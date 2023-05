Ulanovas – apie „ne“ rinktinei, „Žalgirio“ reakciją ir pagarbą „Rytui“

Nuotr.: LKL

„Ule, ark už rinktinę, o ne čia“, – bent kelis kartus iš tribūnų „Kalnapilio“ arenoje skriejo replikos Edgarui Ulanovui.

Rungtynių žaidėjas EFF 25 Kevarrius Hayes Taškai 14 Taiklumas 7-7 Atkovoti kamuoliai 10 Rezultatyvūs perdavimai 1

Nors Panevėžio sirgaliai bandė išmušti iš vėžių, sekmadienį Kauno „Žalgirio“ kapitonas rūpinosi tuo, kad komanda uždarytų pusfinalio seriją, o tą pavyko padaryti daugiau nei užtikrintai – 95:66 sudorotas Panevėžio „7bet-Lietkabelis“.

Serijoje iki trijų pergalių žalgiriečiai triumfavo 3-1 ir žengė į finalą su Vilniaus „Rytu“.

„Pralaimėjome rungtynes namuose, kažkokia reakcija turėjo būti, tai yra normalu, – po mačo sakė Ulanovas. – Po pralaimėjimo komanda sureagavo.

Kaip ir akcentavome po antrųjų rungtynių Panevėžyje, laimėjome dėl gero paskutinio kėlinio ir neaišku, ar visada pavyks laimėti. Ta pergalė galbūt nebuvo tokia verta, nes išsigelbėjome paskutiniais momentais. Akcentavome, kad turime suprasti, jog „7bet-Lietkabelis“ – pavojinga komanda. Namuose visiškai į tai nesureagavome ir davėme jiems dar vieną šansą.

Kitas dalykas – žaidžiame kas antrą dieną, kažkiek mums tai yra įprasta. Apie varžovus nežinau, ar jiems tas dalykas žaidė, ar ne. Patirtis, žaidimas kas antrą dieną ir pralaimėjimas prieš tai mums tikrai skaudėjo. Šiandien momentais tikrai solidžiai žaidėme.“

Vis dėlto Ulanovas pastaruoju metu tapo gan dažnai visuomenėje linksniuojamu krepšininku, nes trečią vasarą paeiliui atsisakė vykti į Lietuvos vyrų rinktinę.

Kazys Maksvytis neseniai pristatė, jog Ulanovas, Marius Grigonis, Rokas Giedraitis ir Lukas Lekavičius nevyks į pasaulio čempionatą Filipinuose.

Ulanovo paskutinis čempionatas su vyrų rinktine buvo 2019 m. Kinijoje. Nuo to laiko jis praleido olimpinį atrankos turnyrą Kaune (2021 m.), Europos čempionatą (2022 m.), o dabar nevyks į pasaulio pirmenybes (2023 m.).

Lietuvos krepšinio federacijos generalinis sekretorius Mindaugas Balčiūnas buvo pareiškęs, jog Ulanovui tai – bene paskutinė galimybė iškovoti medalį su rinktine.

Žaidėjas po rungtynių Panevėžyje atsakė, kodėl pateikė neigiamą atsakymą.

„Asmeninės priežastys, dėl kurių nevykstu. Treneris žino, su treneriu kalbėjau, manau, vienas kitą suprantame ir viskas“, – sakė Ulanovas, pridėjęs, kad viena iš atsisakymo priežasčių yra noras geriau pasiruošti klubiniam sezonui.

Taip pat Ulanovas papasakojo apie „Žalgirio“ iššūkį pusfinalyje bei laukiantį finalą su „Rytu“.

– Ar sutinkate, kad tai ne tik geriausias „Žalgirio“ mačas šioje serijoje, bet per maždaug pastarąsias 8 rungtynes?

– Manau, jeigu imame seriją su „Nevėžiu“ ir šios serijos pradžią, tai vienareikšmiškai vienos geriausių rungtynių.

– „7bet-Lietkabelis“ per pirmą pusę metė vieną tritaškį, neskaitant Murausko metimo iš aikštės vidurio. Ar tai „Žalgirio“ besikeičianti gynyba taip išjungė varžovus?

– Žinote, yra žmonės, yra Orelikas, nesinori duoti tų metimų. Antrose rungtynėse, kai žaidėme, matėme, kiek per pirmą pusę sumetė. Tie tritaškiai jiems labai padeda ir emociškai, po to atlaisvina ir prasiveržimus, prakirtimus.

