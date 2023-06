NBA vadovas prabilo apie nuosprendį Morantui

Tokiu pasisakymu davė suprast, kad kaip sakoma ten "they will throw the book at him". Bus max įmanoma bausmė numatyta pagal lygos taisykles, kedai jau velniop nuėjo, Gatorate ar ką jis ten reklamavo irgi velniop eina ir dabar dar supermax kontraktas irgi velniop eis. Kaip sakė kažkuris komentatorius NBA, Ja yra pirmas žaidėjas ištrūkęs iš lygos ir patekęs į getą, visi kiti atvirkščiai padaro :D