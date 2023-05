Motiejūnas – apie Eurolygos finalo ketverto atgarsius ir pajamas „Žalgiriui“

Nuotr.: Rokas Snarskis

Kauno „Žalgiris“ savaitgalį išgyveno svajonę. Šalies grandas į Lietuvą atviliojo Eurolygos finalo ketvertą, po kurio organizacijai ir miestui dėkojo didžiausi Senojo žemyno krepšinio vardai.

Šia idėja gyvenusį ir galiausiai išpildžiusį Paulių Motiejūną iki šiol įvairiais kanalais pasiekia sveikinimo žinutės. Lietuvai tai buvo antras didžiausias krepšinio renginys istorijoje po 2011 m. vykusio 24 komandų Europos čempionato.

Savaitgalį Kaune susikovė keturi stipriausi Europos klubai („Barcelona“, Madrido „Real“, Pirėjo „Olympiakos“ ir „Monaco“), kuriuos lydėjo viso pasaulio krepšinio elitas.

Buvo skepticizmo, apie kurį atviravo ir įtakingiausias Europos agentas Miško Ražnatovičius, tačiau „Žalgiris“ ir Eurolyga paneigė jį organizaciniais sprendimais.

„Tikrai buvo (skeptikų), – tinklalapiui BasketNews sakė Motiejūnas. – Neslėpsiu, gauname labai daug sveikinimų ir padėkų, kurias siuntė asmeniškai ir per renginį, ir dabar visiems išvažiavus. Tie žodžiai glosto širdį ir labai įkvepia.

Miestas susitvarkė puikiai. Viskas buvo smagu. Turbūt skaitėte apie VMI patikrinimus (kavinėje), tai tokie dalykai tikrai ne laiku ir ne vietoje. Keista, kad taip vyksta. Man tikrai labai patiko matyti „Olympiakos“ fanų jūrą ir tą raudoną spalvą. Kiekvieną dieną vis eidavau pro miestą ir matydavau šurmulį, nusisekusį orą, pilnas kavines, fontaną su Eurolygos ir komandų himnais. Visą laiką to norėjosi ir buvo smagu patirti tai.“

Nuotr. D. Lukšta

Kaune virš 10 tūkst. užsieniečių sudarė vien „Olympiakos“ fanai (apie 8 tūkst.) ir VIP svečiai (apie 2,5 tūkst.). Kuklesnes grupes sudarė „Barcelonos“, „Real“ ir „Monaco“ sirgaliai, taip pat lankėsi ir krepšinio fanatikai, kurių komandos nepateko į finalinį ketvertą.

Pagrindinės turnyro pajamos atiteko organizatorei Eurolygai, tuo metu „Žalgiris“ uždirbo iš sirgalių maitinimo arenoje. Kol kas dar nesuskaičiuota, kiek organizacija gavo pajamų.

Pagal bendrus skaičiavimus, kiek atvykęs žmogus išleidžia pinigų per dieną, nuo 10 tūkst. užsieniečių buvo skaičiuota 1,1 mln. eurų grąža per mokesčius. Prie viso to, ir nauda, kurią pernelyg sunku įvertinti.

„Kaunas ir „Žalgirio“ arena skambėjo per visas šalis, – kalbėjo Motiejūnas. – Pripažinimas, vardinimas šalies ir mūsų arenos – tai, kas turi turbūt nepamatuojamą naudą. Kitas dalykas – patirtis. Mūsų organizacija ir visa administracija prisilietė, pajuto, sužinojo, pamatė ir patobulėjome, kad kartu su Eurolyga suorganizavome tokį renginį.“

Nuotr. Rokas Snarskis

„Žalgirio“ administracija dalyvavo turnyro organizavime, o pritrūkus žmogiškųjų resursų, žmonės iš biuro kėlėsi į darbą arenos erdvėse.

