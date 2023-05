Donatas Motiejūnas: „Per 10 minučių viską palaidojome“

Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS

Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS

Nuotr.: L.Žemgulis

Nuotr.: L.Žemgulis

Nuotr.: L.Žemgulis

Eurolygos finalo ketverte debiutavęs Donatas Motiejūnas liko be finalo. Didžiausia to priežastimi tapo „Monaco“ košmariškas trečiasis kėlinys, per kurį ekipa pelnė vos 2 taškus, o Pirėjo „Olympiakos“ ekipai leido sumesti 27 taškus.

Fotogalerija Nuotr.: L.Žemgulis Nuotr.: L.Žemgulis Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: L.Žemgulis Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: L.Žemgulis Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: L.Žemgulis Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: L.Žemgulis Nuotr.: L.Žemgulis Nuotr.: L.Žemgulis Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: L.Žemgulis Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: L.Žemgulis Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: L.Žemgulis Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: L.Žemgulis Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: L.Žemgulis Nuotr.: L.Žemgulis Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: L.Žemgulis Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: L.Žemgulis Nuotr.: L.Žemgulis Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: L.Žemgulis Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: L.Žemgulis Nuotr.: L.Žemgulis Nuotr.: L.Žemgulis Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: L.Žemgulis Nuotr.: L.Žemgulis Nuotr.: L.Žemgulis Nuotr.: L.Žemgulis Nuotr.: L.Žemgulis Nuotr.: L.Žemgulis Nuotr.: L.Žemgulis Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: L.Žemgulis Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: L.Žemgulis Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: L.Žemgulis Nuotr.: L.Žemgulis Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: L.Žemgulis Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: L.Žemgulis Nuotr.: L.Žemgulis Nuotr.: L.Žemgulis Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS

Taip Graikijos klubas 12 taškų deficitą per ketvirtį pavertė 13 taškų persvara. Kai trečiajame kėlinyje „Olympiakos“ surakino „Monaco“, aikštėje buvo ir Donatas Motiejūnas.

Galiausiai Pirėjo krepšininkai „Žalgirio“ arenoje triumfavo 76:62.

„Dvipusiškos mintys – pirma pusė buvo labai gera, o antra tragiška, – po mačo Lietuvos žurnalistams sakė Motiejūnas. – Gaila, paleistas šansas, buvo geras šansas. Atrodė, kad viską darėme gerai, uždarėme jų lengvus taškus, įkirtinėjimus palei galinę liniją. Viską susitvarkėme pirmoje pusėje. O antroje pusėje kaip pradėjo mesti iš eilutės, taip ir nesustojo.“

„Olympiakos“ link finalo nužygiavo kartu su daugiatūkstantine sirgalių grupe tribūnose. Prieš mačą buvo skaičiuojama, kad rungtynėse bus bent 5 tūkstančiai graikų sirgalių, o jų keliamas triukšmas per „Oly“ spurtą tik didėjo.

„Kraupus kėlinys, – apie pralaimėtą 10 minučių atkarpą 2:27 pasisakė D-Mo. – „Olympiakos“ tik likus minutei iki kėlinio pabaigos gavo ketvirtąją pražangą, tai reiškia, kad mes žaidėme visiškai neagresyviai. Jie spaudėsi, o mes numetinėjome kamuolius ir mėtėme tritaškius, kurie šiandien nesukrito. Taip mačiau aš. Tai nulėmė ir varžovų fiziškumas, ir mūsų pačių kvailumas, manyčiau.“

„Labiausiai iš finalo ketverto prisiminsiu pralaimėjimą. Arba imi pergales, arba pralaimėjimus. Visi Prancūzijoje kalba apie mūsų priešiškumą su „Olympiakos“, bet mes visas svarbiausias rungtynes prieš juos pralaimėjome. Kas iš to, kad reguliariajame sezone laimėjome abejas rungtynes“, – pridėjo lietuvis.

Rungtynių žaidėjas EFF 21 Kostas Papanikolaou Taškai 15 Taiklumas 5-10 Atkovoti kamuoliai 8 Rezultatyvūs perdavimai 0

Ketvirtajame kėlinyje mažiausia „Olympiakos“ persvara buvo 7 taškai, didžiausia – 16 taškų.

„Kai sulūžome, savęs nebesusirinkome“, – pažymėjo Motiejūnas.

Sekmadienį 17 valandą „Monaco“ Kaune žais rungtynes dėl trečiosios vietos. Jų varžovu taps „Barcelona“ arba Madrido „Real“. Anot vidurio puolėjo, „Monaco“ artėjančiam mačui neturėtų trūkti motyvacijos.

„Šiai komandai yra antri metai Eurolygoje ir trečia vieta būtų garbinga. Žiūrint į ateitį, jeigu norime kovoti dėl pirmos vietos, reikia rasti motyvacijos. Tokio lygio turnyre reikia mokėti bent laimėti paskutines rungtynes“, – kalbėjo aukštaūgis.

Ką per dvi paras komanda turi patobulinti?

„Turime žaisti 40 minučių, ne 20 minučių, – sakė kaunietis. – Nes po 20 minučių viską turėjome savo rankose, o per 10 minučių viską palaidojome. Tokio lygio rungtynėse neatleistina žaisti vieną kėlinį, taip sužaidus kelias minutes galima pralaimėti, o mes sužaidėme visą kėlinį.“

Pirmąjį Eurolygos finalo ketvertą karjeroje žaidžiantis Motiejūnas tribūnose girdėjo ir lietuvių palaikymą bei to tikisi ir „Barcelonos“ atžvilgiu.

„Malonu, tikrai dėkoju lietuvių fanams, kurie atėjo ir mus palaikė. Tikiuosi, kad dabar taip pat palaikys „Barceloną“. Tikėkimės „Barcelonos“ pergalės“, – sakė Motiejūnas.

Antrosios pusfinalio rungtynės tarp „Barcos“ ir „Real“ – penktadienį 21 valandą.