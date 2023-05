Motiejūnas – apie Eurolygos finalo ketverto atgarsius ir pajamas „Žalgiriui“

Kaip krepšinio mėgėjui labai džiugu sulaukus finalinio ketverto mūsų šalyje, mums tai neeilinis ir istorinis įvykis. Ir pavykęs. Gaila tik lietuviškų klubų kad pralaimėjo pusfinaliuose. Na o grįžtant prie temos (organizavimo) - labai jau viskas suvelta į krūvą, Žalgiris, arena, organizatoriai, miestas... Finalinius ketvertus šiaip jau organizuoja miestas/arena, o ne Eurolygos klubas, bet šita visa schema primena kaip kažkada buvo Gazprom dujose arba Leo elektroje - patys gamina/išgauna, importuoja/eksportuoja, skirsto, parduoda, tiekia, daro viską all in one.