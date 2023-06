Fosteris po skaudaus pralaimėjimo nepanikuoja: „Serija vyksta iki trijų pergalių“

Nuotr.: LKL

Marcusas Fosteris prieš Kauno „Žalgirį“ sužaidė dar vienerias rezultatyvias rungtynes. Visgi šį kartą amerikiečio veide daug džiaugsmo po mačo nebuvo. Kauniečių puolimo bangos nublokštas „Rytas“ nesėkme pradėjo „Betsafe-LKL“ finalo seriją. Tiesa, Fosteris panikuoti neskubėjo.

„Tai yra tik pirmosios rungtynės, jie išėjo su didesne energija, geriau vykdė planą, pataikė metimus ir buvo fiziškesni, – pralaimėjimo priežastis vardijo vilniečių puolimo lyderis. – Tai yra penkerių rungtynių serija, tiesiog turime pasimokyti iš klaidų ir judėti į priekį.“

Fosteris per 25 minutes surinko 19 taškų (4/4 dvit., 3/8 trit., 2/2 baud.), 2 atkovotus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus, perimtą kamuolį, 2 klaidas bei 18 naudingumo balų.

Vilniečiai ilgai laikėsi rungtynėse, trečiojo ketvirčio pabaigoje „Ryto“ deficitas tesiekė 3 taškus (66:69). Visgi tuomet užsikūrę šeimininkai spurtavo 19:5 ir taip praktiškai nulėmė rungtynių baigtį (88:71).

„Manau, kad tiesiog buvome per minkšti, – prastą atkarpą paaiškinti bandė Fosteris. – Praleidome per daug prasiveržimų, per daug taiklių metimų su pražangomis. Jie pagavo ritmą, perėmė iniciatyvą ir pabėgo, o mes palūžome.“

„Žalgiris“ antroje pusėje svečius žudė tolimais metimais. Kauniečiai mačą užbaigė su 10 tikslių tolimų metimų iš 36 (28 proc.), o 7 iš jų buvo po pertraukos. Fosteris nukėlė kepurę prieš žalgiriečių taikliarankius, bet pripažino, kad varžovų tritaškių priežastis buvo pačių vilniečių gynyba.

„Jų tikslius tritaškius lėmė mūsų gynyba, suteikėme jiems per daug laisvų metimų, – kalbėjo 27-erių amerikietis. – Antroje pusėje „Žalgiris“ pradėjo juos sumesti. Jie turi gerų snaiperių ir šįvakar jie tai puikiai išnaudojo.“

„Finaluose viską lemia fiziškumas, – pridėjo gynėjas. – Norint laimėti turi būti kietesnis, daryti mažus dalykus, kitaip nieko nebus.“

Nepaisant skaudaus pralaimėjimo amerikietis rungtynėse įžvelgė ir pozityvių dalykų „Ryto“ žaidime.

„Manau, kad kol judinome kamuolį, mūsų puolimas atrodė gerai, sujudėjus kamuoliui pataikėme nemažai metimų iš kampų, – svarstė krepšininkas. – Gerai veikė ir situacijos, kuomet centravome, buvo geri nusimetimai, turėjome nemažai laisvų metimų.

Nuotaikos komandoje nesikeičia. Serija vyksta iki trijų pergalių, ne iki vienos. Vis dar jaučiamės gerai, viskas vis dar mūsų rankose, tiesiog turime būti geresni ir nebekartoti klaidų.“

