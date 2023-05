Legendų akivaizdoje – dramatiška „Žalgirio“ jaunimo pergalė

Vakar 26 klaidos. Turėjom 23 taškų persvarą, bet tuomet varžovai tiesiog pradėjo spausti mūsų kamuolio valdytojus, klaidos lygiose vietose, sugrįžimas, pergalė. Šiandien, nepraėjus dar dviems kėliniams - jau 14 klaidų. Vaizdas tas pats, oponentai per visą aikštelę spaudžia ir mes to nesugebam iš kokių 4 atakų bent 1 kartą įveikti. Akivaizdžios problemos, kurios tęsiasi iš kartos į kartą. Ir šitie jaunuoliai jau su ta nauja sistema užaugę, jei neklystu, bet pagrindinė problema, kuri galiausiai nuveda prie to gimdymo krepšinio dar nėra išspręsta - tai yra užtikrintas kamuolio valdymas. Iš to ir pasitikėjimas išplauktų ir nepridėjimas į kelnes, kai matai, jog priešininkai organizuoja presingą ir galų gale atakos dinamiškesnės būtų. O dabar vos spėjam pereiti per pusę aikštelės, tada tik pradedam organizuoti ataką, jau žiūrėk ir paskutinės sekundės tiksi ir galiausiai koks nors neparuoštas metimas lieka.. Na kažkaip mažai pozityvo šitoje žinutėje, bet kas daug vilčių suteikia - tai kai pažiūri, kaip juda dar kol kas 16metis Kasparas Jakučionis, Barselonos komandoje.