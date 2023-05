Liūdėjęs Satoransky: „Per daug galvojome apie pergalę“

Nuotr.: R.Snarskis

Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS

Nuotr.: Rokas Snarskis

Nuotr.: R.Snarskis

Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS

Liūdesio persmelktais veidais buvę „Barcelona“ žaidėjai darsyk pajautė, jog viena yra nugalėti Madrido „Real“ reguliariojo sezono mačuose. Visai kita – padaryti tai Eurolygos pusfinalyje.

Penktadienį „Barcelona“ 66:78 nusileido „Real“ ir savaitgalį užbaigs nieko nelemiančiu maču dėl trečios vietos su „Monaco“.

Katalonai antrą kartą iš eilės pralaimėjo Eurolygos pusfinalį Karališkajam klubui. Dar skaudesnis pralaimėjimas yra klubo lietuviams Šarūnui Jasikevičiui ir Rokui Jokubaičiui, kurie turėjo galimybę iškelti trofėjų Kaune.

Po rungtynių „Barcos“ žaidėjai vienas po kito stengėsi kuo greičiau pasprukti nuo kamerų ir žurnalistų. Tie, kurie galop sutiko atsakinėti, nerado tinkamų žodžių apibendrinti pralaimėjimą.

Vienas tokių – šią vasarą į Kataloniją sugrįžęs Tomašas Satoransky.

„Kai žaidžiame su „Real“, stengiamės išplėsti aikštelę, nes jie turi Tavaresą po krepšiu, – rungtynes reziumuoti bandė čekas. – Šiandien mums pristigo pataikymo antroje pusėje. Pirmoje pusėje jie bandė mus įvelti zoninėje gynyboje, su kuria susitvarkėme neblogai.

Antroje pusėje buvo per daug klaidų, kas nėra leistina prieš tokią komandą kaip „Real“. Per daug leidome atkovoti kamuolių lemiamu metu. Sunku.“

7 taškus ir 11 atkovotų kamuolių surinkęs įžaidėjas bandė gliaudyti, ar „Barcos“ nesėkmė labiau lėmė taktinės ar psichologinės priežastys.

„Sakyčiau, jog abiejų mišinys. Žinoma, norėjome laimėti labai, buvome labai pasiruošę rungtynėms. Sakyčiau, kad net per daug galvojome apie pergalę ir buvo tiek daug emocijų, kad nedirbome taip, kaip dirbome pastaruosius kelis mėnesius“, – sakė Satoransky.

Rungtynių žaidėjas EFF 38 Walter Tavares Taškai 20 Taiklumas 7-9 Atkovoti kamuoliai 15 Rezultatyvūs perdavimai 1

Kur kas linksmesnės nuotaikos į rūbinę traukė „Real“ žaidėjai, kurie darsyk įrodė, jog patirtis tokiame lygyje yra neįkainojama.

Sergio Llullui – 35-eri. Sergio Rodriguezui – 37-eri. Rudy Fernandezui – 38-eri. Prie šios kompanijos galima pridėti ir Fabieną Causeur, kuriam 35-eri.

Ar „Real“ įrodė, kad Eurolygoje yra vietos senukams?

„Jei esame finale – vadinasi senukams Eurolygoje vietos yra, – šypsojosi Causeur. – Turime žaidėjų su patirtimi. Nors jie žaidžia mažiau minučių, bet visada tai yra svarbu mūsų stabilumui ir pasitikėjimui savimi.“

Nors Causeur liko su 0 taškų ir -4 naudingumo balais, bet komandinis rezultatas prancūzui kur kas svarbesnis.

Taip pat jis pabrėžė džiaugsmą, jog „Real“ sugeba laimėti svarbiausias dvikovas su „Barcelona“.

„Aš manau, kad rungtynės gali pakrypti į abi puses, – sakė Causeur. – Jie yra gera komanda, kuri puikiai pataikė pirmoje mačo pusėje – 9 iš 13 tritaškių. Mums skaudėjo, nes negalėjome jų sustabdyti.

Tačiau, aišku, kiekvieną kartą žaisdami su jais mes žinome, jog galime laimėti. Aš manau, kad jie jaučiasi taip pat, nes laimi reguliariajame sezone. Tačiau galiausiai pats svarbiausias dalykas yra žaisti gerai, kai tai daug lemia.“

„Real“ žengia į antrą Eurolygos finalą iš eilės. Pastarąjį kartą trofėjų į viršų jie kėlė 2018 metais Belgrade.

Ar Karališkajam klubui išaušo laikas Kaune?

„Kai patenki į finalo ketvertą, atsiranda dar viena galimybė. Atsiduri per dvi pergales nuo trofėjaus. Po pergalės prieš „Partizan“ net nesupratome, nes sugrįžome iš 0-2 deficito. Be to, daug apie tai ir negalėjome galvoti nes laukė ACB lygos reguliariojo sezono rungtynės“, – sakė Causeur.

Rungtynių apžvalga: