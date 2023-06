„Ryto“ areną viena karščiausių Europoje vadinęs Žibėnas: „Kas nesutinka – ne mūsų problema“

Nuotr.: Žygimantas Gedvila/BNS

Vilniaus „Ryto“ vyriausiasis treneris Giedrius Žibėnas „Jeep“ arenos atmosferą vadino viena geriausių Europoje, o sostinės klubo pergalės raktu įvardijo pasikeitusią gynybą.

Šeštadienį LKL čempionų titulą ginantis klubas namuose 94:71 sutriuškino Kauno „Žalgirį“ ir serijoje atstatė lygybę – 1-1.

„Buvome kietesni po lenta, vertėme juos dažniau klysti, susitvarkėme su Arnu (Butkevičiumi), kuris yra labai svarbus žaidėjams jiems, – pergalės priežastis vardijo Žibėnas. – Kas mus paskandino Kaune, trečias kėlinys mus labai pakėlė. Buvome pasiruošę jų kietesniam įėjimui po didžiosios pertraukos, bet šiandien mes buvome geresni.

Puolime niekas nesikeičia: pirmos rungtynės – 93 taškai, antros – 94. Tačiau šiandien matėte skirtumą gynyboje. Šiandien žaidėjai mėgavosi gynybiniais veiksmais ir didžiavosi 50-50 kamuoliais.“

„Žalgiriui“ tai buvo antras vizitas šį sezoną „Jeep“ arenoje. Pirmasis reguliariajame sezone taip pat baigėsi nesėkme 85:89.

Žibėnas išskyrė, jog fanų energija buvo vienas esminių pergalės faktorių.

„Fanų buvo didžiulis indėlis ir galime ne tik lyginti, bet ir drąsiai sakyti, kad „Jeep“ arena prilygsta pačioms karščiausioms arenoms Europoje, gal net jas ir lenkia, ką mes šiandien ir jautėme patys. Kas nesutinka – ne mūsų problema“, – sakė „Ryto“ vairininkas.

– Marcusas Fosteris ėmėsi iniciatyvos ne kartą. Ar jaučiate, kad jis įjungė maksimalią pavarą?

– Manau, kad visi žaidėjai įjungė maksimalią pavarą ir šiandien herojų puolime nesinori ieškoti. Norisi jų ieškoti gynyboje ir jų buvo daug. Puolime esame tokie patys, Marcusas yra toks pat ir niekas čia per daug nesikeis. Tačiau didelis skirtumas buvo gynyba ir visus, ką norite girdėti apie individualius žaidėjų pasirodymus, visus galiu išskirti gynyboje, drąsiai.

– Tomas Lekūnas mažai žaidžia atkrintamosiose, bet per 5 minutes įnešė energijos. Kokį įspūdį paliko jis šį vakarą?

– Labai gerą energiją įnešė ir dar geresnį kontaktą. To mes iš jo ir tikėjomės. Šiek tiek pakeitėme rotacijas šiandien, šiek sutrumpinome rotacijas, įvedėme Lekūną, nes jis patirties turi, mėgsta žaisti kontakte, ko mes pirmose rungtynėse neturėjome. Tikrai gailėjomės, kad mes Tomo nenaudojome.

– Šeši žaidėjai surinko dviženklį naudingumo balų skaičių. Ar gilumas yra didžiausia komandos stiprybė?

– Manau, kad abi komandos tuo pačiu pasižymi. Kalbant apie puolimą, dviženklius skaičius gali surinkti daug kas tiek iš mūsų, tiek iš varžovų. Turi būti labai trumpa atmintis, rungtynės baigėsi ir bus, aišku, iš varžovų reakcija. Tai yra svarbu, bet dar svarbiau, kokia mūsų bus reakcija. Mes turime irgi suprasti, kad nebus lengva kitose rungtynėse.

– Kokios „Žalgirio“ reakcijos tikitės po tokio pralaimėjimo?

– Tai daugiau retorinis klausimas. Šiandien mes parodėme reakciją, dabar atėjo „Žalgirio“ eilė. Tačiau mes norime pasimokyti iš klaidų. Labai buvome pikti ant savęs, kaip mes pradėjome pirmas rungtynes. Čia yra finalas, rungtynės kas antrą dieną ir negalioja tai, kaip tu atrodei prieš tai rungtynėse, kas ir kokia taktiką naudojo. Kiekvienos rungtynės yra naujos ir kuo toliau, tuo labiau žaidėjų charakteris bus svarbiau nei taktiniai pakeitimai.

– Prieš tai minėjote, kad komanda dar nepradėjo finalo. Kaip per tas kelias dienas privedėte komandą prie tokio pasirodymo?

– Žaidėjai pamatė save per video, kaip silpnai atrodėme. Pradėkime nuo to. Kiek mes tų dalykų nepadarėme, kuriuos turėjome padaryti. Tikrai žaidėjai padarė didelį darbą pakeisdami požiūrį į kiekvieną atšokusį kamuolį, į kiekvieną kontaktą, kurį reikia sugerti, į kiekvieną kontaktą, kurį reikia inicijuoti. Tai rodo žaidėjų charakterį ir kuo toliau, tuo labiau jis ryškės. Pirmose rungtynėse buvo keli epizodai, kai kažkas nepavyko puolime ir gavosi rungtynių lūžis, sulūžome per greitai, per kelias minutes. Šiandien žinojome, kad tokių momentų gali atsitikti, bet šiandien išlikome kartu. Toks ir paprasčiausias skirtumas.

– Jaime Echenique gerai įsiliejo į rungtynes, šeši greiti taškai, bet „Žalgiris“ jo ieško puldamas. Galite papasakoti, kiek kenčiate su juo gynyboje, bet kiek jis pakelia puolime?