„Prisidėjome prie visko. Daug ką kontroliuoja Eurolyga, bet vis tiek viskas buvo derinama su mumis, – pasako „Žalgirio“ vadovas. – Pavyzdžiui, trūko padavėjų. Tai personalo vadovė su savo darbuotojomis dirbo, nešiojo lėkštes, dalino maistą. Buhalterės irgi vaikščiojo po VIP ložę ir rinko taures. Iki tokio lygio, kad žmonės keitė savo profesiją kelioms dienoms, jog prisidėtų prie renginio sėkmės. Kad būtų galima suprasti, kiek mums, visai organizacijai, buvo svarbu.“

Ant slenksčio į Kauną buvo Belgrado „Partizan“, Tel Avivo „Maccabi“ ir Stambulo „Fenerbahče“, kurios ketvirtfinalyje atitinkamai su Madrido „Real“, „Monaco“ ir Pirėjo „Olympiakos“ kovėsi iki lemiamųjų penktųjų rungtynių.

Užnugaryje besiburiuojantys tūkstančiai sirgalių planavo kelionę į Lietuvą, tačiau jų komandos galiausiai nepateko, o Kaune ryškiai karaliavo graikai.

„Kiti sirgaliai tikrai būtų prisidėję prie šurmulio, bet daugiau darbo būtų policijai, – šypsojosi Motiejūnas. – Miestas būtų dažęsis ne tik raudonai, bet ir kitomis spalvomis. Vėlgi, tai – dalykai, kurių nekontroliuoji. Turkai buvo pasiruošę ir labai daug užsipirkę bilietų. „Maccabi“ buvo užsisakę 13 užsakomųjų skrydžių. Tikrai dar yra erdvės, kur gali būti geriau, jeigu būtų kiti fanai. Šurmulys būtų buvęs dar didesnis ir daugiau veiksmo. Tuo pačiu džiaugiuosi, kad bent jau buvo raudona jūra.“

„Olympiakos“ sirgaliai dominavo tiek mieste, tiek „Žalgirio“ arenoje, kurioje penktadienį pusfinalio dieną buvo fiksuoti incidentai: rūkė, sėdėjo ne savo vietose, sulaužė kėdes, mėtė daiktus ir alaus bokalus.

Sekmadienį situacija buvo suvaldyta geriau.

„Reagavome į viską, – pabrėžė Motiejūnas. – Kalbėjomės su policija, kalbėjomės su apsauga. Nusprendėme sekmadienį neparduoti alkoholio trečiame aukšte. Tada neleidome įsinešti bokalų, viską reikėjo išgerti koridoriuje, kad nesineštų taros į vidų. Sekmadienį per finalus jau buvo daugiau policijos pajėgų. Tikrai daug geriau sukontroliavome viską nei penktadienį.“

Graikai mieste degino pirotechniką, kuria vainikavo garsias skanduotes. Jomis „Olympiakos“ sirgaliai didžiąsias komandas pergales žymi „raudonąja apokalipse“.

Padidinto dėmesio dėka, fajeriai nebuvo deginami bene moderniausioje Eurolygos arenoje Nemuno saloje.

„Baimių buvo, bet reikia suprasti, kad ties tuo dirbo apsauga ir policija, – sakė Motiejūnas. – Mes savaitę iki renginio kiekvieną rytą turėjome susirinkimus ir kiekvieną rytą reagavome, ką reikia daryti. Vyko bendravimas su „Olympiakos“ fanų bendruomene. Sakyčiau, kad viskas buvo kontroliuojama. Gal esame išlepinti mūsų fanų santūrumo ir supratingumo, nes mūsiškiai palaiko kitaip, o čia reikėjo prisitaikyti prie graikų mentaliteto.

Nesakau, kad tai – gerai ar blogai, bet tam turi skirti kitokį dėmesį. Penktadienį buvo toks apsitrynimas ir pamatymas, kaip viskas gali baigtis, bet viskas liko sukontroliuota, o sekmadienį sukontroliavome dar geriau. Baimės buvo, bet dėl to buvo ilgesnė patikra, sureguliuoti srautai, dėl to daugiau prisijungė policijos. Visą laiką bijai, bet pasitiki, ir pasitikėjimas atsipirko.“

Kuklesnis finalo ketverto šurmulys jautėsi ir Vilniuje, kur apsistojo dalis svečių ir sirgalių, neberadę vietos Kaune.

