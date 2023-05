LKL pusfinalis: „Rytas“ – „CBet“ 80:70 (35 min.)

Ketvirtadienį tęsiasi „Betsafe-LKL“ pusfinalis tarp Vilniaus „Ryto“ ir Jonavos „CBet“. Vos per vieną žingsnį nuo finalo esantis Vilniaus klubas namuose priims jonaviečius, kurių laukia žūtbūtinis mūšis.

Mačo eiga:

2:2, 1 min.: Kairio baudos. Watsono atsakymas.

4:6, 2 min.: Garrettas ir Radzevičius apsimainė taškais. Bičkauskio baudos.

6:9, 3 min.: Garretto tritaškis. Echenique metimas.

6:11, 4 min.: Šeškaus dvitaškis.

8:13, 5 min.: Echenique atsako tuo pačiu. Šeškaus taškai.

Giedriui Žibėnui greitai trūko kantrybė, kai Edvinas Šeškus greitoje atakoje pelnė taškus ir padidino jonaviečių pranašumą iki 5 taškų (13:8). „Ryto“ treneris apšaukė auklėtinius dėl klaidų gynyboje, pavyko nugirsti tik „Why the **** are we switching?“ (liet. kokio velnio mes keičiamės?). Vėliau Žibėnas pasitraukė nuo auklėtinių ir paliko juos apmąstyti karčią pradžią.