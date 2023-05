Brazį pagyręs Žibėnas pliekė savus: „Ko mes tikimės iš šio sezono?“

Nuotr.: LKL

Giedrius Žibėnas skyrė ilgą pasveikinimą Klaipėdos „Neptūno“ treneriui ir organizacijai, tačiau Vilniaus „Ryto“ patekimu į LKL pusfinalį, švelniai tariant, nesidžiaugė.

Rungtynių žaidėjas EFF 21 Evaldas Kairys Taškai 14 Taiklumas 6-7 Atkovoti kamuoliai 5 Rezultatyvūs perdavimai 2

Vilniečiai sekmadienį svečiuose 95:91 palaužė klaipėdiečius ir ketvirtfinalio serijoje triumfavo 2-0.

Žibėnas po rungtynių gyrė uostamiesio klubo strategą Mindaugą Brazį bei teigė, jog „Neptūno“ sudėtis stipriai paaugo nuo sezono pradžios.

Iš kitos pusės, vilniečių treneris kvestionavo, ar jo komanda į sekmadienio rungtynes atvyko su pakankamai noro.

„Visų pirma, privalau atiduoti pagarbą „Neptūnui“, – spaudos konferenciją pradėjo Žibėnas. – Komandai, kuri sezoną pradėjo kažkiek sunkiau, bet vėliau įsivažiavo. Tai yra didžiulis trenerio Brazio nuopelnas.

Aš manau, kad jis šį sezoną padarė labai daug savo komandai, jis pavertė visus, be išimties, žaidėjus geresniais. Kai kuriuos net gi geresniais nei jie iš tikrųjų yra. Kiekvienose rungtynėse jie gerbia, jie žaidžia iki pat galo, nesvarbu koks rezultatas. Kiekvienose rungtynėse, bent jau prieš mus, jie visą laiką grįžta net iš dviženklio skirtumo.

Taip pat tai yra komandos branduolys, kuris pernai prieš „Žalgirį“ pralaimėjo ketvirtfinalyje 2-3. Pagarba už tai, ką jie daro pastaruosius sezonus ir linkiu jiems teisingų sprendimų vasarą, tęsti tuos gerus darbus toliau.

Apie mus – du su puse kėlinio atrodėme neblogai, bet po to paprasčiausiai negerbėme rungtynių. Dėl to gavosi rungtynėse toks plaukimas kelionės namo link. Tai yra nepateisinama ir aš pasakiau tai žaidėjams, kad yra gėdinga, kaip jūs užbaigėte rungtynes ir su tokiu požiūriu mes negalime žaisti atkrintamosiose.“

– Kova dėl atšokusių kamuolių pralaimėta gana stipriai. Kuo tai galima paaiškinti?

– Tai yra eliminavimo rungtynės šeimininkų komandai, daug žiūrovų susirinko ir mes žinojome, kad klaipėdiečiai kausis per negaliu. Kad ir kaip bepasibaigtų rungtynės, jie bus vietiniais herojais.

Mes tą žinojome, stengėmės perspėti ir didžiosios pertraukos metu. Kartais gal įdomiau žaidėjus pasikviesti ir paklausti kodėl tie 25 atkovoti kamuoliai puolime be Wiley, nes tas pats treneris konferencijoje kalba ir yra nusibodę visiems. Ateitų pats žaidėjas ir tokius dalykus paaiškintų.

Man tai yra nepaaiškinama. 25 kamuoliai prieš komandą, kur mes neturime ūgio problemų. Čia buvo daugiau apie norą, o ne ūgį.

– Varžovai metė daug tritaškių, pataikė mažai. Esate patenkintas tuo, kaip veikė gynyba?

– Esu patenkintas pirmoje rungtynių pusėje gynyba. Kažkur padarėme mažus pakeitimus. Žinote, ir pirmose rungtynėse mūsų gynyba nebuvo prasta, 88 taškai per pagrindinį laiką yra didelis skaičius, bet tai irgi yra klaidinga. Kartais įkrenta sunkūs metimai ir tavo gynyba atrodo bloga. Kartais atvirkščiai – tu giniesi prastai, bet varžovai tiesiog gerus metimus prameta. Čia reikia žiūrėti giliau.

– Nemažai žaidėte be tikro vidurio puolėjo dėl jų problemų gynyboje?

– Ne, vis tiek taikėmės šiek tiek prie varžovų ir prie to, kad reikėjo kamuolį išjudinti labiau, prie to, kad jie ėjo dvigubinti po krepšiu ir tikėjosi, jog mes į vidų tą kamuolį perduosime, nes pirmoje rungtynių pusėje mes užsibaigėme nemažai iš baudos aikštelės. Tiesiog diktavo varžovai ir mes patys norėjome rotuoti žaidėjus, įvesti į atkrintamųjų veiksmą.

– Šiuo metu vyksta serija tarp Jonavos ir vilkų. Kiek sekate ją ir kiek aktualu, prieš ką teks žaisti?

– Turime taisyti savo žaidimą ir su tokiu žaidimu esame nepasiruošę kol kas pusfinaliui. Tą žaidėjai turi suprasti ir ne laikas šiandien švęsti. Reikia pasižiūrėti rungtynes ir reikia pasižiūrėti, ko mes tikimės apskritai iš šio sezono? Man kilo toks klausimas ir žaidėjai turėtų tai sau atsakyti labai greitu metu.

– Priklausomai nuo serijų rezultatų, kada būtų geriau žaisti pirmąjį pusfinalio mačą – gegužės 17 ar 20 dieną?

– Kaip bus taip bus, tokių dalykų negalime kontroliuoti. Esame įpratę žaisti ir kas antrą, ir kas trečią dieną. Jeigu 20 dieną, tai kažkiek gal apsilaižysime žaizdas, ilgiau pasiruošime, bet visoms komandoms yra tos pačios sąlygos. Jei reikės mažiau ruoštis, tai kitokią metodiką naudosime pasiruošimo. Jeigu ilgiau, tai kažkiek ir su atsigavimu derinsime, ir su poilsiu.

– Pusfinalyje turėsite Benedeką Varadi?

– Tikiuosi.