Didžiausi Europos talentai Kaune: kokius išvysime lietuvius?

Šią savaitę Kaunas taps ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos krepšinio sostine. Nors pagrindiniu renginiu bus Eurolygos finalo ketvertas, jį nuo ketvirtadienio apšildys talentingiausių jaunuolių iš visos Europos kovos legendinėje Kauno sporto halėje.

Turnyre iš viso dalyvaus aštuonios jaunimo komandos, kurios bus paskirstytos į dvi grupes. A grupėje kausis „Barcelonos“, Madrido „Real“, Belgrado „Crvena Zvezda“ ir Atėnų „Panathinaikos“ talentai.

B grupėje kovos Kauno „Žalgiris“, Badalonos „Joventut“, Belgrado „Mega MIS“ bei iš Eurolygos talentų sudaryta komanda.

Visos komandos tarpusavyje sužais po vienerias rungtynes. Pirmąsias vietas grupėse užėmusios ekipos keliaus į finalą, kuris vyks sekmadienį.

„Susirenka geriausi jaunuoliai iš visos Europos, daug skautų, daug dėmesio, – prisiminimais apie jaunimo turnyrą su Eurolyga dalijosi Rokas Jokubaitis. – Tai yra vienas iš pirmųjų turnyrų, kuriuose tu gali būti pastebėtas. Dalyvavimas jame man suteikė labai daug patirties.

Po jo mano svajonės pasidarė dar didesnės, turnyras padėjo suprasti, ko jaunam žaidėjui reikia, kad jis pasiektų aukščiausią lygį. Iš savo perspektyvos jauniesiems žaidėjams tiesiog galiu pasakyti, kad išeitų ir mėgautųsi kiekvienu momentu žaisdami prieš geriausius savo kartos Europos krepšininkus.“

Pirmą kartą Lietuvoje organizuojamas finalinis Eurolygos jaunimo turnyro etapas šiemet turės ir nemažą lietuvių desantą. Kaip ir įprasta, turnyre bus jaunieji žalgiriečiai, o prie jų prisijungs ir „Barcoje“ tobulėjantis Kasparas Jakučionis bei į iš visos Europos talentų surinktą „Adidas Next Generation“ komandą pakviestas Nikas Stuknys.

Tinklalapis BasketNews kviečia susipažinti su finaliniame Eurolygos jaunimo turnyre dalyvausiančiais lietuviais.

Kauno „Žalgirio“ jaunimo komanda

Jaunieji žalgiriečiai sausio mėnesį dalyvavo atrankos turnyre Miunchene, kur pasiekė finalą, tačiau jame neturėjo šansų prieš „Real“ talentus (64:84). Nelaimėjęs atrankos turnyro, Kauno klubas į finalinį etapą gavo vardinį kvietimą.

„Nuotaikos prieš turnyrą yra geros, dabar šiek tiek grįžinėjame į ritmą, nes didžioji dalis komandos neseniai rungtyniavo Moksleivių krepšinio lygoje (MKL), – prieš turnyro pradžią su BasketNews mintimis dalijosi „Žalgirio“ vyr. treneris Vytautas Pliauga. – Procesas vyko ir iki tol, dabar jį tęsiame. Žiūrime į tai atsakingai, ruošiamės maksimaliai ir atiduosime visas jėgas.

Kai kurie žaidėjai MKL finalo ketvertuose patyrė didelį emocinį išsikrovimą, pusfinaliai ir finalai iš vaikinų tikrai pareikalavo emocijų. Darysime susirinkimą, šnekėsime ir bandysime grąžinti jiems tą alkį ir norą kovoti. Manau, kad vaikinai atsigaus, jie – protingi, tikrai supranta, kur dalyvauja ir kokio klubo spalvas gina.“

Pastaraisiais metais „Žalgirio“ jaunimo komandą tokiuose turnyruose į priekį vesdavo Motiejus Krivas, Paulius Murauskas, Liutauras Lelevičius ir kiti. Dabar Pliaugos kariauna – gerokai atsinaujinusi. Kas ją į priekį ves dabar?

