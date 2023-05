Klaipėdoje – „Ryto“ žingsnis į 26-ą pusfinalį paeiliui

Nuotr.: Vilniaus Rytas

Čempionų titulą ginantis Vilniaus „Rytas“ sugebėjo išsaugoti 26 metus besitęsiančią seriją – vėl pateko į LKL pusfinalį.

Rungtynių žaidėjas EFF 21 Evaldas Kairys Taškai 14 Taiklumas 6-7 Atkovoti kamuoliai 5 Rezultatyvūs perdavimai 2

Giedriaus Žibėno auklėtiniai svečiuose 95:91 (26:21, 22:14, 24:30, 23:26) nugalėjo Klaipėdos „Neptūną“.

Ketvirtfinalio serijoje iki dviejų pergalių vilniečiai nugalėjo 2:0. Pirmąjį mačą Vilniuje sostinės ekipa laimėjo per pratęsimą 107:99.

Nuo klubo įsikūrimo 1997 m. „Rytas“ dar nėra praleidęs LKL pusfinalio.

23 kartą „Rytas“ sugebėjo ketvirtfinalio seriją laimėti nepatyrus pralaimėjimo kartėlio. Po vieną nesėkmę jie patyrė 2022 m. (Alytaus „Dzūkija“), 2019 m. (Utenos „Juventus“) ir 1999 m. (Panevėžio „Kalnapilis“).

„Neptūnas“ šiame mače rodė fantastišką kovą, kurią atspindėjo 25 atkovoti kamuoliai puolime. Tai – naujasis LKL sezono rekordas, kuris iki šiol priklausė „Rytui“ (24).

Vis tik pakovoti dėl pergalės uostamiesčio komandai neleido prastas pataikymas. Šeimininkai realizavo 8 iš 38 tritaškių (21 proc.), 29 iš 77 visų metimų (37 proc.).

Klaipėdiečių vyriausiasis treneris Mindaugas Brazys po mačo Vilniuje teigė, jog tikisi Klaipėdoje pilnos arenos, tačiau taip neįvyko. „Švyturio“ arenoje susirinko 1726 žiūrovai, kas yra vos daugiau nei sezono vidurkis (1577).

Pusfinalyje vilniečiai susigrums su Alytaus „Wolves“ arba Jonavos „CBet“. Pastarieji laimėjo Alytuje ir sekmadienį gali uždaryti seriją savo aikštėje.

„Rytas“ liko ištikimas sau ir daugumą atakų užbaiginėjo greitomis atakomis. Jau per pirmąsias 5 minutes svečiai pataikė 3 tolimus metimus, o pirmąjį kėlinį užbaigė su 5 taškų persvara (26:21).

Penktadienį išsekintas „Neptūnas“ pradėjo klimpti antrajame kėlinyje. „Rytas“ sužaidė galingą atkarpą 20:5, po kurios pirmavo 46:28. Nors klaipėdiečiai iki pertraukos nežymiai atsigavo (33:48), tačiau „Ryto“ dominavimą atspindėjo tai, jog per pirmąją pusę jie atliko 17 rezultatyvių perdavimų.

Po pertraukos klaipėdiečius iš duobės ėmė traukti Deividas Gailius. Pastarasis vien per trečiąjį ketvirtį padvigubino savo taškų kraitį iš 10 į 20. Tai leido laimėti kėlinį 30:24 bei lemiamą atkarpą pasitikti su kovojamu deficitu (65:72).

„Neptūnas“ lemiamą ketvirtį pradėjo kovingai, tačiau „Rytą“ pastūmėjo į priekį tritaškį. Po vieną pataikė Justinas Gorhamas, Lukas Uleckas ir Elvaras Fridrikssonas, o klaipėdiečiai labai stengėsi, bet pretenduoti į pergalę fantastiškais tritaškiais nebepajėgė.

Vilniaus ekipos gretose labiausiai išsiskyrė Evaldas Kairys, kurio sąskaitoje per 20 minučių buvo 14 taškų (6/7 dvit., 2/2 baudų), 5 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai bei 21 naudingumo balas.



Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Kendale'as McCullumas, per 16 minučių pelnęs 15 taškų (2/2 dvit., 1/2 trit., 8/9 baudų). Jis taip pat atkovojo 3 kamuolius, atliko 1 rezultatyvų perdavimą bei surinko 17 naudingumo balų.



Klaipėdos komandai Oskaras Pleikys per 28 minutes pelnė 12 taškų (3/5 dvit., 0/2 trit., 6/10 baudų), atkovojo 11 kamuolių, atliko 6 rezultatyvius perdavimus bei surinko 27 naudingumo balus.



„Neptūnas“: Deividas Gailius 20 (7/9 dvit., 1/10 trit., 7 atk. kam., 4 rez. perd.), Matas Jogėla 15 (3/7 dvit., 6/7 baud., 5 rez. perd., 4 per. kam.), Žygimantas Janavičius 13 (1/7 trit., 6/7 baud., 5 atk. kam., 4 rez. perd., 5 kld.), Oskaras Pleikys (6/10 baud., 11 atk. kam., 6 rez. perd., 27 naud.) ir Nojus Mineikis (3/9 trit.) po 12, Matas Vaitkus 9 (2/4 trit.), Rokas Gustys 8 (12 atk. kam.).



„Rytas“: Kendale'as McCullumas 15 (8/9 baud.), Evaldas Kairys 14 (6/7 dvit., 5 atk. kam.), Justinas Gorhamas 13 (2/3 trit., 5 atk. kam.), Gytis Radzevičius (3/5 trit., 6 atk. kam., 5 rez. perd.) ir Marcusas Fosteris (3/7 trit., 5 rez. perd., 4 per. kam.) po 11, Elvaras Fridrikssonas (7 rez. perd., 3 per. kam., 5 kld.), Lukas Uleckas (1/5 trit.), Gytis Masiulis (5/6 baud.) ir Jaime Echenique po 7.