„Vilniuje buvo VIP vakarėlis, į kurį nuvažiavome. Svečiai papuolė, kai mieste vyko muzikos dienos. Klausinėjo, ar pas mus įprasta, kad tiek daug muzikuoja, – įspūdžiais dalijosi Motiejūnas. – Tai irgi paliko didelį įspūdį visiems, kas gyveno Vilniuje. Kiti sakė, jog matėsi ir jautėsi, kad mieste yra „Olympiakos“ fanų. Aišku, jie pajuto ne tiek, kiek mes Kaune. Vilnius-Kaunas yra tai, ką galėtume pagerinti.

Ką dar kalbėjome su VIP svečiais, kad jie nelabai galėjo pajausti Kauno miesto atmosferos. Vilniuje jautėsi tai, bet vis tiek iš Vilniaus važiavo į areną, o tada iš jos atgal į viešbutį. Kai nesitrini mieste, nematai užimtų barų, šurmulio ir skanduočių, tai būni praleidęs miesto atmosferą.“

Šarūnas Jasikevičius simboliškai gimtajame mieste turėjo progą su „Barcelona“ siekti Eurolygos titulo, tačiau katalonai su Roku Jokubaičiu pusfinalyje 66:78 pralaimėjo „Real“.

Karališkasis klubas epiniame finale sulig paskutiniu Sergio Llullo metimu 79:78 palaužė „Olympiakos“.

„Nebuvo taip, kad mes kažko tikėjomės rezultatų prasme, – pasakojo Motiejūnas. – Iš sportinės pusės, tavo komanda nežaidžia, tai tada sergi už Šarą ir nori, kad jam pasisektų, bet vis tiek supranti, jog nieko nekontroliuoji. Todėl atsiribojome nuo sportinių rezultatų.

Man svarbiausia buvo, kad būtų fanų ir kad miestas būtų gyvas. Pamatyti fanų masę mieste – tai, ko tikėjomės ir pamatėme. Tikrai tenkino lūkesčius. Kaip esu matęs kitur, tą patį matyti Kaune buvo labai smagu.“

Po dar vieno įspūdingo renginio „Žalgirio“ administracija patyliukais generuoja ambicingus ateities planus.

„Kaip ir juokaujame tarpusavy, norime surengti Euroviziją, tada jau būtų viskas, – bendraudamas su tinklalapiu BasketNews šypsojosi Motiejūnas. – Yra ir sporto renginių, baseinas – šalia, plaukimą galima prisijungti. Esame tam, kad sporto renginių ir sporto turizmo naudą parodytume visiems. Toliau ir darysime tai.“

Kaunas, o bendrai Lietuva – mažiausia šalies rinka, kurioje vyko Eurolygos finalo ketvertas. Tačiau „Žalgiris“ pasiuntė aiškią žinutę dėl savo galimybių.

„Negaliu spręsti, ar finalo ketvertas mums dar bus patikėtas, – kalbėjo „Žalgirio“ vadovas. – Galiu pasakyti, kad tikrai dar norėsime organizuoti. Esu tikras, kad miestas prisidėtų, nors dar nešnekėjome, toliau eisime ir kalbėsime su Vyriausybe, kokia ji bus. Miestas tobulėja, puošiasi ir auga, ir turbūt bus daugiau viešbučių, todėl tikrai teiksime paraišką. Norime, mums patiko.“

Renginys Kauno miestui kainavo 1,5 mln. eurų. „Žalgiris“ dėl finansinio prisidėjimo buvo kreipęsis tiek į Vilnių, tiek į šalies valdžią, bet skeptiškas požiūris suformavo neigiamą atsakymą.

Tikimasi, jog didžiulio pasisekimo sulaukęs renginys atvers akis ateities partnerystėms.

„Mūsų sporto organizacijos misija – parodyti, kad sporto renginiai yra reklama miestui ir šaliai ir kokia yra sportinė grąža, – tikino Motiejūnas. – Manau, kad viskas buvo padaryta ir užsidėjome varneles ties tikslais. Buvo atvažiavę ir politikai, kurie, esu tikras, jog pamatė, kokia tai buvo šventė, pajuto šurmulį ir gyvenimą.

Su miesto valdžia kasdien dalyvavome ir kalbėjomės betarpiškai, jie tikrai pajuto tai, bet ir prieš tai neabejojo. Valstybinė valdžia tikrai turėjo pajausti ir pamatyti. Nežinau, ką dar mes galime padaryti, jog skatintume šitą dalyką.“

