„Rytą“ įsimylėjęs Vilnius leido patikėti intriga LKL finale

LKL grandų finalas yra toks, kokio nematėme 13 metų – konkurencingas. Tai įrodęs Vilniaus „Rytas“ išsitraukė kozirį, kuris šio sezono komandai yra lemtingas – „Jeep“ arena. Šeštadienį sostinės klubas iki raudonumo įkaitusioje namų arenoje 94:71 patiesė Kauno „Žalgirį“.

Tai – didžiausia „Ryto“ pergalė prieš principinį varžovą nuo 2015 metų. Taip pat tai – pirma „Ryto“ pergalė finale prieš žalgiriečius nuo 2018 metų. Ir tai – antras didžiausias sostinės klubo laimėjimas finalų istorijoje.

Visi šie faktai susiveda į vieną dalyką, kuriam atskleisti reikia nusikelti į 2010 metus – tada „Rytas“ paskutinį kartą finalo serijoje pranoko „Žalgirį“, o tam prireikė visų 7 rungtynių. Nuo to laiko finaluose prieš žaliai baltus vilniečiai laimėjo trečią kartą, tad būtų teisinga manyti, jog šiais metais turime vienas kito vertus varžovus.

Be to, tai buvo visiškai kitoks „Rytas“ nei išvydome Kaune, kur „Žalgiris“ su pasimėgavimu vertė taškus ir laimėjo 108:93.

„Po pirmųjų rungtynių daug kalbėjome apie gynybą ir manau, kad šiandien tai parodėme, – pergalės priežastį įvardijo vilniečių vedlys Marcusas Fosteris. – Vis tiek darėme klaidų, bet padėjome vieni kitiems, buvome komanda. Puiki pergalė, bet kaip ir sakiau po praeitų rungtynių, tai tik vienas laimėjimas, reikia dar dviejų.“

„Gynybinės rungtynės, – BasketNews reziumavo energingasis „Ryto“ puolėjas Justinas Gorhamas. – Pirmajame mače neparodėme geriausios gynybos, buvome nesusikoncentravę. Po rungtynių žinojome, kad galime gintis geriau, o po to viskas susitvarkys savaime.“

Akivaizdu, jog „Žalgiris“ prieš seriją buvo laikomas favoritu. Kitaip ir negali būti, kai žengi į finalą po praėjusių metų gėdos ir šio sezono patekimo į Eurolygos atkrintamąsias. Tačiau šį faktorių sugebėjo išlyginti „Ryto“ fanai.

Rungtynių žaidėjas EFF 21 Marcus Foster Taškai 22 Taiklumas 8-16 Atkovoti kamuoliai 4 Rezultatyvūs perdavimai 1

Likus pusvalandžiui iki rungtynių „B tribūna“ pradėjo užkūrinėti likusius fanus, kurie sukūrė nepamirštamą reginį. Per rungtynes „Ryto“ šokėjos turėjo labai mažai darbo, nes dažniausiai minutės pertraukėlės būdavo skiriamos garsioms skanduotėms, iš kurių viena jau tapo hitu: „Ei, „Ryto“ fanai, visi rankas į viršų!“

Nors tai, jog finalas žaidžiamas 2,5 tūkst. vietų salėje, lygos prestižui daug naudos neduoda, tačiau Lietuvoje tai yra tikras unikalumas. „Žalgirio“ arenoje sunku išjudinti žmogų iš kėdės, o Vilniuje įsiaudrinę sirgaliai net neketina sėdėti.

„Fanų indėlis buvo didžiulis ir galime ne tik lyginti, bet ir drąsiai sakyti, kad „Jeep“ arena prilygsta pačioms karščiausioms arenoms Europoje, gal net jas ir lenkia, ką mes šiandien ir jautėme patys. Kas nesutinka – ne mūsų problema“, – sakė „Ryto“ vairininkas Giedrius Žibėnas.

