LKL čempiono žiedą medžiojantis Maksvytis tikisi pateisinti finalo favorito etiketę

Išaušo pirmoji vasaros diena, o „Betsafe-LKL“ čempionate tai reiškia didžiojo finalo startą.

Ketvirtadienio vakarą Nemuno saloje prasideda serija, kurios kaina – čempionų žiedai ir aukso raidėmis lygos metraštyje ties 2022-2023 metų sezonu įrašyti vardai.

Serijoje iki trijų pergalių po dvejų metų pertraukos ginklus ir vėl surems Lietuvos grandai – pernai iškovotą titulą ginantis Vilniaus „Rytas“ ir į šalies krepšinio sostą sugrįžti siekiantis Kauno „Žalgiris“.

Žalgiriečiai kelyje link šio tikslo jau revanšavosi pernykščiams skriaudikams iš Panevėžio, o dabar mėgins įrodyti savo pranašumą ir prieš sostinės krepšininkus, kurie pastaruosius du sezonus Lietuvos milžinų akistatose triumfuoja dažniau: tarpusavio balansas – 4:2 vilniečių naudai.

Pirmąjį finalo serijos mačą, vyksiantį Kaune, tiesiogiai stebėkite nuo 18.30 val. per BTV televiziją ir Go3.

„Žalgirio“ vyr. treneris Kazys Maksvytis iki šio sezono nebuvo iškovojęs nė vieno titulo klubiniame krepšinyje, tačiau vasarį tapo Citadele Karaliaus Mindaugo taurės (Citadele KMT) laimėtoju, o vasaros pradžioje pretenduoja trečiuoju mėginimu į viršų iškelti „Betsafe-LKL“ trofėjų.

Pirmąsias dvi savo finalo serijas 45-erių darbėniškis pasiekė nebūdamas favoritu – 2014 m. jis tai padarė vadovaudamas Klaipėdos „Neptūnui“, o 2017 m. šį pasiekimą pakartojo stovėdamas prie Panevėžio „Lietkabelio“ vairo.

Jei tuomet treneriui ir jo kariaunoms tekdavo stoti į nelygiavertę Dovydo ir Galijoto akistatą prieš „Žalgirį“, tai šiemet šalia kauniečių suolelio parketą mindžikuoja jau jis pats.

Priešingoje barikadų pusėje nurodymus savo auklėtiniams dalins Maksvyčiui Lietuvos rinktinės trenerių štabe talkinantis Giedrius Žibėnas.

Nors būtent „Ryto“ strategas gina pernai iškovotą taurę, su favorito etikete į sezono finišą žengia Kauno ekipą iš Eurolygos dugno į atkrintamąsias vos per vienerius metus išvedęs specialistas.

Prieš pirmąjį finalo serijos ginčo kamuolį laikinojoje sostinėje portalas LKL.lt pateikia pokalbį su „Žalgirio“ vairininku Maksvyčiu.

– Serija su „7bet-Lietkabeliu“ buvo sunki, bet finalą visgi pasiekėte. Kokius akcentus iš šitos serijos reikėtų atsinešti į finalą, o ką palikti praeityje?

– Visų pirma, manau, kad „7bet-Lietkabelis“ žaidė gerai, net labai gerai. Pirmosiose dvejose rungtynėse turėjo šansą kabintis ir laimėti. Nemažai viskas priklausė nuo mūsų. Kalbant apie kokybę, esu patenkintas paskutinėmis rungtynėmis. Kai žaidžiame maksimaliai susikaupę, sunku mus nugalėti kitoms komandoms. Tikiuosi, kad su tokiu režimu nueisime ir į finalus.

­– Po Eurolygos atkrintamųjų komandoje sekė šioks toks emocinis nusėdimas. Ar jau pavyko šį aspektą eliminuoti?

– Susidėjo viskas. Esame sužaidę nemažai rungtynių. Prie emocinio krūvio prisideda fizinis, viskas kartu. Baigėsi Eurolyga, iškart prasidėjo „Betsafe-LKL“ atkrintamosios. Visi tie dalykai susidėjo į vieną. Reikėjo atsigauti ir fiziškai, bet dar labiau morališkai. Reikia vėl atrasti motyvacijos, atrasti susikaupimo ateinančioms rungtynėms. Iš vienerių paskutinių rungtynių negalima spręsti, bet būtent taip žaidėme didžiąją sezono dalį. Tikiuosi, kad komanda jau įjungė tą atkrintamųjų režimą ir šitaip užbaigs sezoną.

– Jums asmeniškai irgi jautėsi nuovargis po paskutinės atkarpos Eurolygoje?

– Neieškome pasiteisinimų, bet susidėjo daug faktorių. Žaidėme Eurolygos atkrintamosiose, kur norėjome pasirodyti geriau. Po to kas antrą dieną bandėme sužaisti visas „Betsafe-LKL“ rungtynes be treniruočių. Žaidėme ir treniravomės ne savo salėje. Susidėjo daug dalykų į visumą. Tai, nors ir nesinorėtų, paveikė mus. Bet su kiekvienu atkrintamųjų etapu rungtynės sunkėja, varžovai stiprėja ir toks vaizdas, kad mes irgi joms vis geriau ruošiamės.

