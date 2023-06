Maksvytis apie mačą Vilniuje: „Esame buvę triukšmingesnėse atmosferose“

Nuotr.: LKL

Kauno „Žalgirio“ vyriausiasis treneris Kazys Maksvytis po pirmosios pergalės LKL finale norėjo gerinti gynybą bei pasvarstė, kas jo laukia kitame mače Vilniuje.

„Žalgiris“ savo aikštėje 108:93 nugalėjo Vilniaus „Rytą“ ir serijoje iki trijų pergalių išsiveržė į priekį 1-0.

„Manau, kad laimėjome šias rungtynes geros energijos ir gero puolimo dėka, – sakė Maksvytis. – Finale bet kokia pergalė tinka. Be abejo, kitoms rungtynėms reikėtų geriau sustyguoti savo gynybą, bet su „Rytu“ taip jau gaunasi.

Jie žaidžia daug labai greitą krepšinį, daugiau atakų, tai tos rungtynės būna rezultatyvesnės. Imame šitą pergalę ir ruošiamės kitoms rungtynėms.“

Jau šeštadienį veiksmas keliasi į Vilnių, kur „Jeep“ arenoje, kuri talpina 2,5 tūkstančio fanų, „Rytas“ sieks atstatyti serijos balansą.

Vis tik Maksvyčio negąsdina vilniečių palaikymas bei strategas įvardijo pavyzdžius, kurie šį sezoną labiau išmušė jo komandą iš vėžių.

„Manau, kad esame buvę triukšmingesnėse (atmosferose): „Maccabi“, „Partizan“, „Crvena Zvezda“, – sakė Maksvytis.

– Rungtynių lūžis įvyko trečiajame kėlinyje. Ką geriausiai darė jūsų komanda?

– Gerai puolėme, 34 taškai. Keletą kartų apsigynėme ir buvome gana agresyvūs, išprovokavome nemažai pražangų, nemažai atkovojome antrų šansų, kas šiandien buvo irgi svarbu. Taip pat susimetėme savo metimus iš po krepšio, iš toli ir nuėjome į priekį.

– Arnas Butkevičius sužaidė rezultatyviausias rungtynes „Žalgiryje“. Kaip jam tai pavyko?

– Jis turėjo nedidelę traumelę, kurią gavo prieš Kėdainius. Dėl to su „7bet-Lietkabeliu“ jis net nežaidė vienų rungtynių, kitose tik įsibėgėjo. Jau paskutinėse serijos rungtynėse buvo tas Arnas, kurį visi įpratę matyti.

Rungtynių žaidėjas EFF 32 Arnas Butkevičius Taškai 21 Taiklumas 5-7 Atkovoti kamuoliai 4 Rezultatyvūs perdavimai 2

Arnas turi patirties, jis yra tokių rungtynių žaidėjas ir šiandien jo patirtis, jo energija mums labai pravertė.

– Giedrius Žibėnas kalbėjo apie tai, kad finalas „Rytui“ dar neprasidėjo, turėdamas omenyje, jog buvo smarkiai pralaimėta kova dėl kamuolių. Kiek esate patenkintas savo vyrų kovingumu?

– Kovingumas geras, tai rodo ir mūsų atkovoti kamuoliai puolime, ir gera energija. Kaip ir minėjau, laimėjome šias rungtynes tik puolimo dėka. Gynyba galėtų būti geresnė.

– Taškus pelnė visi žaidėjai, kurie buvo aikštėje, išskyrus Lelevičių. Svarbu pirmose rungtynėse taip panaudoti visą rotaciją?

– Labai svarbu, serija ilga. Nežinai, kas atsitiks, kas traumą gaus, galbūt kažkas bus blogoje formoje. Kažkas gavo daugiau pasitikėjimo su tais taškais ir lyderiai gavo porą minučių pailsėti.

– Panašu, kad Tylerio Cavanaugh forma vis labiau įtikina?

– Taip, tiek serijoje su „7bet-Lietkabeliu“, tiek šiose rungtynėse jis žaidė gerai.

– „Ryto“ treneris Giedrius Žibėnas yra sakęs, kad motyvacijai žinutes kabina rūbinėje. Kaip jūs ieškote papildomos motyvacijos?

– Nesinori žaidėjų perkrauti. Be abejo, dabar yra finalai, bet kai visą sezoną aštuoniasdešimtkelis kartus sakai „čia svarbu, čia svarbu, čia svarbu“, tai labai sunku yra tą išlaikyti.

Šiek tiek apribojome informaciją, palikome pagrindinę. Taktika yra svarbu, bet labiau – motyvacija ir žaidėjų galvos.

– Atrodė, kad rungtynes pakeitęs momentas buvo jūsų minutės pertraukėlė praėjus 37 sekundėms nuo trečiojo kėlinio pradžios. Kokią žinutę per ją pasiuntėte žaidėjams?

– Abiejose pusėse buvo (problemų): pasyvus puolimas, nepadarėme to, ko norėjome gynyboje. Buvome pasyvūs, leidome mesti du tritaškius. Paėmęs pertraukėlę išsigandau, kad ir per anksti ją išnaudojau, bet manau, kad tai buvo geras pažadinimas.

– Tomas Dimša grįžo prie įžaidėjo pozicijos. Tai buvo žaidimo planas ar Tayloro žaidimas netenkino?

– Kažkiek bandėme daryti keitimąsi ginamaisiais, ten Dimša yra geresnis šiek tiek. Jis neblogai šiandien įėjo, kiek prisimenu prie jo buvo geriausias +- rodiklis. Jis įėjo gerai, tai ir laikėme.

– Kalbėjote apie gynybą, kad reikia pagerinti, kas nemažai susiję su Marcusu Fosteriu. Kas nepavyko su juo gynyboje?

– Fosteris vis tiek įmes apie 10 taškų, jis daug metimų atlieka. Visų pirma, gavome kelis lengvus prasiveržimus tiek tranzicijoje, tiek paprastame puolime. Vis tiek reikėtų šiek tiek daugiau pagalbos ir daugiau intensyvumo, kai jis turi kamuolį. Svarbu, kad laimėjome.

– Sezono metu esate minėjęs, jog jums nėra paranku žaisti prieš nesistemines komandas. Ar „Rytą“ galima dėti į šią kategoriją?

– Jeigu kalbame apie jų žaidimo tempą, jų greitį – turbūt taip.

– Nežinau kaip jums, bet mums rungtynių metu buvo sugedę statistikos protokolai. Keitėsi kažkiek trenerių darbas?

– Ne. Dirbome senais metodais – žiūrėjome, ar žaidėjas neparaudęs, ar nepavargęs, kaip komanda prie jo žaidžia. Minučių nematėme, baudas žinojome, tai žaistų minučių nereikėjo skaičiuoti.

– Virginijus Šeškus sakė, jog „Jeep“ arenoje žaisti beprotiškai sunku. Kaip ruošiatės tai atmosferai ir žaidimui visiškai kitokioje erdvėje?

– Lyginant Lietuvos krepšinį, tai ten nebloga atmosfera, bet manau, kad esame buvę triukšmingesnėse: „Maccabi“, „Partizan“, „Crvena Zvezda“. Viskas daugiau priklauso nuo to, kaip mes žaisime ir kiek duosime „Rytui“.

