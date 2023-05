Mateo – apie beprotišką taktinį sprendimą pusfinalyje ir „Olympiakos“ kozirius finale

Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS

Antrus metus paeiliui Madrido „Real“ pateko į Eurolygos finalą, tik šįkart ne su ilgamečiu treneriu Pablo Laso, o iš jo vairą perėmusiu Chusu Mateo. Karališkasis klubas pusfinalyje 78:66 patiesė Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą „Barceloną“.

„Manau, kad rungtynes pradėjome gerai, bet „Barcelona“ turėjo sėkmės prie tritaškio linijos. Pirmoje pusėje jie įmetė 9 iš 13 tolimų metimų, – spaudos konferencijoje kalbėjo Mateo. – Būtume galėję turėti problemų, jei jie ir toliau taip būtų metę antroje pusėje.

Ilgosios pertraukos metu kalbėjome, kad greičiausiai rasime progą, kai jie jau nebemes tokiu pačiu aukštu procentu. Gerai gynėmės ir kovojome dėl kamuolių, o tai leido sugrįžti į rungtynes. Be to, tai atlikome be klaidų ir dėl to turėjome progą kabintis į pergalę pabaigoje. Siekėme su tokiu šansu pasiekti rungtynių pabaigą.

Su savo veteranais galėjome kontroliuoti galą ir įveikti tokią nuostabią komandą kaip „Barceloną“, kuri turi daug gerų žaidėjų. Nėra lengva patekti į finalo ketvertą, o dar sunkiau – finalą. Labai esame laimingi, nes tęsiasi mūsų sapnas. Liko tik vienos rungtynės, pažiūrėsime, kas bus su „Olympiakos“. Bet šiandien švęsime, nes labai didžiuojuosi savo komandos širdimi. Esu labai laimingas už juos.“

– Ko tikitės iš finalo su „Olympiakos“?

– Finalo ketvertas nėra lengvas niekam. Ilgosios pertraukos metu „Monaco“ buvo priekyje, bet „Olympiakos“ – puiki komanda, turinti daug patirties. Jie laimėjo pusfinalį su savo gynyba, kai trečiajame kėlinyje leido pelnyti vos 2 taškus. Taip pat jie – solidi ekipa, kuri dalinasi kamuoliu tarsi mechanizmas. Žinome, kad bus sunku žaisti prieš juos, bet bandysime vėl kabintis į šansą.

Rungtynių žaidėjas EFF 38 Walter Tavares Taškai 20 Taiklumas 7-9 Atkovoti kamuoliai 15 Rezultatyvūs perdavimai 1

– Svarbiausiu rungtynių momentu vėl iššovė Sergio Rodriguezas, Rudy Fernandezas ir Sergio Llullas. Kaip šie veterenai vis dar sugeba nešti tokią naudą komandai?

– Rungtynių pabaigoje jie buvo švieži, nes nežaidė daug minučių pradžioje. Jie žino, kaip uždaryti rungtynes, puikiai supranta Europos krepšinį ir ypač tokias rungtynes, kai turi kovoti iki paskutines sekundės su „Barcelona“. Jie žino, kaip kontroliuoti rungtynių tempą pabaigoje. Kartais man kaip treneriui tiesiog reikia leisti jiems žaisti.

Man nereikia kažko per daug sakyti. Tokiais atvejais mano darbas yra lengvas. Ši komanda – vieninga, kartu kovoja. Veteranai bando pasiekti dar vieną titulą, nors jau turi jų daug savo kraityje. Kodėl nepasvajojus apie tai dar vieną naktį?



– Rungtynių pradžioje išleidote Eli Ndiaye, kuris praktiškai nežaidė visą šį sezoną, bet svarbiausiose sezono rungtynėse gynė Nikolą Mirotičių. Kodėl sugalvojote tokį rizikingą sprendimą, kuris pasiteisino?

– Treneriai kartais daro beprotiškus sprendimus. Visą sezoną jis kartu su mūsų komanda dirbo sunkiai ir gerai. Nėra lengva 40 minučių žaisti prieš Mirotičių su vienu besiginančiu žaidėju, nes jis susirenka pražangų. Be to, nėra lengva jį sustabdyti. Mes komandiškai gerai gynėmės prieš jį. Manau, kad išlikome kartu. Žinojome, kaip jis žais, bet vis tiek sunku jį sustabdyti. Eli atliko puikų darbą penktosiose ketvirtfinalio rungtynėse prieš LeDay. Jis tą patį pakartojo prieš Mirotičių. Jis praleido tik 8 minutes, galbūt negalėčiau 40 minučių laikyti jo aikštėje, tačiau tiek negaliu laikyti ir Tavareso (juokiasi). Neturime Decko, Yabusele, Poirier, todėl turime priimti beprotiškus sprendimus.



