Dar vienas titulas: Jocytė tapo Prancūzijos čempione

Ziurejau nemazai Asvel rungtyniu si sezona eurocop ir pranzuzijos lygoje ..pagal mano neprofesionalia nuomone tai Jocyte neprogresuoja Asvel taip kaip galetu nes ji is esmes pastotoma kraste ir turi laukti lyderiu kamuolio "ismaldos" .. kas ivyksta tikrai ne kiekvienoje atakoje. Kiek maciau ja rungtyniaujant jaunimo ir moteru rinktinese tai ji geriausia zaidzia kai gauna kamuoli i savo rankas, nebutinai kaip izaideja. Ji jau 17 metu ivaldziusi "pick and roll" situacijas auksciausiu lygiu. As neteigiu kad ji jau siuo metu daug geresne uz Asvel lyderes bet manau jos stipriosios puses tikrai nera isnaudojamos maksimaliai. Turbut Asvel svarbiausia betkokiu atveju savo rezultatai nei kad progresuot kitos salies talentus, turbut ateis Jocytes metas ir Asvel klube bet manau gal mazesniame klube jos progresas butu spartesnis. Galbut salygos Asvel yra labai geros bet del salygu netobulejama. tobulejama zaidziant daug minuciu ir isnaudojant sportininko stipriasa puses.