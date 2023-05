Ispanijoje – vienos geriausių Gebeno sezono rungtynių

Nuotr.: FIBA

Galingas rungtynes sužaidęs Martinas Gebenas džiaugėsi dramatiška pergale Ispanijos ACB lygoje.

Lietuvio atstovaujama Manresos BAXI (11-22) ekipa svečiuose 82:81 (22:19, 14:23, 23:19, 23:20) palaužė Lugo „Breogan“ (13-20).

Gebenas per 18,5 minutės pasižymėjo 18 taškų (7/13 dvit., 4/5 baudų), 13 atkovotų kamuolių, 1 rezultatyviu perdavimu, 1 perimtu kamuoliu, 1 klaida, 2 pražangomis ir 25 naudingumo balais.

Centrui tai yra antras pagal naudingumą sezono mačas. Geriausiai jis pasirodė sausį vykusiame mače su Santjago de Kompostelos „Monbus Obradoiro“ – 21 taškas ir 32 naudingumo balai.

Iki šių rungtynių lietuvio vidurkiai Ispanijos lygoje siekė 9,1 taško, 4,4 atkovoto kamuolio ir 9,8 naudingumo balo.

Likus 23 sekundėms „Breogan“ įgijo 3 taškų persvarą, kai baudas sumetė Scottas Bamforthas. Po minutės pertraukėlės svečius priartino Brancou Badio (80:81).

BAXI vėl griebėsi pražangų taktikos ir tai suveikė – Stefanas Momirovas prametė abi baudas. Kitoje aikštės pusėje likus 2 sekundėms Devinas Robinsonas įmetė du taškus su pražanga (82:81).

Nors Robinsonas baudą prametė, bet šeimininkų atsakui laiko nebepakako.

Lugo komandai Ethanas Happas per 31 minutę pelnė 15 taškų (6/11 dvit., 3/4 baudų), atkovojo 12 kamuolių bei surinko 23 naudingumo balus.



„Breogan“: Ethanas Happas 15 (6/11 dvit., 12 atk. kam.), Justusas Hollatzas 14 (4/7 dvit., 2/3 trit., 6 rez. perd., 4 per. kam.), Stefanas Momirovas 13 (3/8 trit.), Nemanja Nenadičius 11 (3/6 trit.), Erikas Quintela 9 (3 per. kam.).



BAXI: Martinas Gebenas 18 (7/13 dvit., 13 atk. kam., 25 naud.), Jerrickas Hardingas 12 (5 atk. kam., 4 kld.), Dani Garcia 10 (2/3 trit.), Dani Perezas (5 rez. perd.) ir Brancou Badio (3/7 dvit.) po 9, Juanas Vauletas 8, Devinas Robinsonas 7 (2/8 dvit., 8 atk. kam.).