– Reguliariajame sezone „Rytui“ nusileidote du sykius, bet paskutinį kartą iškovojote pergalę. Kokios serijos tikitės žiūrėdamas į „Rytą“ pastaruoju metu?

– Jeigu dvi komandos yra finale, jos to yra vertos. Manau, kad ir Lietuvos krepšinio sirgaliai yra pasiilgę tų senų „Žalgirio“ ir „Ryto“ dvikovų. „Rytas“ kažkiek apsipildė savo skyles, kurios juos kamavo visą sezoną, sulaukė naujų žaidėjų, pridėjo šiek tiek energijos. Jie žaidžia tvarkingą krepšinį, turi gerą trenerių štabą. Su jais nebus lengva, bet mes turime savo planus, savo tikslus, kuriuos bandysime įgyvendinti.

– Stojate į dvikovą su jums puikiai pažįstamu Giedriumi Žibėnu. Kiek jaudulio ir azarto jaučiate savyje žengdamas į šią seriją?

– Giedrius daro gerą darbą. Jis ne be reikalo yra „Ryte“, praėjo nemažą kelią, panašų į mano – nuo vaikų krepšinio, mažiausio laiptelio. Dabar esame priešingose barikadų pusėse ir čia jau draugysčių nėra. Kiekvienas eisime kovoti už savo komandą, kovosime dėl pergalės.

– Du kartus finalo serijoje esate varžęsis prieš „Žalgirį“, šįkart jau pats vadovaujate kauniečiams, esate favoritas. Pridėkime prie to ir pernykštės nesėkmės naštą. Ar jaučiatės tvirtai psichologine prasme?

– „Žalgiris“ visada jaučia spaudimą laimėti, čia nėra naujiena. Dėl to čia ir esame, dėl to ir esu pasamdytas, o klubas moka man algą. Tokiame formate pirmą kartą esu favorito pusėje, ne išsišokėlio ar underdogo. Tai nauja situacija, bet bandysime ją suvaldyti.

– Kaune tikriausiai bus nemažai svečių sirgalių, kurie gali būti girdimi ir „Žalgirio“ arenoje. Kiek išmušti iš vėžių gali tokie momentai?

– Apie kažkokį išmušimą kalbėti nelabai noriu. Jų fanai palaiko savo komandą, mūsiškiai irgi savo. Svarbiausia, kad tai nebūtų aukščiau sporto ir neperaugtų į kažkokį nedraugišką palaikymą ar skanduotes. Tegu visi palaiko savo komandas, o nuo to sportui tik geriau.

­– Neseniai „Žalgiris“ įteikė naujus kontraktus Rolandui Šmitui bei Kevarriusui Hayesui, o tai kartais suveikia kaip neblogas paskatinimas. Apie norą likti Kaune prabilo ir gerą mačą Panevėžyje sužaidęs Tyleris Cavanaugh. Kiek patenkintas esate legionierių nusiteikimu lemiamoje sezono stadijoje?

– Darome komandoje tęstinumą, jis buvo ir prieš mane. „Žalgiris“ pasižymi tuo, kad legionierius, kurie pasiteisina, išlaiko arba mėgina išlaikyti. Ne naujiena ir šie metai. Gerai, kad abiem pusėms yra geros sąlygos – tiek legionieriams, tiek komandai. Dėl motyvacijos – tikiuosi, kad jos nepritrūks.

– Arnas Butkevičius turėjo problemų su sveikata, bet jau sugrįžo ant parketo. Ar galima tikėtis, kad jis žais visa jėga ir su sau įprastomis užduotimis abiejose aikštės pusėse?

– Serijoje su „7bet-Lietkabeliu“ Arnas nebuvo pilnavertis. Jo pirmosios rungtynės po traumos buvo tik įvadinės, jei taip galima pavadinti. Paskutiniame mače jis jau žaidė visu savo pajėgumu ir turbūt plika akimi matosi, kaip tai atsiliepia komandos žaidimo kokybei. Kai jis yra sveikas, labai daug prideda abiejose aikštės pusėse. Jis dabar pasiruošęs šimtu procentų ir manau, kad ta jo atnešama kokybė į komandos žaidimą jausis dar labiau.

­– Marcusas Fosteris surengė po gerą pasirodymą tiek Vilniuje, tiek Kaune. Akivaizdu, kad tai žaidėjas, nestokojantis motyvacijos prieš Eurolygos atkrintamųjų komandą. Kiek tenka iš naujo dėlioti strategiją prieš šį žaidėją?

– Be abejo, vienas iš akcentų bus Fosterio stabdymas. Teisybės dėlei galiu pasakyti, kad tiek ketvirtfinalio, tiek pusfinalio serijose jis didelės rolės „Ryto“ žaidime nevaidino. Jis tikriausiai finalinių rungtynių ir serijų žaidėjas. Galbūt laukia savo valandos, kad savo darbą atliktų finale. Be abejo, mes bandysime tą apsunkinti. Tai išskirtinis žaidėjas, į jį kreipsime didelį dėmesį.