Nepasakysiu, kad tobula buvo gynyba pirmajame kėlinyje arba antrajame kažkuriuo momentu, nes tikrai daug prakirtimų leidome, daug greito puolimo. Visas trenerių kolektyvas tikrai nebuvo patenkinti gynyba, nes būtent per ten mus mušė. Iš kitos pusės, atėmėme tritaškius ir dabar jau galima sakyti, kad pasiteisino.

– Užsiminėte apie sukrėtimą po pralaimėjimo. Kiek buvo panikos komandoje ir kaip su ja tvarkėtės?

– Kartais ir norisi, kad būtų panikos, nes žaidėme su „Nevėžiu“ ir žaisdami prastai laimėjome. Kartais tos panikos net ir norisi, kad jos komandos viduje būtų daugiau ir kažkiek mus sukrėstų. Apskritai panikos daug nebuvo, o buvo natūrali reakcija į susiklosčiusius įvykius pastarosiose rungtynėse. Atsirado supratimas, kad Panevėžio „7bet-Lietkabelis“ yra labai pavojinga komanda.

– Ar tokio žaidimo užteks finalo serijoje?

– Negali lyginti, nes tai yra visiškai kitos komandos. Atsiras kiti akcentai, kitos stipriosios pusės, taktiniai dalykai, kuriuos paruoš abiejų komandų treneriai. Maksimalus nusiteikimas, fiziškumas ir bekompromisė kova turi būti abiejose aikštelės pusėse. Kažkuriais momentais šiandien tas ir buvo.

– Tribūnose buvo replikų: „Ule, ark už rinktinę, o ne čia“. Tokios replikos paveikia ar nereaguojate?

– Negirdėjau, žinokite, nė karto (juokiasi). Nežinau, sunku net ką pasakyti. Girdėjęs ir blogesnių dalykų.

– Jie labai stengėsi, kad išgirstumėte...

– Kai esi aikštelėje, tai yra uždaras ratas. Matai savo komandos draugus, trenerį ir viskas. Būna, aišku, momentų, kai įsiveli į diskusiją su žiūrovu kokiu.

– Kazys Maksvytis pranešė, jog šią vasarą rinktinei nepadėsite. Ar galite detalizuoti, kodėl toks sprendimas?

– Nematau prasmės ir nežinau, ar yra būtina. Asmeninės priežastys, dėl kurių nevykstu. Treneris žino, su treneriu kalbėjau, manau, vienas kitą suprantame ir viskas. Daugiau nelabai yra ką detalizuoti. Treneris paskelbė ir daugiau nieko nebepadarysi.

– Ar tai susiję su noru pasiruošti klubiniam sezonui?

– Sakykime, viena iš tų priežasčių. Daug dalykų susideda. Galima pridėti ir šitą dalyką.

– „Rytas“ turėjo pusfinalyje vienu maču mažiau. Ar laikytumėte tai pranašumu?

– Jeigu nori, tai gali bet ką laikyti pranašumu. Gali sakyti, kad daugiau žaisi – ilgiau išlaikysi žaidimo ritmą. Jeigu ilsėsiesi – daugiau pailsėsi. Psichologiškai gali bet ką paversti pranašumu – namų aikštelę, dar kažką. Nėra tokių dalykų.

Matome, kad žaidžia atkrintamąsias, nebuvo lengva ir jų pusėje su Jonava, ir mūsų pusėje nebuvo paprasta. Pranašumų kažkokių įvardyti ir naudoti ruošiantis finalui aš nenoriu ir nemanau, kad yra verta. Paprasčiausiai reikia susikaupti, nusiteikti sunkiam darbui ir tik tada išryškėja tavo komandos pliusai.

– Kokį įspūdį paliko „Rytas“ serijoje su „CBet“?

– Mačiau kelias atkarpas. Gerai žaidžia, su gera energija, palaiko didelį tempą, ypač paskutinėse keleriose rungtynėse naudojo didelę rotaciją. Net neabejoju, kad bus alkani ir užsimotyvavę. Puikiai treniruojama komanda, tikrai turi mintį žaidime. Gerbiame ir ruošiamės finalui.

– Tikriausiai motyvuoti kapitonui nereikės komandos, kai pralaimėjote du kartus reguliariajame sezone?

– Bet kokioje lygoje – Lietuvos, Islandijos ar Rumunijos – finalo už dyką niekas neatiduoda. Jei nori turėti jį savo karjeroje, tai turi jį pasiimti nagais. Kitaip nebus, nes bet kokiame čempionate titulas tavo CV jau įrašytas.