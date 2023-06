Lyderiavęs Grigonis ir „Panathinaikos“ dramatiškai krito Pirėjuje

Nuotr.: Vangelis Stolis

Graikijos lygos finalą dramatiška pergale pradėjo Pirėjo „Olympiakos“. Georgio Bartzoko auklėtiniai namuose 73:70 (26:14, 19:15, 15:20, 12:22) nugalėjo Atėnų „Panathinaikos“.

Serijoje iki trijų pergalių „Oly“ pirmauja 1-0. Kitos rungtynės bus žaidžiamos Atėnuose.

Likus 4 minutėms Pirėjo ekipa turėjo 7 taškų pranašumą, bet PAO sumetė 5 taškus iš eilės ir atkūrė intrigą (63:65). Likus 2 minutėms Marius Grigonis tritaškiu išvedė „Panathinaikos“ į priekį (66:65).

Thomasas Walkupas ir Moustapha Fallas timptelėjo šeimininkus, bet Georgios Papagiannis sumažino atsilikimą iki minimumo (68:69). Likus 49 sekundėms Kostas Sloukas sumetė baudas, o likus 6 sekundėms Grigonis atsakė tuo pačiu (70:71). Svečiai siuntė Slouką vėl mesti baudų, bet jis neklydo, o per likusį laiką Atėnų ekipa pratęsimo neištraukė.

Grigonis pralaimėjusių gretose buvo rezultatyviausias žaidėjas – per 27 minutes surinko 17 taškų (3/7 dvit., 2/6 trit., 5/6 baudų), 5 atkovotus kamuolius, 3 klaidas ir 2 pražangas.

Be to, Grigonis rungtynėse pasižymėjo neįprastu epizodu. Po prasiveržimo lietuvis atsimušė į Moustapha Fallą bei nukrito ant žemės. Vis tik kamuolys atsidūrė jo rankose, o po to lietuvis sugebėjo atsisėdęs pataikyti metimą.

Artūras Gudaitis per 20 minučių pasižymėjo 7 taškais (3/4 dvit., 1/2 baudų), 6 atkovotais kamuoliais, 2 klaidomis ir 2 pražangomis.

„Olympiakos“ šiais metais gina čempionų titulą. Prieš tai jį penkis kartus iš eilės iškovojo „Panathinaikos“.

Nugalėtojus į priekį vedė Saša Vezenkovas, kurio sąskaitoje per 33,5 minutės buvo 20 taškų (4/7 dvit., 2/5 trit., 6/8 baudų), 7 atkovoti kamuoliai ir 2 rezultatyvūs perdavimai.

Net 16 taškų bulgaras surinko per pirmąjį rungtynių kėlinį.

Prieš rungtynes „Olympiakos“ fanai agresyviai sutiko „Panathinaikos“ žaidėjus, sviesdami į juos molotovo kokteilius, signalines raketas ir akmenis.

„Olympiakos“: Saša Vezenkovas 20, Thomasas Walkupas 13, Kostas Sloukas 12, Moustapha Fallas 11.

„Panathinaikos“: Marius Grigonis 17, Parisas Lee 14, Mateušas Ponitka 9, Panagiotis Kalaitzakis 8.