Antrosiose rungtynėse į „Jeep“ areną sugūžėjo 2,512 žiūrovų. Tai – „Ryto“ sezono rekordas. 2,443 fanai atvyko į reguliariojo sezono mačą su „Žalgiriu“, 2,433 žmonės stebėjo rungtynes su Alytaus „Wolves“.

„Rytas“ šeštadienį nuo 20.10 val. paleido ketvirtųjų rungtynių bilietus JBR narysčių turėtojams, o 22.10 val. jie buvo prieinami viešoje prekyboje. Klubo atstovai informavo BasketNews, jog apie 22.30 val. visi bilietai jau buvo išpirkti.

Reguliariajame sezone į „Jeep“ areną vidutiniškai susirinkdavo po 1,620 žiūrovų. Tai – beveik 65 procentų užimtumas. Atkrintamosiose šie skaičiai atitinkamai pakilo iki 2,251 ir 90 proc.

Fosteris 2020-21 metais žaidė Atėnų „Panathinaikos“, tad galėjo iš labai arti pamatyti, ką reiškia įspūdingas fanų palaikymas. Graikijos fanų energija galėjome įsitikinti vien Eurolygos finalo ketverte Kaune, o ką jau kalbėti apie tai, kas vyksta Atėnuose ar Pirėjuje.

„Kartais atrodo, kad žaidžiame mini OAKA arenoje, – Vilnių su Atėnais palygino Fosteris. – Labai tuo mėgaujuosi. Pasakiau Justinui (Gorhamui), Jaime (Echenique), Kendale'ui (McCullumui), vyrukams, kurie dar nežaidė namuose prieš „Žalgirį“, kad šiandien bus įspūdinga. Turėjome nuostabių atmosferų ir kitose rungtynėse, tačiau mačai su „Žalgiriu“ – išskirtiniai.“

Antrajame susitikime „Rytas“ padarė tinkamas korekcijas ne tik gynyboje – Vilniuje visiškai į save nepanašus buvo Rolands Šmits.

Latvis per 15 minučių pasižymėjo 2 taškais (1/3 dvit., 0/3 trit.), 3 atkovotais kamuoliais, 1 rezultatyviu perdavimu, 3 klaidomis, 3 pražangomis ir -5 naudingumo balais. Pastarasis rodiklis yra prasčiausias per visą Šmito sezoną.

„Žalgirio“ vienas lyderių bandė atrasti save tiek centro, tiek sunkiojo krašto pozicijose, tačiau abiem atvejais „Rytas“ rasdavo išeičių. Itin maloniai sostinėje prisistatė Gorhamas, kuris ne tik atlieka juodą darbą gynyboje, bet ir sugeba atlaikyti žalgiriečių kontaktą po krepšiu.

Atkrintamosiose Gorhamo statistika per vid. 25,5 minutės siekia 10,6 taško, 6,6 atkovoto kamuolio, 1,4 rezultatyvaus perdavimo ir 15,7 naudingumo balo. Be to, jis tritaškius pataiko net 60,9 proc. tikslumu (14/23).

„Jie turi gerų žaidėjų, – paklaustas apie dvikovas su Šmitu, Kevarriusu Hayesu ir Laurynu Biručiu, atsakė Gorhamas. – Tačiau mes irgi geri žaidėjai. Taip, jie turi aukštesnių žaidėjų, bet fiziškumu galime jiems prilygti.“

„Turėjome vieną idėją, treneris Georgios (Dedas) ją pateikė, pavyko įgyvendinti, – apie planą prieš Šmitą kalbėjo Žibėnas. – Kitos rungtynės antradienį bus naujos, vėl ieškosime tų idėjų. Tai yra geras žaidėjas, labai svarbu stabdyti, turi visą arsenalą: tiek nugara į krepšį, tiek prie tritaškio, tiek su fiziškumu. Žaidėjas, kurį sunku stabdyti ir naivu tikėtis, kad jis taip atrodys visas rungtynes.“

Žvelgiant į „Žalgirio“ statistikos protokolą, galima surasti dar begalę rezervų.

