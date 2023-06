Moranto laukia ilga suspendavimo bausmė

Nuotr.: AFP – Scanpix

Aiškėja, kokia bausmė laukia gegužės viduryje vėl su ginklu vaizdo įraše pasirodžiusio Memfio „Grizzlies“ lyderio Ja Moranto.

Žurnalistas Samas Amico praneša, kad lygos šaltinių duomenimis Morantas bus suspenduotas ne trumpiau nei pusei 2023-2024 m. sezonui. Apie tai anksčiau rašė ir žurnalistas Adrianas Wojnarowski.

NBA komisaras Adamas Silveris prieš lygos finalą sakė, kad bausmė Morantui bus paskelbta pasibaigus sezonui.

„Nuo situacijos pradžios surinkome nemažą kiekį papildomos informacijos, – JAV žiniasklaidai teigė Silveris. – Galiu pasakyti, jog priėmėme sprendimą, nors to dar nepranešėme. Manau, kad žaidėjų asociacija su mumis sutinka, jog nebūtų sąžininga žaidėjų ir komandų atžvilgiu skelbti apie tyrimo rezultatus finalo serijos metu.

Be to, Memfio „Grizzlies“ jį suspendavo neribotam laiko tarpui. Taigi, nieko nebūtų pasikeitę per kitas kelias savaites, todėl nusprendėme, jog viešas pranešimas gali palaukti. Manau, kad iškart po finalų pristatysime tyrimo baigtį.“

Morantas šį sezoną jau buvo suspenduotas, o NBA jį nubaudė 8 rungtynių diskvalifikacija. Vėliau jis grįžo, pratęsė sezoną ir išplatino atsiprašymo žinutę.

„Tiek, kiek matėme vaizdo įrašą, atrodo, kad jo poelgis pasikartojo, tad tikriausiai suspendavimas buvo per trumpas, – pripažino Silveris. – Tačiau kol kas nežinau, ką reikės padaryti, kad jo elgesys pasikeistų.

Kalbame ne tik apie discipliną. Žaidėjų asociacija, komanda ir artimiausi žmonės turi sukurti jam gerą aplinką.“

Prieš dvi savaites Silveris pateikė savo pirmą reakciją apie Moranto poelgį, o krepšininkas viešai atsiprašė.

Moranto statistika NBA šį sezoną siekė 26 taškus, 5,9 atkovoto kamuolio ir 8 rezultatyvius perdavimus.