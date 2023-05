Su ašaromis iškritimą į NKL sutikęs Milaševičius – apie misiją Prienuose ir ambicingą komplektaciją

Nuotr.: BC Prienai

2009 metais NKL laimėjęs Prienų klubas lyg viesulas įsiveržė į LKL. Per 14 sezonų stipriausioje Lietuvos krepšinio lygoje 9 tūkst. gyventojų miestelis ne kartą privertė žmones žemėlapyje susirasti, kur tiksliai yra Prienai. Dabar šio miesto komanda gyvena kitomis nuotaikomis – „Labas GAS“ iškrito į NKL.

Praėjusią vasarą skolų nualintą klubą perėmęs verslininkas Marius Milaševičius nespėjo atgaivinti Prienų komandos – su 11 žaidėjų per sezoną atsisveikinusi ir trenerį pakeitusi ekipa LKL laimėjo 4 kartus per 33 mačus.

Prienus LKL pakeis iš NKL atvykstanti Mažeikių komanda. Kad ir kokia skaudi realybė Milaševičiui yra „Labas GAS“ iškritimas į žemesnį divizioną, jo ambicijų Prienuose tai nenumušė.

„Su šita mintimi aš susitaikiau iškart, kai Mažeikiai pasakė, kad eina į LKL, – BasketNews paklaustas, ar jau susitaikė su iškritimu iš LKL, atsakė Milaševičius. – Kai buvo LKL valdybos susirinkimas, pamačiau Mažeikių komandos direktoriaus akis ir visą kūno kalbą, užtikrintumą. Tada tik žandikaulį susikandau, nes akys ašarojo. Suvokiau, kad viskas. Supratau, kad nespėjau ir krentam į antrą divizioną. Tą dieną atliūdėjau, atverkiau, bet iškart nusiteikiau naujam iššūkiui.“

Praėjusią vasarą milijoninę skolą Prienų klube radęs Milaševičius jau praėjusiais metais grąžino dalį pinigų. Ir nors skola likusi didžiulė, Prienų komandos vadovas išlieka ambicingas – krepšinis mieste liks, o klubas jau per kitą sezoną sieks grįžti į LKL.

Viziją ir misiją Prienuose vykdantis Milaševičius jau nusimatė, kuriuos žaidėjus nori išsaugoti, o taip pat užsiminė, kas galėtų pakeisti į Mažeikius dirbti išvykusį trenerį Marių Kiltinavičių.

„Yra trys žaidėjai, kuriuos noriu būtinai išsaugoti kitam sezonui. Tai – Robertas Keliačius, Domantas Vilys ir Dominykas Domarkas, – BasketNews dėstė Milaševičius. – Dar gal kažką pavyks išsaugoti iš sudėties, bet į viską žiūriu realistiškai. O trenerių jau porą esu nusimatęs, bet apie tai pradėsime galvoti gal liepos mėnesį. Siekiamybė – kalbėti su tuo treneriu, su kuriuo bendravau prieš ateinant Mariui Kiltinavičiui (BasketNews žiniomis, tuomet Prienų ekipa kalbėjosi su Tomu Purliu).

Komanda bus formuojama nuo pagrindų, tai bus ir vizija, ir misija. Bus vietinių krepšininkų, bandysime išsaugoti Edą Valentą. Kažką prijungsime iš jaunimo, kurie turi perspektyvų. Klubas tikrai turės viziją. Kai kurių dalykų nespėjau pernai, šiemet tam bus laiko. Noriu, kad klubas būtų bendruomeniškas, kad bendradarbiautų su miestu, mokyklomis. Tai turi būti mūsų visų klubas. Tikslų daug, žiūrėsime, kaip bus.“

– Kokią viziją matote, komplektuojant sudėtį NKL? Koks biudžetas yra numatomas?

– Visų pirma, aš atėjau čia, kad Prienuose liktų krepšinis. Viską darysiu, kad jis liktų bet kokiu būdu, o į NKL mes einame laimėti. Ne pasižaisti, ne apšilti, ne pasidairyti, o laimėti. Turime areną, sirgalius, kurie grįžta, susidomėjimas čia vėl jaučiamas. Rinksime ambicingą sudėtį. Dėl biudžeto dar nieko konkretaus negaliu pasakyti, nes laukia pokalbis su savivaldybe. Savivaldybė irgi nusiteikusi išlaikyti krepšinį Prienuose.

– Kokius girdite atgarsius iš savivaldybės dėl paramos klubui?

– Pinigai kažkiek mažės, bet tikrai jų indėlis bus apčiuopiamas. NKL tikrai nebūsime su mažiausiu biudžetu. NKL lygiu bus geras biudžetas, dar yra kalbų su vienu potencialiu rėmėju, tai viskas turi būti gerai.

