Prancūzija turės naujus čempionus: finale – Wembanyamos ir Motiejūno akistata

Prancūzijos lyga po penkerių metų pertraukos turės naujus čempionus – Victoro Wembanyamos vedama Paryžiaus „Metropolitans 92“ svečiuose 71:69 (20:23, 19:14, 21:17, 11:15) nugalėjo Vilerbano ASVEL.

Pusfinalio serijoje iki trijų pergalių Paryžiaus komanda triumfavo 3-1. Finale jie susitiks su Donatu Motiejūnu ir „Monaco“.

ASVEL iškovojo pastaruosius tris Prancūzijos čempionų titulus. 2017-18 m. čempionais tapo Le Mano „Sarthe Basket“, o 2019-20 m. sezonas buvo nutrauktas dėl koronaviruso pandemijos.

„Metropolitans 92“ klubas buvo įkurtas 2007 metais, o nuo to laiko nėra žaidęs Prancūzijos lygos finale. 2017 ir 2022 m. taip pat buvo pasiektas pusfinalis. Be to, jų finalo varžovai – „Monaco“ – savo kolekcijoje taip pat neturi Prancūzijos titulo.

Lemiamame mače Wembanyama per 33 minutes surinko 15 taškų (5/12 dvit., 1/3 trit., 2/4 baudų), 7 atkovotus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus ir 18 naudingumo balų.

ASVEL ekipoje labiausiai išsiskyrė Antoine'as Diot, kurio sąskaitoje per 18 minučių buvo 13 taškų (2/2 dvit., 3/3 trit.), 1 atkovotas kamuolys, 1 rezultatyvus perdavimas ir 17 naudingumo balų.

ASVEL: Retinas Obasohanas 17, Antoine'as Diot 13, Dee Bostas 9, Amine Noua 7.

„Metropolitans 92“: Barry Brownas 18, Bilalas Coulibaly 16, Victoras Wembanyama 15.