„Mes sistemoje skiriame labai didelį dėmesį jaunimo ugdymui, tiek taktiškai ir situacijų skaityme, tiek įgūdžių tobulinimui. Pavardžių tikrai neišskirsiu, visiems startas prieš turnyrą duotas vienodas, o finišuos galbūt skirtingai, – lyderio išskirti nenorėjo Pliauga. – Panašumas su ankstesnėmis ekipomis manau bus toks, kad šioje komandoje išliks toks pat „Žalgirio“ mentalitetas, kova iki paskutinės sekundės.“

Visgi į „Adidas Next Generation“ komandą pakviestas Stuknys įžvelgė potencialius „Žalgirio“ lyderius.

„Žalgiryje“ Justas Stonkus išsiskiria kaip pagrindinis taškų rinkėjas. Žinau jį asmeniškai, tikrai puikus žmogus ir komandos draugas, – Stuknys pasakojo BasketNews. – Bet manau, kad pagrindinis komandos varikliukas bus Vytautas Žygas.“

Panevėžiečio žodžius gerai pagrindžia ir išvardytų žaidėjų statistika.

Atrankos turnyre Vokietijoje Stonkus buvo rezultatyviausias kauniečių žaidėjas. Plungiškis fiksavo 17,2 taško statistiką. Lietuvis po finalo sulaukė asmeninio pripažinimo ir buvo įtrauktas į simbolinį turnyro penketą.

Tuo metu Žygo vidurkiai siekė 12,8 taško ir 3,5 atkovoto kamuolio.

Turnyre rungtyniauja 16-18 m. jaunuoliai. Ar pirmą kartą Kaune organizuojamas finalinis Eurolygos jaunimo etapas negali tapti didžiulio jaudulio priežastimi jauniesiems žalgiriečiams?

„Matote, krepšinis yra mūsų aistra, turime su tuo susitvarkyti. Ne pirmus metus dalyvaujame tokiuose turnyruose, aišku, dabar jis vyksta Kaune, to pradinio jaudulio bus, – svarstė Pliauga. – Reikia tiesiog išeiti ir daryti tai, ką treniravomės kiekvieną mielą dieną. Smagu žaisti Lietuvoje, smagu žaisti legendinėje sporto halėje, tiesiog bandysime mėgautis tuo.“

Pliauga visai neseniai „Žalgirio“ dublerių ekipą po 15 metų pertraukos nuvedė iki NKL aukso medalių. „Žalgirio“ jaunimo komanda Eurolygos turnyre paskutinį kartą triumfavo prieš 16 metų. Galbūt Pliaugai pavyks per vieną sezoną į Kauną sugrąžinti ne vieną, o du seniai matytus trofėjus?

Komandos sudėtis:

Mantas Juzėnas, Kristupas Kepežinskas, Vytautas Žygas, Justas Stonkus, Nedas Raupelis, Augustas Navickas, Mantas Kočanas, Aleksas Bieliauskas, Dovydas Buika, Kevinas Šacas, Mantas Laurenčikas, Jokūbas Rudaitis.

Tvarkaraštis:

Gegužės 18 d. 15.45 val. „Žalgiris“ – „Mega MIS“;

Gegužės 19 d. 13.30 val. „Žalgiris“ – „Joventut“;

Gegužės 20 d. 15.45 val. „Žalgiris“ – „Adidas Next Generation“.

Kasparas Jakučionis („Barcelona“)

Nors vilniečiui šiuo metu tik 16 metų, jis jau spėjo debiutuoti „Barcelonos“ pagrindinėje komandoje ir pasižymėti taškais. Lietuvis – trečias jauniausias su „Barcos“ marškinėliais debiutavęs krepšininkas istorijoje.

Katalonų jaunimo komanda į finalinį etapą Kaune pateko po triumfo atrankos turnyre Zadare, o Jakučionis jame buvo sunkiai sustabdomas. 16-metis turnyre fiksavo 19,2 taško, 7 atkovotų kamuolių, 4,5 rezultatyvaus perdavimo ir 25 naudingumo balų statistiką.

