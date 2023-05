Geriausi savaitės komentarai – apie Šeškų ir „Wolves“ sezoną

Nuotr.:

Populiariausius ir įdomiausius komentarus praėjusią savaitę parašę BN+ prenumeratoriai šią savaitę bus ryškiai matomi tarp kitų komentatorių – jie gavo „Savaitės žvaigždės“ statusą, todėl jiems kaskart komentuojant prie profilio vardo bus matoma žvaigždutė.

Tinklalapyje BasketNews populiariausius savaitės komentarus du vartotojai, Oksimoronas ir BurtMacklin, kurie sulaukė po 108 patiktukų.

Populiariausi savaitės komentarai:

Oksimorono komentaras po naujienos apie „CBet“ pergalę ketvirtfinalyje Alytuje: „sakykit ką norit, bet Šeškus duoda ciongo :D“

BurtMacklin komentaras po interviu su Rimu Kurtinaičiu:

„Panasu susitiko du ambicingi zmones, deja tik vienas ju supranta krepsini. be jokios abejones atleidimas yra fiasko ir sitas klubas toliau gales laikytis tik permokedamas zaidejams ir treneriams. sio sezono reziume: neaiskus trenerio atleidimas; sporto direktorius vazineja girtas o savininkas zvengia ziniasklaidai ir bedos nemato; savininkas eurolyga isvadino veziu ir vos ne impotentiska organizacija nors jo klubo pagrindinis tikslas ten zaisti; klubui nebuvo leista suzaisti nei vienu rungtyniu londone nors vadovas zadejo pusiau londono, pusiau vilniaus volwes; skelbesi kad asg arena bus didziausia siaures europoje bet panasu tik pastate telikus sikanuose ir savitarnos maisto aparatus; pasikviete filipinieti tam kad dirbtinai ispusti followeriu skaiciu nors tas tinkamas tik pacentruoti pries lavrinoviciu atbegusi i trefke su dzinsais. gal dar kazka pamirsau? sounds like seriuos club? not for me. tuom ir skiriasi profesionalus klubas nuo klubo kuris yra kazkieno hobis.“

Kitus tris įdomiausius komentarus atrinko BasketNews. Šių komentarų autoriai, kaip ir BurtMacklin bei Oksimoronas, šią savaitę prie savo profilio turės „Savaitės žvaigždės“ statusą.

Tokia pati žvaigždutė prie profilio bus matoma ir tų komentatorių, kurių klausimai buvo atrinkti į BasketNews.lt arba Savo kiemo tinklalaidžių klausimų ir atsakymų rubriką.

Geriausi BasketNews mėnesio komentatoriai bus apdovanoti ypatingais prizais. Gegužės mėnesio geriausiajam komentatoriui atiteks Jono Valančiūno Naujojo Orleano „Pelicans“ marškinėliai.

Viskas, ką tereikia daryti – reikšti savo nuomonę po BasketNews naujienomis. Kiekvieną savaitę atrinksime po keliolika pasižymėjusių komentatorių:

Visus tuos, kurių klausimai pateks į Q&A tinklalaides;

Kelis, kurių komentarai labiausiai patiks BasketNews komandai;

Vieną, kurio komentarą kiti vartotojai geriausiai įvertins +/- skalėje.

Visi atrinkti komentatoriai prie savo vartotojo vardo iki mėnesio pabaigos gaus žvaigždutės jaustuką (emoji) ir pateks į konkursą laimėti marškinėlius. Kiekvieno mėnesio pirmąją dieną iš visų „Savaitės žvaigždžių“ išrinksime vieną, kuriam atiteks prizas ir „Mėnesio MVP“ titulas.

Ačiū, kad esate kartu!