– Anksčiau Prienai buvo tokia komanda, kuri biudžetą surenka iš daug skirtingų mažų rėmėjų. Ar komandos iškritimas žemiau neatbaidė kai kurių verslininkų?

– Yra nusisukusių rėmėjų dėl prastų komandos rezultatų, turime nemažą skylę dėl to biudžete, bet ją bandysime kamšyti. Mažiukai rėmėjai Prienuose yra mūsų pagrindas. Jie – lojalūs. Ant jų ir toliau laikysimės, jiems klubas rūpi.

– O kokia yra situacija su skolomis?

– Tai, ką radau klube, buvo visai kas kita, nei buvo man sakoma prieš jį perimant. Dabar įdedu visas jėgas, kad tą padėtį stabilizuotume. Jau pirmajame sezone pavyko dalį jų grąžinti, bet tas skaičius vis dar yra didelis. Mano tikslas yra išlaikyti Prienuose krepšinį, viską darau, kas mano jėgose, bet numirti dėl kitų pridarytų skolų negaliu. Tai priklauso ne tik nuo manęs – yra rėmėjai, yra savivaldybė. Ties tuo intensyviai ir dirbame.

– Po paskutinių LKL rungtynių Marius Kiltinavičius apie jus labai gražiai atsiliepė. Bandėte jį išsaugoti?

– Aš iškart jam pasakiau, kad liksi pas mus tik tuo atveju, jei neturėsi pasiūlymų iš LKL. Mes bendraujame kaip draugai. Tuomet jam pasakiau, kad jei neturėsi pasiūlymų iš LKL, tuomet įsikąsiu į koją ir niekur nepaleisiu. Bet iškart pasakiau, kad jo vieta yra LKL. Dabar labai džiaugiuosi ir tik gerais žodžiais galiu apie Marių kalbėti. Profesionalas. Žinant, koks vargas teko ant jo pečių... Jis buvo įsitraukęs į visus klubo išlikimo dalykus ir vis tiek sugebėjo dirbti tokioje įtampoje. Rezultatai buvo tokie, kokie buvo, tam – kalnai priežasčių.

Jis eina ne bet kur. (juokiasi) Galbūt dėsninga. Jis eina ten, kas mus išvijo iš LKL, bet aš labai džiaugiuosi, kad Marius lieka aukščiausiame lygyje. Ir Mažeikiams linkiu didžiausios sėkmės. Manęs kažkas klausė anksčiau apie jų atėjimą. Aš labai palaikau visą šį sportinį principą, klubų kaitą. O tos detalės, arena, ar antra vieta... Tai nublanksta prieš patį faktą, kad Lietuvoje krepšinis turi vystytis, plėstis į kitus regionus. Sportinis principas turi gyvuoti.

– Jonavos, Mažeikių pavyzdžiai parodė, kad norint sėkmės NKL, reikia sudėtyje turėti bent vieną rimtą veteraną. Esate jau kažką nusižiūrėję?

– Mano noras, kaip ir pernai, turėti Artūrą Valeiką. Man jis imponuoja, turi gerą galvą, žino kaip, kas, kur. Aš jo norėjau ir LKL, buvome labai arti, net marškinėliai jau jam buvo padaryti. (juokiasi) Galiausiai, nepavyko su Jonava susitarti paskutinio dalyko. Valeika tikrai, ir dar yra kelios pavardės, kurių norime tam branduoliui sukurti.

– NKL dabar vyksta pasikeitimai valdžioje. Yra kažkoks aiškumas? Kontaktavote jau su kažkuo?

– Kalbėjau su esama valdžia. Bendraujame, licencijavimas vyksta birželį, tvarkysiu paraiškas artimiausiomis dienomis. Aš per daug į pokyčius nesu įsigilinęs, bet įsivaizduoju, kaip turėtų būti. Mano nuomone, tarp LKL ir NKL yra per didelė takoskyra. Čia turėtų būti labai didelė sinergija, ypatingai dabar, kai klubai rotuoja. Lygos turėtų funkcionuoti kartu, LKL turėtų padėti NKL, didinti žinomumą. Man dabar to trūksta, tikiuosi, kad tai susitvarkys. Anksčiau su NKL valdžia neteko bendrauti, dabar pabendrausime.

– Jums bus antras sezonas Prienų klube. Kaip sekasi kurti organizaciją, rasti žmogiškųjų išteklių?

– Pagrindas liks nuo praėjusio sezono. Įdirbis buvo padarytas, viskas keisis nežymiai. Išvyksta treneris, kartu su juo kineziterapeutas. Pati administracija lieka ta pati, būsime profesionalesni, nes jau žinome, apie ką yra kalba. Manau, kad viskas bus lengviau.