Lietuviui atiteko jaunimo Eurolygos atrankos turnyro MVP statulėlė. Jakučionis taip pat pateko ir į simbolinį penketuką.

Praėjusią vasarą vilnietis atstovavo Lietuvos jaunučių (U16) rinktinei, kurioje taip pat buvo vienas iš lyderių – vidutiniškai 9,7 pelnyto taško ir 10,6 naudingumo balo.

Jakučionis neabejotinai šiuo metu yra vienas perspektyviausių Lietuvos jaunųjų krepšininkų. Krepšinio žmonių teigimu, vilnietis išsiskiria savo branda ir šaltu protu.

„Tai – žmogus, kuris atsiduoda visu 100 proc., vienas iš tokių rimčiausių 16-mečių, – prieš Eurolygos ketvirtfinalio pradžią apie Jakučionį šnekėjo Šarūnas Jasikevičius. – Kasparas jau dabar elgiasi kaip 30-metis: jo profesionalumas, atsidavimas, mityba, prisižiūrėjimas. Jis yra konkrečiai 16-os metų absoliučiai subrendusi asmenybė, kuri daug supranta. Tikrai deda didelius žingsnius į priekį.

Labai solidus įžaidėjas, gerai įveda, supranta visas taktikas, gerai ginasi, pataiko labai gerai. Reikia tik laukti tokių žaidėjų. Manau, kad tikrai gali prieiti Lietuvos rinktinės lygį.“

Dar daugiau gražių žodžių turėjo ir kiekvieną dieną su Kasparu Barselonoje dirbantis „Barcos“ dublerių vyr. treneris Rogeris Grimau.

„Pirmiausia, ir manau svarbiausia, Kasparas yra labai susikoncentravęs ties savo krepšiniu, jis labai daug dirba, nors jam tik 16 metų, – kalbėjo Grimau. – Jis turbūt yra vienas profesionaliausių krepšininkų, su kuriais aš esu dirbęs tiek krepšininko, tiek trenerio karjeroje.

Ne tik dabar, kai esu treneris. Jis pasirodo iki treniruotės likus dviem valandoms ir mėto, mėto, mėto... Mūsų metimų mašina kaip reikiant įkaista (juokiasi). Jis daro viską, turi puikią darbo etiką, o tai krepšininkui yra labai svarbu.“

Pagyrų potencialiai būsimam varžovui Eurolygos jaunimo turnyre negailėjo ir Pliauga bei Stuknys.

„Jakučionį esu stebėjęs rinktinėje. Labai talentingas jaunuolis, tikrai ne veltui yra įtrauktas į pagrindinę „Barcos“ komandą ir Eurolygos atrankos turnyre buvo simboliniame penkete, – kalbėjo „Žalgirio“ strategas. – Jo sprendimai ir kūrybiškumas parodo jo didžiulį meistriškumą ir brandą.“

„Jakučionis tikrai palieka labai gerą įspūdį. Atrodo subrendęs ne pagal amžių, – pritarė Stuknys. – Labai gerai mato aikštę, metimas taip pat nešlubuoja. Neabejoju, kad jis bus pagrindinis variklis toje komandoje.“

Tvarkaraštis:

Gegužės 18 d. 9 val. „Barcelona“ – Atėnų „Panathinaikos“;

Gegužės 19 d. 9 val. „Crvena Zvezda“ – „Barcelona“;

Gegužės 20 d. 11.15 val. „Real“ – „Barcelona“.

Nikas Stuknys („Adidas Next Generation“)

Eurolyga į visus keturis atrankos etapus pridėjo po vieną iš visų Europos talentų surinktą komandą. Vienoje iš jų, Belgrade, rungtyniavo ir 17-metis Panevėžio „7bet-Lietkabelio“ talentas Nikas Stuknys.

Serbijoje vykusiame turnyre panevėžietis vidutiniškai žaidė po 30 minučių ir pelnė po 8 taškus, atkovojo po 4,8 kamuolio, atliko po 7 rezultatyvius perdavimus, perėmė po 2,8 kamuolio ir rinko po 14,8 naudingumo balo.

