai. Iš pradžių, praradome kamuolį, o po to klydome tranzicijos gynyboje, ko prieš Kėdainius daryti negalima. Manau, kad buvo paprastas atsipalaidavimas ir neįvertinimas varžovo.

– Trečiajame kėlinyje Ignas Brazdeikis užsikabino ant lanko ir vėliau buvo nubaustas technine pražanga, o jūs irgi emocingai diskutavote su arbitrais. Dėl ko buvo diskusija?

– Iggy gavo techninę pražangą už savo veiksmus su teisėjais, o mano pagrindinis akcentas buvo tai, kad kamuolys nebuvo krepšio zonoje ir tai nieko nepaveikė.

– Tyleris Cavanaugh nebuvo šiandien registruotas mačui. Ar jis dar nėra visapusiškai atsistatęs po traumos?

– Jis atsistatinėja, grįžta į savo ritmą. Kai toks ilgas sezonas ir nežinai, kas laukia, mes jį ruošiame. Jeigu reikės jo pagalbos, mes ją priimsime. Tik dar neaišku dėl jo dabartinės sportinės formos.

– Kaip jums patiko šiandien namų rungtynių Prienuose atmosfera?

– Visai nebloga buvo. Daug fanų privažiavo. Yra kaip yra, savo salės neturime, tenka žaisti Prienuose.

– Ar šį sezoną jaučiasi, kad kai kurie žaidėjai po Eurolygos yra lengvabūdiškai atsipalaidavę?

– Pažiūrėsime. Bandysime visus išlaikyti ritme, pirmos atkrintamųjų rungtynės. Klubui tai svarbu, turėjome neblogą sezoną ir jį norisi užbaigti gerai.