Ikoninė akimirka – komandos draugų akimis: „Legendinis metimas, žaidėjas ir draugas“

Madrido „Real“ vėl tapo Europos karaliais, o klubo žaidėjai nukėlė kepurę prieš herojumi tapusį Sergio Llullą. Eurolygos finale Ispanijos ekipa 79:78 palaužė Pirėjo „Olympiakos“.

Niekada negalima nurašyti „Real“ ir jų veteranų. Ši taisyklė bent neoficialiai turėtų būti įtraukiama į krepšinio taisykles.

Visas rungtynes iniciatyvą laikęs „Olympiakos“ dar likus 6 minutėms turėjo 7 taškų pranašumą (74:67), bet viskas priėjo iki to, jog būtent „Real“ turėjo lemiamą metimą savo rankose.

Sergio Llullas suklaidino Moustapha Fallą, paleido metimą iš vidutinio nuotolio ir likus 3,2 sekundės nukalė „Real“ titulą.

Be to, Llullas Kauną palieka kaip rezultatyviausias visų laikų finalo ketvertų žaidėjas. Tai buvo devintasis jo titulo siekis, o iš viso jo sąskaitoje 198 taškai.

Sekmadienį jis per 12 minučių pelnė 2 taškus, bet tiek ir tereikėjo pergalei.

„Legendinis metimas, kurį atliko legendinis žaidėjas ir legendinis draugas, – po mačo kalbėjo „Real“ gynėjas Nigelis Williamsas-Gossas. – Man pasisekė, jog gavau progą žaisti Vasiliu Spanouliu. Dabar džiaugiuosi, jog galiu būti šalia Llullo, Fernandezo, Rodriguezo. Labai gera žiūrėti jų žaidimą ir mokytis.“

„Tai yra Sergio Llullas, ne pirmas jo toks metimas, – pridėjo Sergio Rodriguezas. – Džiaugiamės jį turėdami, neįtikėtina.“

Šis Eurolygos titulas – 11-as „Real“ klubui. Be to, Karališkasis klubas laimėjo 3 trofėjų per pastaruosius 8 metus (2015, 2018 ir 2023 m.).

„Tai yra neįtikėtinas klubas. Mes tikime dideliais dalykais. Kiekvieną dieną dirbame dėl šio momento, nes žinome, jog turėsime savo šansą“, – sakė Rodriguezas.

Rungtynių žaidėjas EFF 23 Sergio Rodriguez Taškai 15 Taiklumas 6-11 Atkovoti kamuoliai 4 Rezultatyvūs perdavimai 9

„Manau, kad zoninė gynyba veikė, bet jie tiesiog pataikė metimus. Lygiai taip pat buvo ir su „Barcelona“ pusfinalyje. Išlaikėme ramybę, žinojome, kad zoninė gynyba mums galiausiai padės. Taip ir įvyko.“

„Kai ateini į „Real“, tu tampi klubo dalimi, – kalbėjo Williamsas-Gossas. – Individualūs apdovanojimai lieka už nugaros. Gali eiti į kitas komandos, kur žaisi daugiau minučių ir turėsi vaidmenį, bet nelaimėsi. Dėl to paaukoji dalį savęs ir lauki savo šanso svarbiais momentais.“

„Real“ iki titulo nuėjo itin sunkiu keliu. Ketvirtfinalyje ekipa 0-2 atsilikinėjo prieš Belgrado „Partizan“, bet laimėjo trejas rungtynes paeiliui. Be to, dukart tai padarė išvykoje.

„Mūsų tai neišmušė iš vėžių, – sakė Rodriguezas. – Buvome Belgrade prieš dvi savaites, ten 20 tūkstančių žmonių palaikė savo komandą. Tai mums suteikė motyvacijos.“

Llullas (35-eri), Rudy Fernandezas (37-eri), Sergio Rodriguezas (36-eri) davė rimtą paraišką tapti Eurolygos legendomis. Kaip jie išlieka sėkmingi, nepaisant amžiaus?

„Mes varžomės kartu ilgą laiką. Žinome, ko reikia, kad čia būtume ir žinome, kaip reikia ateiti į tokius momentus“, – sakė Rodriguezas.

„Laimėjau titulą ketvirtame savo finalo ketverte, – pridėjo gynėjas. – Prieš tai pralaimėjau du finalus. Skirtumo nėra, laimėti šį turnyrą yra labai sunku. Labai didžiuojuosi savimi, jog su „Real“ laimėjau du titulus, o su CSKA – vieną. Laimėdamas finalo ketvertą įgyji patirties.“

Kartu Rodriguezas atidavė pagarbą ir „Olympiakos“.

„Jie yra puiki komanda, žaidė labai gerai, turi daug talento. Vis tik galėjo laimėti abi komandos. Mums pasisekė, jog tikėjome savimi iki galo“, – sakė ispanas.