Iš Taivano sugrįžęs Kupšas – apie Howardo populiarumą ir palaikymą Utenai

Nuotr.: LKL

Mindaugo Kupšo atstovaujama komanda Taivano lygoje tik prieš savaitę užbaigė sezoną, bet 32-ejų centras dėl traumos buvo priverstas užbaigti pasirodymą anksčiau.

Mindaugas Kupšas Pozicija: C Amžius: 32 Ūgis: 217 cm Svoris: 120 kg Gimimo vieta: Joniškis, Lietuva

Kupšui tai buvo antrasis sezonas Taivane, kur jis vėl pasirinko Kaohsiungo „Aquas“ pasiūlymą.

Čempionate, kuriame varžosi šešios komandos, „Aquas“ pateko į pusfinalį, kuriame 2-3 nusileido Tainano „GhostHawks“. Galima tik spėti, ar komandai iki sėkmingesnio pasirodymo labiausiai trūko visą sezoną dominavusio Kupšo.

Vidurio puolėjo statistika per vid. 33 minutes siekė 21,1 taško (ketvirtas lygoje), 11,8 atkovoto kamuolio (penktas lygoje), 1,2 bloko (penktas lygoje).

Kupšas dabar yra Lietuvoje bei pirmadienį apsilankė savo buvusių komandų Utenos „Uniclub Casino – Juventus“ ir Panevėžio „7bet-Lietkabelio“ rungtynėse.

„Šiek tiek skaudžiai baigėsi, nes negalėjau pabaigti sezono, – kalbėdamas su BasketNews sezoną Taivane įvertino Kupšas. – Dėl to buvo skaudu, bet įspūdis – neblogas. Buvo galimybių pažaisti su geresniais žaidėjais nei pernai.“

217 cm ūgio vidurio puolėjas paskutines rungtynes Taivane sužaidė kovo viduryje, nes jį pakirto trauma.

„Trauma pabaigė mano sezoną. Per rungtynes kovo mėnesį įplyšo kojos raištis. Du mėnesius negalėjau žaisti, tai turėjau viską stebėti iš šono“, – kalbėjo Kupšas.

Kalbėdamas apie geresnius žaidėjus nei pernai, Kupšas veikiausiai turėjo omenyje buvusią NBA žvaigždę Dwightą Howardą.

Praeityje Shaquille'o O'Nealo pasekėju vadintas Howardas buvo nesustabdoma figūra Taivane – rinko po 23,2 taško (antras lygoje) ir 16,2 atkovoto kamuolio (pirmas lygoje).

„Pirmus du mėnesius rungtynėse žmonių visada būdavo pilna, – dėmesį Howardui apibūdino Kupšas. – Jis ir pats šoumenas neblogas, labai su žiūrovais komunikuodavo, bendraudavo. Turėjo kažkokią misiją, matyt save pareklamuoti norėjo.“

Utenos arenoje Kupšas įsitaisė vidurinėje tribūnoje. Vis tik tokio ūgio žmogų atpažino tiek „7bet-Lietkabelio“, tiek „Juventus“ klubo atstovai, kurie prieidavo pasisveikinti.

Jau po rungtynių galima teigti, kad Kupšas iš arenos išėjo laimingas – nugalėjo jo palaikoma komanda šiose atkrintamosiose. Uteniškiai laimėjo 86:77 ir išplėšė lemiamas ketvirtfinalio rungtynes.

Kupšas Utenoje žaidė 2017-18 ir 2020-22 metais, o Panevėžyje – 2018-19 m.

„Geri atsiminimai yra iš abiejų komandų, bet tokie įsimintiniausi sezonai buvo Utenoje. Be to, mano mergina yra iš Utenos. Dėl to palaikau „Juventus“, – nusišypsojo Kupšas.

Iš kitos pusės, į LKL čempionų prognozę Kupšas pažiūrėjo realistiškai. Jis pasirinko tą komandą, kurioje ir pradėjo karjerą.

„Aš manau, kad „Žalgiris“, – sakė Kupšas. – Manau, kad po pernai metų yra kartėlis. Šiais metais turėtų laimėti, šiemet tikrai labai gražiai žaidžia ir kitoms komandoms bus labai sunku pasispardyti.“

Kupšui dabar jau 32-eji. Vis tik apie kitą sezoną ir sugrįžimą į Lietuvą kol kas jis daug negalvoja ir sako, jog priimdamas sprendimą į šalį nežiūrės.

„Galbūt ir sugrįšiu. Gal ir kitais metais būsiu Lietuvoje, gal ir ne. Žiūrėsiu, kaip gyvenimas parodys. Nėra nusistatymo žaisti būtinai Lietuvoje ar užsienyje. Su metais viskas pasimatys“, – sakė Kupšas.

„Tokių kalbų buvo, kad sezono pabaigai grįžti, bet kadangi dabar negaliu sportuoti, tai nelabai, – pridėjo centras. – Lietuvoje sezonas dar nesibaigė, kalbos čia dar neprasidėjo. Daugiau viskas eina per agentą, o aš įsikišu tik pabaigoje ir savo žodį tariu.“

Taip pat centras sekmadienį apsilankė ir Jonavoje, kur „CBet“ pateikė staigmeną, ketvirtfinalio serijoje 2-0 įveikdami Alytaus „Wolves“.

Kupšas ir pats puikiai pažįsta jonaviečių vyriausiąjį trenerį Virginijų Šeškų, pas kurį žaidė 2016-17 m. Prienų-Birštono „Vytauto“ komandoje.

„Aš tikėjau Jonava, pats buvau rungtynėse. Smagiai žaidžia jie, Šeškus yra Šeškus. Nėra kažkokios naujienos, jie taip kapojasi su visais.

Manau, kad gali įveikti ir „Rytą“. Jonava parodė tai daug kartų, tą patį „Žalgirį“, „Rytą“ nugalėjo reguliariajame sezone“, – užbaigė Kupšas, pastarąjį kartą LKL žaidęs 2021-ųjų rudenį.