Puikiai Belgrade užsirekomendavęs gynėjas sulaukė kvietimo prisijungti prie Eurolygos talentų komandos ir finaliniame etape.

„Kaip ir pirmą kartą, kai mane pakvietė į komandą Belgrade, man pranešė agentas. Sužinojau prieš maždaug mėnesį. Užplūdo tikrai geri jausmai, jautiesi įvertintas, tai motyvuoja šį kartą pasirodyti dar geriau, – bendraudamas su BasketNews aiškino Stuknys. – Dėl ko mane pasirinko į rinktinę komandą finaliniam etapui nesakė, bet manau, kad praeitą kartą žaidžiau labai komandiškai ir palikau neblogą įspūdį.“

Nuotr. Euroleaguebasketball.net

Komandos vyr. treneris, buvęs Eurolygos krepšininkas Petteri Koponenas iš keturių atrankos etapuose dalyvavusių komandų išsirinko dvyliktuką, kuris rungtyniaus finaliniame etape. Suomis iš atrankos etapo Belgrade pasirinko Stuknį ir dar tris ten žaidusius jaunuolius.

„Pradėjome ruoštis pirmadienį. Nors iš komandos Belgrade be manęs liko tik trys tie patys žmonės, bet tai tikrai padeda. Dabar visas apsipratimo ir susipažinimo etapas tikrai sekėsi daug lengviau nei Belgrade. Tikiuosi, kad tai pasijus ir aikštėje. Aišku, laiko pasiruošimui turime ne per daugiausiai, bet sportuojame po du kartus per dieną. Sistema išlikusi panaši, kaip ir atrankos turnyre, tad manau, kad viskas bus gerai“, – svarstė Stuknys.

Aukštaičiui tai bus jau trečiasis Eurolygos jaunimo turnyras. Panevėžietis teigia, kad nors finaliniame etape dalyvaus pirmą kartą, įtampos kol kas nejaučia.

„Iki turnyro dar liko kelios dienos, jaudulio kol kas nejaučiu jokio, – atviravo Stuknys. – Gal viskam prasidėjus kažkiek ir pasijus, bet manau, kad tai yra normalu. Nemanau, kad bus kažkas išskirtinio, psichologiškai jaučiuosi gerai.

Žaidimas Kaune jaudulio nelabai prideda, tikriausiai labiau pridėtų, jei viskas vyktų Panevėžyje. Halėje tikrai bus artimiausi šeimos nariai, gal keli pažįstami. Draugai ruošiasi palaikyti prie televizorių ir kompiuterių ekranų.“

Nuotr. Euroleaguebasketball.net

„Rungtynėse su žalgiriečiais tikrai bus kažkokio papildomo prieskonio, – neslėpė Stuknys. – Jų komandoje yra nemažai draugų iš rinktinės, norisi pasirodyti gerai. Ten surinkta didžioji dalis talentingiausių jaunuolių, tikrai norėsis kažką įrodyti.“

Stuknio atstovaujamos Eurolygos talentų komandos ir „Žalgirio“ jaunimo dvikova įvyks šeštadienį 15.45 val.

Nors tarpusavio susitikimas dar neįvyko, panevėžietis kauniečių specialistui Pliaugai gerą įspūdį palikti jau spėjo.

„Stuknys kažkiek stebina, stebėjome Eurolygos atrankos turnyrą, gerai pasirodė. Žinome visą procesą, kiek daug ir sunkiai jis dirba, – apie būsimą varžovą šnekėjo Pliauga. – Tikrai matosi, kad jis yra smarkiai paaugęs, pirmiausia mentališkai, priimant sprendimus, daug kuria komandos draugams. Tikrai palieka labai gerą įspūdį.“

Tvarkaraštis:

Gegužės 18 d. 13.30 val. „Joventut“ – „Adidas Next Generation“;

Gegužės 19 d. 15.45 val. „Mega MIS“ – „Adidas Next Generation“;

Gegužės 20 d. 15.45 val. „Žalgiris“ – „Adidas Next Generation“.

