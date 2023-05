Pusfinalis tęsiasi: atsitiesę panevėžiečiai laimėjo Kaune

zalgiryje po eurolygos matosi noras kuo greiciau issiskirstyti. si pusfinali zalgiris gal dar ir laimes jei nenueis iki penktu rungtyniu. is kitos puses finale bus sunku. rytas turi marias laiko atsikvepti. o ir aplinkybes zalgiriui si sezona nesiklosto taip gerai. teisingai, biudzetu skirtumai milziniski bet atmetus ka zalgiris padare eurolygoje bukim objektyvus. prarado evansa tada atvaziavo taylor ir polonara ir skaityk abu neisivaziavo. vienas netempe lygio, kitas vis kokia trauma gavo. ir dabar dar tayloras ne tas. galiausiai polonara susitraumuoja, grizta cavanaugh bet tas jau nespes isivaziuoti. beveik visa sezona zalgiris losia be ketvirto numerio ir izaidejo. o dar pridekim ziezirbas tarp ulanovo, brazdeikio ir maksvycio. taip pat pastarojo replikas hayesui ir matosi kad komandoje neviskas gerai. tuo tarpu jei kalbet apie finala, ten rytas taip, be echodo, bet jie zais ramiai, be atsakomybes nes jie ir taip cempionai, niekas ju neteis. pasieme echenique, gorhama, mculluma, visi atrodo savo vietose, ramus ir pasiruose megautis paskutinem 5 rungtynem sezone. tuo tarpu zalgiris kankinasi kiekviename mace tikedamasis kazkaip praslysti. tas labai matosi ir finale nieko gero nezada. nors is kitos puses keista, tau lieka 5 rungtynes max sezone, kas yra pora savaiciu ir tu negali prisiversti zaisti..