– Po pirmų rungtynių iškart taip atrodė, kad Jaime tikrai daug prasileido, bet peržiūrėjus video taip nebuvo. Jis teisingai padarė tai, ką iš jo reikalavome. Truputį daugiau pykome ant savo gynėjų ir ant mūsų komandinių veiksmų pirmose atakos sekundėse. Pikenrole mes atidavinėjome viską pirmomis sekundėmis. Plika akimi žiūrint, aišku, kad viskas krenta ant didelio pečių. Tačiau paprasčiausi išsidėstymai buvo neteisingi ir labai žaidėme po vieną. Tas pats atkovotas kamuolys dažniausiai krenta ant didelio pečių, nors mažiukai nieko neatsitveria ir mažiukai neinicijuoja kontakto. Dėl Jaime – daugiau kaltės tenka gynėjams. Gynėjai šiandien padarė didelį darbą – inicijavo kontaktą ir iki Jaime prieiti nebuvo taip lengva.

– Nesigavo pristabdyti Isaiah Tayloro ir Luko Lekavičiaus. Ką galima pakeisti prieš juos kitose rungtynėse?

– Tai yra geri žaidėjai, pradėkime nuo to. Taip nebus, kad visus sustabdysime, bet tikrai yra skirtingi akcentai tiek ant Tayloro, tiek ant Lekavičiaus. Vienas geresnį metimą turi, kitas geresnį prasiveržimą turi ir tas reakcijas su taktika mes bandome daryti. Vieną kartą pavyksta, kitą kartą ne. Šiandien jie tikrai gavo per daug erdvės, bet tas pats Tayloras susimetė daug sunkių metimų, ilgai iškabojęs ore. Tą mes turime žiūrėti ir stengtis ištaisyti.

– Trečiajame kėlinyje, kai paprašėte peržiūros, Marcusas Fosteris įsiliejo į „Žalgirio“ pertraukėlę. Ar papasakojo, ką tarėsi Maksvytis su krepšininkais ir ką galvojate apie tai?

– Tai yra emocijos. Jos puošia kiekvieną areną, kiekvieną aikštelę. Aš už tai, kad emocijos būtų tiek iš varžovų, tiek iš mūsų komandos. Tebūnie arenos būna pilnos vien dėl tų emocijų, nes jos dabar kaista ir, manau, arenos bus dar pilnesnės.

– Kalbant apie emocijas, pasimojavote su Cavanaugh, reagavote karštai į pražangas prieš Ulanovą, rodėte vaidybą. Jaučiate, kad per daug pigiai atiduodamos tos pražangos?

– Nenoriu komentuoti teisėjų. Kai turime Eurolygos teisėjus, nėra ką komentuoti. Jie dirbą savo darbą, mes dirbame savo darbą, emocijos išsprūsta kažkur. Mes, treneriai, norime maksimumo, norime vienodos linijos, tą patį ir varžovų treneriai daro. Tai yra neatsiejama darbo dalis. Norisi tų emocijų rodyti visą laiką mažiau, daugiau susitelkti į taktiką, komandos valdymą. Tačiau esu dar jaunas treneris, emocijas nėra lengva suvaldyti. Jeigu varžovas darys trash-talk'ą, tai jis sulauks atsako. Ypač „Jeep“ arenoje.

– Kai išėmėte Marcusą Fosterį iš rungtynių, kažką vienas kitam dar pasakėte ir nusijuokėte. Tai buvo pažadas kažkoks ar užtvirtinote gimtadienio sveikinimą?

– Tiesiog pasveikinau su gimtadieniu. Tai jam – puiki dovana. Džiaugiuosi, kad nesugadinome jam gimtadienio ir tiek. Kaip sakiau, atmintis turi būti trumpa, šiek tiek pasidžiaugsime ir ruošimės kitoms rungtynėms.

– Rolands Šmits sužaidė prasčiausias rungtynes šį sezoną – -5 naudingumo balai. Kaip pavyko jį išjungti ir kiek tai buvo svarbu?

– Turėjome vieną idėją, treneris Georgios (Dedas) ją pateikė, pavyko įgyvendinti. Kitos rungtynės antradienį bus naujos, vėl ieškosime tų idėjų. Tai yra geras žaidėjas, labai svarbu stabdyti, turi visą arsenalą: tiek nugara į krepšį, tiek prie tritaškio, tiek su fiziškumu. Žaidėjas, kurį sunku stabdyti ir naivu tikėtis, kad jis taip atrodys visas rungtynes.

– Šmits ir Ignas Brazdeikis yra priblėsę atkrintamosiose. Kiek tai jūsų nuopelnas? Ar matote, kad jie yra pasėdę užsitęsusiame sezone?

– Manau, čia yra finalas ir apie žaidėjų pasėdimus neturėtų būti šnekos. Nėra kažkokių smulkių traumėlių, kalbų apie formą. Ką paruošėme per visą sezoną, tą turime. Nenustebkite, jei žaidėjas sublizgės pirmose rungtynėse, bet bus nulinis kitose. Taip būna, kai vyksta rungtynės kas antrą dieną. Čia žaidžia komanda prieš komandą ir norisi akcentuoti tai.

– Kiek tokia triuškinanti pergalė leidžia jums pajusti kraujo kvapą, kad galite apginti titulą prieš Eurolygos klubą?

– Mes žinome, kad galime, tai ir bandome daryti. Turime ir spaudimą apginti titulą, bet pasikartosiu, jog „Žalgiris“ turi penkiskart didesnį spaudimą ir jie turi su tuo gyventi. Tikrai jie dės viską kitose rungtynėse ant stalo. Turime būti tam pasiruošę psichologiškai.