Ignas Brazdeikis per 12 minučių prametė visus tris metimus ir užfiksavo -5 naudingumo balus. Atkrintamosiose jis per 13,5 minutės renka po 5,4 taško ir 3,5 naudingumo balo.

Ne koks buvo ir kapitono Edgaro Ulanovo pasirodymas. Puolėjas per 25 minutes surinko 3 taškus (1/3 dvit., 0/2 trit., 1/1 baudų), 4 atkovotus kamuolius ir 5 naudingumo balus.

Lukas Lekavičius buvo rezultatyvus – 10 taškų, tačiau pataikymas iš toli nebuvo geras (1/2 dvit., 1/5 trit., 5/6 baudų). Be to, jis padarė 4 klaidas ir surinko 4 naudingumo balus.

Dar labiau nei energijos stygius Maksvytį turėtų skaudinti visos komandos klaidų skaičius – 17.

„Jie išėjo ir iškart susimetė savo metimus, buvo kur kas fiziškesni ir kietesni nei mes, – paklaustas tinklalapio BasketNews, atsakė žalgirietis Isaiah Tayloras. – Bendrai kalbant, jie susimetė tikrai daug metimų, pataikė daug tritaškių. „Ryto“ aukštaūgiai sužaidė gana gerai, susirinko kamuolius puolime. Turime būti geresni ties šiais dalykais.

Jų aukštaūgiai atliko solidų darbą būdami tiesiog fiziški, kas jiems nustatė toną. Laimėjome pirmąsias rungtynes ir žinojome, kad šiandien laukia tokia atmosfera, kuri jiems padėjo.“

„Šiandien puolėme blogiau, kamuolys judėjo prasčiau, susikūrėme žymiai prastesnes situacijas, – kalbėjo Maksvytis. – Toks vaizdas, kad Kaune galėjome įmesti dar daugiau taškų, nes buvo labai daug situacijų. Šiandien situacijų buvo mažiau. Kažkiek tai „Ryto“ gynybos nuopelnas, kažkiek ir mūsų blogas išpildymas.“

Iš kitos pusės, „Žalgirio“ trenerių štabas gali pasidžiaugti bent tuo, jog Tayloras neatrodo atostogų režime, o yra nusiteikęs įrodinėti, kad gali būti šios komandos vedliu. Jis per 21 minutę surinko 20 taškų (6/10 dvit., 1/2 trit., 5/7 baud.), 4 atkovotus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus bei 20 naudingumo balų.

„Tiesiog žaidžiau agresyviai, – apie savo pasirodymą kalbėjo Tayloras. – Asmeniškai pirmiausiai noriu būti agresyvus. Žinau, kad galiu pakeisti rungtynes savo greičiu, prasiveržimais ir taip renkamais taškais. Taip pat galiu įtraukti ir kitus bei padėti komandai.“

„Rytas“ po antausio Kaune sugebėjo atsistoti, nusipurtyti dulkes ir smogti dar stipriau. Serijos rezultatas 1-1, viskas prasideda iš naujo, tad su kokiomis mintimis ekipų treneriai pasitinka tolimesnę seriją?

„Vis dar neramina psichologinių klaidų kiekis. Jų darome labai daug ir jų norėtųsi išvengti“, – sakė Maksvytis.

„Mes žinome, kad galime (laimėti titulą), tai ir bandome daryti, – savo mintis dėstė Žibėnas. – Turime ir spaudimą apginti titulą, bet pasikartosiu, jog „Žalgiris“ turi penkiskart didesnį spaudimą ir jie turi su tuo gyventi. Tikrai jie dės viską kitose rungtynėse ant stalo. Turime būti tam pasiruošę psichologiškai.“

Giedriaus Žibėno komentaras:

Marcuso Fosterio komentaras:

Kazio Maksvyčio komentaras:

Isaiah Tayloro komentaras:

Jaime Echenique komentaras: